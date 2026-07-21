खनन माफियाओं के हौसले बुलंद! एंटी माइनिंग टीम पर जानलेवा हमला, वीडियो भी आया सामने
एंटी माइनिंग टीम पर हमले का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे कर्मचारियों पर हमला किया गया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 21, 2026 at 5:40 PM IST
लक्सर: उत्तराखंड में खनन माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी एक बानगी हरिद्वार जिले के लक्सर से सामने आई है. आरोप है कि लक्सर में अवैध खनन के वाहनों का पीछा कर रही एंटी माइनिंग टीम पर खनन माफिया ने हलमा किया. खनन माफिया के गुर्गों ने टीम के एंटी माइनिंग टीम के कर्मचारियों को गाड़ी से बाहर खींचकर लोहे की रॉड और डंडों से पीटा. इसके अलावा टीम के वाहन को भी तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद इस मामले पर ज्यादा चर्चा हो रही हैं.
फिहलाह जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार ये मामला 13 जुलाई का है और इस मामले में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया हैं. पुलिस के अनुसार माइनिंग एजेंसी के फिल्ड टीम इंचार्ज तेजा साईं राजू निवासी नागार्जुन नगर सत्तेनपल्ली जनपद पलनाडू आंध्र प्रदेश ने पुलिस को तहरीर दी थी. उन्होंने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया था कि 13 जुलाई सुबह को वो अपनी टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे. तभी उन्होंने अवैध खनन की दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को पकड़ा था, जिसे उन्होंने प्रशासन के हवाले कर दिया था.
आरोप है कि इस दौरान ट्रैक्टर स्वामी आरोपी दीपक चैहान और शाहरून ने ट्रैक्टर पकड़ने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी. हालांकि उस समय वो वहां से चला भी गया था. साईं राजू के आरोपों के मुताबिक 13 जुलाई की शाम के समय वह रायसी माइनिंग चेक पोस्ट पर चेकिंग कर रहे थे, तभी करीब पांच बजे उनकी टीम ने खनन से भरे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोक लिया. इसके बाद वो ट्रैक्टर-ट्रॉली को वजन कराने के लिए धर्मकांटे पर जाने लगे.
आरोप है कि तभी मुंडाखेड़ा गांव के पास दीपक चैहान और शाहरून समेत कई लोग एक कार में आए उन्हें घेर लिया. इस दौरान कार सवार लोगों ने न सिर्फ उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की, बल्कि उनकी टीम के साथ मारपीट भी की. इसके अलावा उनके ड्राइवर दीप सिंह को वाहन के बाहर खींचकर लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से उनकी पिटाई भी की. शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर आ गए. इस पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर चले गए. आरोपी ट्रैक्टर भी अपने साथ ले गए थे.
इस पूरा मामला 13 जुलाई का है, लेकिन अभी तक एक भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है. लक्सर कोतवाली प्रभारी प्रवीण सिंह कोश्यारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है.
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