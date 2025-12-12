ETV Bharat / state

यूपी के 31 लाख श्रमिकों को बड़ा तोहफा, अब QR Code से ले सकेंगे योजनाओं का लाभ

कानपुर: यूपी के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने 31 लाख बीमित श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया. कानपुर के एचबीटीयू वेस्ट कैंपस के शताब्दी भवन में गुरुवार को हुए आरोग्य मंथन कार्यक्रम में मंत्री अनिल राजभर ने क्यूआर इनेबल्ड माइक्रोसाइट का शुभारंभ किया. अब श्रमिकों को विभाग की योजनाओं का लाभ क्यूआर कोड स्कैन करके ही मिल जाएगा. वहीं, इस मौके पर पूरे प्रदेश की महिला श्रमिकों के लिए आरोग्य शक्ति अभियान की शुरुआत की गई. जिसके तहत अब महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण व अन्य सुविधाएं उन्हें मुहैया कराने के लिए शहर स्तर पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे.

इसी तरह श्रम मंत्री ने विभाग की ओर से तैयार लाभार्थियों की पुस्तक आरोग्य संकल्प का विमोचन भी किया. श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा, प्रदेश में बीमित श्रमिकों को अब योजनाओं का लाभ लेने के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा. इस मौके पर कानपुर आए प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन डॉ. एमके शन्मुगा सुंदरम ने कहा, हमारा फोकस है कि सभी श्रमिक पूरी तरह से सुरक्षित रहें. उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए विभाग की ओर से पहली बार क्यूआर कोड इनेबिल्ड माइक्रोसाइट को तैयार कराया गया है.

कार्यक्रम में विशेष सचिव श्रम एवं सेवायोजन नीलेश कुमार, कार्यक्रम आयोजक ईएसआईसी निदेशक सौम्या पांडेय समेत अन्य विभागीय आला अफसर मौजूद रहे.