'आठ महीना हैं सिर्फ चुनाव में...'; मंत्री एके शर्मा बोले- इन पांच-छह महीने का एक-एक मिनट बहुत कीमती
मऊ स्थित पुरानी तहसील परिसर में बुधवार को आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्री एके शर्मा शामिल हुए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 1, 2026 at 10:10 PM IST
मऊ : शहर की पुरानी तहसील परिसर में बुधवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री एके शर्मा के बयान ने जिले की राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है. उन्होंने कहा कि ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव निर्धारित समय से पहले, अगले लगभग पांच महीनों के भीतर भी कराए जा सकते हैं. हालांकि उन्होंने इसे संभावित जानकारी बताते हुए कार्यकर्ताओं से हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने का आह्वान किया.
उन्होंने कहा कि आठ महीना है सिर्फ चुनाव में. हो सकता है जो सुना जा रहा है कि पहले ही हो जाए. उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं को अभी से सक्रिय हो जाना चाहिए. उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक कार्यकर्ता प्रतिदिन कम से कम चार लोगों से मिले, उनकी समस्याएं सुने और उनके समाधान का प्रयास करे.
उन्होंने कहा कि जनता के बीच लगातार संपर्क बनाए रखने से संगठन और अधिक मजबूत होगा तथा सरकार की योजनाओं का लाभ भी लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचेगा. उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को सशक्त बनाने और जनसंपर्क अभियान तेज करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि चुनाव चाहे तय समय पर हों या पहले, पार्टी को हर स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए.
मंत्री के इस बयान के बाद जिले में राजनीतिक चर्चाओं का दौर तेज हो गया है. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. मंत्री के संबोधन के दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखने को मिला.
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