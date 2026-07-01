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'आठ महीना हैं सिर्फ चुनाव में...'; मंत्री एके शर्मा बोले- इन पांच-छह महीने का एक-एक मिनट बहुत कीमती

कार्यक्रम के दौरान मंत्री एके शर्मा ( Photo credit: ETV Bharat )