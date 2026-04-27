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पलामू में पेयजल की स्थिति गंभीर! वित्त मंत्री और डीसी ने की हाई लेवल बैठक

पलामू में पेयजल संकट को लेकर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने अलग अलग बैठक की.

Finance Minister Radhakrishna Kishore during meeting
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की बैठक (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 27, 2026 at 11:07 PM IST

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पलामू: भीषण गर्मी के बीच पलामू में पेयजल संकट को लेकर जिला प्रशासन गंभीर हो गया है और सरकार भी इस पूरे मामले की समीक्षा कर रही है.

राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने अलग अलग बैठक की. मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में डीसी समाहरणालय के सभागार में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की.

चापाकलों की मरम्मत कराने के निर्देश

इस बैठक में पेयजल संकट को देखते हुए कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. पलामू में 1,27,037 चापाकल मौजूद है जिनमें से 3,387 चापाकल खराब हैं, जिन्हें अभियान चलाकर मरम्मत करने का निर्देश दिया गया है. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को पिछले वित्तीय वर्ष में एक करोड़ रुपए की अनाबद्ध राशि दी थी. इसी मद से चापाकल को मरम्मत करने का निर्देश दिया गया है.

पेयजल संकट दूर करने के लिए दिशा निर्देश

चापाकल की मरम्मत के लिए 17 गाड़ियों को तैनात किया जाएगा जबकि मंत्री ने सभी विधायकों से 20-20 चापाकल की अनुशंसा करने की आग्रह किया है. वित्त मंत्री ने सभी अधिकारियों को पेयजल संकट दूर करने के लिए कई बिंदुओं पर निर्देश दिए साथ ही पलामू का जलस्तर नीचे जाने पर चिंता व्यक्त की है.

Minister and DC Hold Meeting Regarding Drinking Water Crisis in Palamu
बैठक करते पलामू डीसी (ETV Bharat)

नल और जल मीनार की योजनाओं की समीक्षा

पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने टैप और जल मीनार की योजनाओं की समीक्षा की. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पलामू में लक्ष्य के अनुसार 52.91 प्रतिशत ही काम हुआ है. किसी ने लक्ष्य को लेकर कई बिंदुओं पर निर्देश दिया और पीछे रहने के कारणों को भी जाना है.

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