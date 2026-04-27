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पलामू में पेयजल की स्थिति गंभीर! वित्त मंत्री और डीसी ने की हाई लेवल बैठक

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की बैठक ( Etv bharat )

पलामू: भीषण गर्मी के बीच पलामू में पेयजल संकट को लेकर जिला प्रशासन गंभीर हो गया है और सरकार भी इस पूरे मामले की समीक्षा कर रही है.

राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने अलग अलग बैठक की. मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में डीसी समाहरणालय के सभागार में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की.

चापाकलों की मरम्मत कराने के निर्देश

इस बैठक में पेयजल संकट को देखते हुए कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. पलामू में 1,27,037 चापाकल मौजूद है जिनमें से 3,387 चापाकल खराब हैं, जिन्हें अभियान चलाकर मरम्मत करने का निर्देश दिया गया है. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को पिछले वित्तीय वर्ष में एक करोड़ रुपए की अनाबद्ध राशि दी थी. इसी मद से चापाकल को मरम्मत करने का निर्देश दिया गया है.

पेयजल संकट दूर करने के लिए दिशा निर्देश