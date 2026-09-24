ETV Bharat / state

शामली में एंटी करप्शन का बड़ा एक्शन, रिश्वत लेने के आरोप में खनन अधिकारी और लिपिक गिरफ्तार

मेरठ विजिलेंस के अपर पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार सिंह ने गुरुवार को अपनी टीम के साथ बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने आरोपी खनन अधिकारी सुधाकर सिंह और लिपिक सद्दाम को 85 हजार रुपये की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है.

शामली : भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मेरठ विजिलेंस की टीम ने खनन विभाग में बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने 85 हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोप में खनन अधिकारी और लिपिक को गिरफ्तार किया है. पीड़ित ने खनन अधिकारी के सरकारी आवास से रुपये बरामद होने का आरोप लगाया है.

पीड़ित परमाल का आरोप है कि खनन पट्टा की फाइल करानी थी. उनका आरोप है कि इसके एवज में एक लाख 35 हजार रुपये की रिश्वत मांगी गई थी. उनका आरोप है कि जब तक पैसे नहीं दे देते तब तक फाइल पास नहीं हो रही थी, जिसके बाद विजिलेंस से शिकायत की थी.

उनका आरोप है कि एक लाख 35 हजार रुपये की मांग की गई थी. 50 हजार रुपये खाते में डलवाये थे और 85 हजार रुपये कैश के लिये कहा था. उन्होंने कहा कि पट्टा गांव में चलना था. उन्होंने बताया कि वह 10 साल से काम कर रहे हैं. उनका आरोप है कि बहुत ज्यादा परेशान हो गये थे, जिसके बाद शिकायत की है.

उन्होंने आरोप लगाया कि पैसा सदाम के हाथ में दिये थे. उन्होंने बताया कि 10 से 15 दिन पहले शिकायत की गई थी. उन्होंने कहा कि काफी कैश बरामद हुआ है. यह जानकारी अधिकारी ही बता पाएंगे. उन्होंने बताया कि काफी पैसे हैं.

विजिलेंस के एएसपी राजीव कुमार ने बताया कि दोनों आरोपितों से पूछताछ की जा रही है. खनन अधिकारी से बरामद नोटों की गिनती करने के लिए मशीन मंगाई गई है. मशीन से नोटों की गिनती की जा रही है.



यह भी पढ़ें : हापुड़ में एंटी करप्शन टीम का एक्शन: 50 हजार की रिश्वत लेते कानूनगो विजेंद्र कुमार गिरफ्तार