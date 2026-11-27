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सिद्धार्थनगर में BJP की जनचौपाल; मंत्री अनिल राजभर बोले- भाजपा पूरे करती है अपने सभी वादे

मंत्री अनिल राजभर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सिद्धार्थनगर: जिले के इटवा विधानसभा क्षेत्र के शक्ति केंद्र शनिचरा में जन चौपाल का आयोजन किया गया. इसमें बतौर मुख्य अतिथि जनपद के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर शामिल हुए. उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को गिनाते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला.

खुनियांव विकासखंड के शक्ति केंद्र और ग्राम शनिचरा में आयोजित जन चौपाल में प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री/जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर पहुंचे. कार्यक्रम की अध्यक्षता इटवा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ. सतीश द्विवेदी ने की.

जन चौपाल के दौरान प्रभारी मंत्री ने ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं और शिकायतों को सुना. साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया. मंत्री ने उपस्थित महिलाओं को साड़ी वितरित की. मंत्री अनिल राजभर. (Video Credit: ETV Bharat) पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ. सतीश द्विवेदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से यह नीति रही है कि जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाएं, उनसे संवाद करें, उनकी समस्याएं सुनें और उनका समाधान करें. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक सही तरीके से पहुंच रहा है या नहीं, इसकी जानकारी लेने के लिए पार्टी नेतृत्व ने प्रत्येक शक्ति केंद्र पर जन चौपाल आयोजित करने के निर्देश दिए हैं. इसी क्रम में जनपद के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर खुनियांव मंडल के शनिचरा स्थित शक्ति केंद्र पर पहुंचे. यह उनका पैतृक गांव भी है. उन्होंने जन चौपाल के माध्यम से लोगों के बीच केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों तथा विकास कार्यों की चर्चा की. पूर्व मंत्री ने कहा कि भाजपा ने जनता से अपील की है कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनाएं, ताकि सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था, स्कूल, अस्पताल, राम मंदिर और महाकुंभ जैसे विकास एवं धार्मिक कार्यों को आगे भी जारी रखा जा सके. जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक शक्ति केंद्र पर चौपाल कार्यक्रम आयोजित कर जनता से संवाद कर रही है. इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं और उनके निस्तारण का प्रयास किया जा रहा है.