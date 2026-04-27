पलामू में पेयजल की स्थिति गंभीर! वित्त मंत्री और डीसी ने की हाई लेवल बैठक
पलामू में पेयजल संकट को लेकर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने अलग अलग बैठक की.
Published : April 27, 2026 at 11:07 PM IST
पलामू: भीषण गर्मी के बीच पलामू में पेयजल संकट को लेकर जिला प्रशासन गंभीर हो गया है और सरकार भी इस पूरे मामले की समीक्षा कर रही है.
राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने अलग अलग बैठक की. मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में डीसी समाहरणालय के सभागार में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की.
आज PHED अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की।इस दौरान जिले में खराब पड़े चापाकलों को दुरुस्त करने हेतु नियुक्ति किये गये गैंगमैन्स का प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर जागरूकता फैलाने के निर्देश दिये ताकि आमजन उनसे संपर्क कर अपना कार्य सुलभता से करा सकें@prdjharkhand pic.twitter.com/H8eKU3ARN8— DC Palamu (@DC_Palamu) April 27, 2026
चापाकलों की मरम्मत कराने के निर्देश
इस बैठक में पेयजल संकट को देखते हुए कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. पलामू में 1,27,037 चापाकल मौजूद है जिनमें से 3,387 चापाकल खराब हैं, जिन्हें अभियान चलाकर मरम्मत करने का निर्देश दिया गया है. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को पिछले वित्तीय वर्ष में एक करोड़ रुपए की अनाबद्ध राशि दी थी. इसी मद से चापाकल को मरम्मत करने का निर्देश दिया गया है.
पेयजल संकट दूर करने के लिए दिशा निर्देश
चापाकल की मरम्मत के लिए 17 गाड़ियों को तैनात किया जाएगा जबकि मंत्री ने सभी विधायकों से 20-20 चापाकल की अनुशंसा करने की आग्रह किया है. वित्त मंत्री ने सभी अधिकारियों को पेयजल संकट दूर करने के लिए कई बिंदुओं पर निर्देश दिए साथ ही पलामू का जलस्तर नीचे जाने पर चिंता व्यक्त की है.
नल और जल मीनार की योजनाओं की समीक्षा
पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने टैप और जल मीनार की योजनाओं की समीक्षा की. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पलामू में लक्ष्य के अनुसार 52.91 प्रतिशत ही काम हुआ है. किसी ने लक्ष्य को लेकर कई बिंदुओं पर निर्देश दिया और पीछे रहने के कारणों को भी जाना है.
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