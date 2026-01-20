ETV Bharat / state

मानेसर मेयर इंद्रजीत यादव से मिली आरती राव, बोलीं - “जो लोग साथ देते हैं, उनके साथ खड़े रहना चाहिए”

हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव खुलकर मानेसर की मेयर डॉ. इंद्रजीत यादव के समर्थन में सामने आई है.

Minister Aarti Rao came out openly in support of Gurugram Manesar Mayor Dr Indrajit Yadav
मानेसर मेयर इंद्रजीत यादव से मिली आरती राव (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 20, 2026 at 8:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम पहुंची स्वास्थ्य मंत्री आरती राव एक बार फिर से मानेसर की मेयर डॉ. इंद्रजीत यादव के समर्थन में खुलकर सामने आईं हैं. आरती राव ने कहा कि जो लोग साथ देते हैं, उनके साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए.

"साथ देने वाले लोगों के साथ " : आरती राव ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि "अगर राव साहब कुछ कहते हैं तो पूरे हरियाणा के कान खड़े हो जाते हैं. राव साहब ने अपनी 45–50 साल की राजनीति में ईमानदारी और सच्चाई की कमाई की है, जो आज भी लोगों के लिए प्रेरणा है". स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि "वे हमेशा लोगों के हक की लड़ाई में उनके साथ खड़ी रहेंगी क्योंकि “जो लोग साथ देते हैं, उनके साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए”.

मानेसर मेयर इंद्रजीत यादव से मिली आरती राव (Etv Bharat)

सियासी गलियारों में चर्चा : दरअसल आज आरती राव ने मानेसर के हयातपुर स्थित मेयर कार्यालय में डॉ. इंद्रजीत यादव के साथ ‘चाय पर चर्चा’ कार्यक्रम में शिरकत की. कार्यक्रम देखते ही देखते जनसभा में तब्दील हो गई. हजारों की संख्या में क्षेत्र के लोग मेयर कार्यालय पहुंचे और कार्यक्रम में हिस्सा लिया. वही निर्दलीय मेयर डॉ. इंद्रजीत यादव के कार्यालय पर कैबिनेट मंत्री आरती राव की मौजूदगी से सियासी गलियारों में चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई हैं.

बीजेपी प्रत्याशी को हराया था : आपको बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी डॉ. इंद्रजीत यादव ने भाजपा के प्रत्याशी सुंदरलाल यादव को पराजित कर मेयर पद हासिल किया था. मानेसर में नगर निगम के गठन के बाद पहली बार चुनाव हुआ था. गुरुग्राम नगर निगम का चुनाव कई सालों से लंबित था. मानेसर क्षेत्र को राव इंद्रजीत सिंह का गढ़ माना जाता है.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : 9 बेटियों के बाद हुआ बेटा, दिल हुआ इतना खुश कि अब नाम रखेंगे "दिलखुश"

ये भी पढ़ें : "झुनझुना लो और बजाते रहो", SDM पर भड़क उठे कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस

ये भी पढ़ें : हरियाणा की परीक्षाओं में अब कृपाण ले जाने की छूट, मंगलसूत्र के साथ शामिल हो सकेंगी महिलाएं

TAGGED:

AARTI RAO
MANESAR MAYOR INDRAJIT YADAV
गुरुग्राम में आरती राव
इंद्रजीत यादव
AARTI RAO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.