सिद्धार्थनगर में BJP की जनचौपाल; मंत्री अनिल राजभर बोले- भाजपा पूरे करती है अपने सभी वादे
जन चौपाल के दौरान प्रभारी मंत्री ने ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं और शिकायतों को सुना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 7:05 AM IST
सिद्धार्थनगर: जिले के इटवा विधानसभा क्षेत्र के शक्ति केंद्र शनिचरा में जन चौपाल का आयोजन किया गया. इसमें बतौर मुख्य अतिथि जनपद के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर शामिल हुए. उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को गिनाते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला.
खुनियांव विकासखंड के शक्ति केंद्र और ग्राम शनिचरा में आयोजित जन चौपाल में प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री/जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर पहुंचे. कार्यक्रम की अध्यक्षता इटवा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ. सतीश द्विवेदी ने की.
जन चौपाल के दौरान प्रभारी मंत्री ने ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं और शिकायतों को सुना. साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया. मंत्री ने उपस्थित महिलाओं को साड़ी वितरित की.
पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ. सतीश द्विवेदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से यह नीति रही है कि जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाएं, उनसे संवाद करें, उनकी समस्याएं सुनें और उनका समाधान करें.
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक सही तरीके से पहुंच रहा है या नहीं, इसकी जानकारी लेने के लिए पार्टी नेतृत्व ने प्रत्येक शक्ति केंद्र पर जन चौपाल आयोजित करने के निर्देश दिए हैं.
इसी क्रम में जनपद के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर खुनियांव मंडल के शनिचरा स्थित शक्ति केंद्र पर पहुंचे. यह उनका पैतृक गांव भी है. उन्होंने जन चौपाल के माध्यम से लोगों के बीच केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों तथा विकास कार्यों की चर्चा की.
पूर्व मंत्री ने कहा कि भाजपा ने जनता से अपील की है कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनाएं, ताकि सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था, स्कूल, अस्पताल, राम मंदिर और महाकुंभ जैसे विकास एवं धार्मिक कार्यों को आगे भी जारी रखा जा सके.
जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक शक्ति केंद्र पर चौपाल कार्यक्रम आयोजित कर जनता से संवाद कर रही है. इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं और उनके निस्तारण का प्रयास किया जा रहा है.
उन्होंने बताया कि यह अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है. प्रभारी मंत्री ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब-जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, तब कथित आक्रांता और आक्रमणकारी सैयद सालार मसूद गाजी की मजार को सजाने-संवारने का काम किया जाता है.
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में महाराजा सुहेलदेव का स्मारक बनाया जा रहा है, उनके नाम से ट्रेन चलाई जा रही है. उनके नाम पर विश्वविद्यालय खोलने की दिशा में काम किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि भाजपा देश के उन महापुरुषों को सम्मान देने का काम कर रही है, जिन्होंने देश के लिए संघर्ष किया. समाजवादी पार्टी के घोषणापत्र को लेकर मंत्री ने कहा कि उसमें अभी और बदलाव होंगे.
उन्होंने सपा मुखिया पर तंज कसते हुए कहा कि वह अभी तक ‘पीडीए’ की परिभाषा तय नहीं कर पाए हैं. मंत्री ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकारों ने अपने घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं किया और जनता से किए गए वादों में से 25 प्रतिशत भी पूरे नहीं किए.
उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जनता से जो वादे किए थे, उन्हें पूरा करने की दिशा में काम किया जा रहा है. जनता अच्छी तरह जानती है कि कौन झूठे वादे कर रहा है और कौन उसे गुमराह करने का प्रयास कर रहा है.
अनिल राजभर ने कहा कि भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के सभी वर्ग के लोगों के विकास का काम कर रही है. भाजपा की सरकार सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल और राम मंदिर बनाने का काम करती है.
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