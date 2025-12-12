यूपी के 31 लाख श्रमिकों को बड़ा तोहफा, अब QR Code से ले सकेंगे योजनाओं का लाभ

यूपी के 31 लाख श्रमिकों को बड़ा तोहफा, अब QR Code से ले सकेंगे योजनाओं का लाभ
प्रदेश के एक करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचेगी योजनाओं की जानकारी, महिलाओं के लिए अब आरोग्य शक्ति अभियान
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 12, 2025 at 8:07 AM IST
कानपुर: यूपी के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने 31 लाख बीमित श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया. कानपुर के एचबीटीयू वेस्ट कैंपस के शताब्दी भवन में गुरुवार को हुए आरोग्य मंथन कार्यक्रम में मंत्री अनिल राजभर ने क्यूआर इनेबल्ड माइक्रोसाइट का शुभारंभ किया. अब श्रमिकों को विभाग की योजनाओं का लाभ क्यूआर कोड स्कैन करके ही मिल जाएगा. वहीं, इस मौके पर पूरे प्रदेश की महिला श्रमिकों के लिए आरोग्य शक्ति अभियान की शुरुआत की गई. जिसके तहत अब महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण व अन्य सुविधाएं उन्हें मुहैया कराने के लिए शहर स्तर पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे.
इसी तरह श्रम मंत्री ने विभाग की ओर से तैयार लाभार्थियों की पुस्तक आरोग्य संकल्प का विमोचन भी किया. श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा, प्रदेश में बीमित श्रमिकों को अब योजनाओं का लाभ लेने के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा. इस मौके पर कानपुर आए प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन डॉ. एमके शन्मुगा सुंदरम ने कहा, हमारा फोकस है कि सभी श्रमिक पूरी तरह से सुरक्षित रहें. उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए विभाग की ओर से पहली बार क्यूआर कोड इनेबिल्ड माइक्रोसाइट को तैयार कराया गया है.
कार्यक्रम में विशेष सचिव श्रम एवं सेवायोजन नीलेश कुमार, कार्यक्रम आयोजक ईएसआईसी निदेशक सौम्या पांडेय समेत अन्य विभागीय आला अफसर मौजूद रहे.
घर बैठे मिल जाएगा लाभ: श्रम विभाग के आला अफसरों ने बताया, अब बीमित श्रमिकों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. उन्हें घर बैठे ही विभागीय योजनाओं का लाभ मिल जाएगा. उन्हें अब अपनी सारी जानकारियां आनलाइन ही देनी होंगी. उनका सारा सत्यापन भी आनलाइन हो जाएगा. उन्हें esisupgovt.com पर सारी जानकारियां मिल सकेंगी. यहां पर बीमित श्रमिकों को जाकर क्यूआर कोड स्कैन करना होगा. उसके बाद वह योजनाओं का चयन कर आवेदन कर सकते हैं.
यह भी पढ़ें: यूपी के कैबिनेट मंत्री ने बताए लेबर कोड के फायदे; कहा- सभी के हितों की होगी सुरक्षा
यह भी पढ़ें: बाल श्रमिकों की संख्या देश में सबसे अधिक यूपी में, मंत्री अनिल राजभर ने कहा- 2027 तक बाल श्रम से मुक्त होगा प्रदेश