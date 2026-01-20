ETV Bharat / state

मानेसर मेयर इंद्रजीत यादव से मिली आरती राव, बोलीं - “जो लोग साथ देते हैं, उनके साथ खड़े रहना चाहिए”

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम पहुंची स्वास्थ्य मंत्री आरती राव एक बार फिर से मानेसर की मेयर डॉ. इंद्रजीत यादव के समर्थन में खुलकर सामने आईं हैं. आरती राव ने कहा कि जो लोग साथ देते हैं, उनके साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए.

"साथ देने वाले लोगों के साथ " : आरती राव ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि "अगर राव साहब कुछ कहते हैं तो पूरे हरियाणा के कान खड़े हो जाते हैं. राव साहब ने अपनी 45–50 साल की राजनीति में ईमानदारी और सच्चाई की कमाई की है, जो आज भी लोगों के लिए प्रेरणा है". स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि "वे हमेशा लोगों के हक की लड़ाई में उनके साथ खड़ी रहेंगी क्योंकि “जो लोग साथ देते हैं, उनके साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए”.

मानेसर मेयर इंद्रजीत यादव से मिली आरती राव (Etv Bharat)

सियासी गलियारों में चर्चा : दरअसल आज आरती राव ने मानेसर के हयातपुर स्थित मेयर कार्यालय में डॉ. इंद्रजीत यादव के साथ ‘चाय पर चर्चा’ कार्यक्रम में शिरकत की. कार्यक्रम देखते ही देखते जनसभा में तब्दील हो गई. हजारों की संख्या में क्षेत्र के लोग मेयर कार्यालय पहुंचे और कार्यक्रम में हिस्सा लिया. वही निर्दलीय मेयर डॉ. इंद्रजीत यादव के कार्यालय पर कैबिनेट मंत्री आरती राव की मौजूदगी से सियासी गलियारों में चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई हैं.