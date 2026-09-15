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वाराणसी में जलभराव को लेकर नगर विकास मंत्री सख्त, अधिकारियों को दी चेतावनी, बोले- लापरवाही पर निलंबन को रहें तैयार

वाराणसी : काशी में जलजमाव को लेकर नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने सख्ती दिखाई है. जल निकासी व्यवस्था में लापरवाही बरतने पर उत्तर प्रदेश जल निगम के अधिशासी अभियंता पवन कुमार गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है. जेई के निलंबन के बाद महकमे में हड़कंप है. वहीं नगर विकास मंत्री ने प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों को जलभराव को लेकर अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है.

उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान जल निकासी व्यवस्था में किसी भी स्तर पर शिथिलता नहीं होनी चाहिए. ये आमजन के लिए परेशानी का कारण बन सकती है, इसलिए अधिकारी पहले से तैयार रहें और यदि लापरवाही बरती गई तो बनारस में हुए निलंबन की याद रख लें.

मंत्री एके शर्मा ने कहा, वाराणसी सहित प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में जल निकासी व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग की जाए. प्रत्येक संवेदनशील क्षेत्र को चिन्हित कर वहां नालों, सीवर लाइनों और पम्पिंग स्टेशनों की स्थिति की पहले से समीक्षा की जाए.

जहां कहीं भी जल निकासी की व्यवस्था में कमी दिखाई दे, वहां तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि अधिकारी समस्या उत्पन्न होने का इंतजार न करें, बल्कि संभावित जलभराव वाले क्षेत्रों में पहले से आवश्यक तैयारियां पूरी रखें.