ETV Bharat / state

गिरिडीह में खनन माफियाओं का दुस्साहस: उसरी नदी पुल पर लगाई गई बैरिकेडिंग तोड़ी, मंडरा रहा बड़ा खतरा

गिरिडीह में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं. खनन माफियाओं की करतूत से एक महत्वपूर्ण पुल पर खतरा मंडरा रहा है.

Danger Looms Over Usri River Bridge
गिरिडीह में उसरी नदी पर बना पुल. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 24, 2026 at 6:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गिरिडीह: जिले के उदनाबाद के पास उसरी नदी पर बने पुल को जमींदोज करने की मंशा में बालू और पत्थर माफिया जुटे हुए हैं. इसी मंशा के तहत बार-बार वही कर रहे हैं जिसकी मनाही है. सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस पुल पर लगाई गई बैरिकेडिंग को माफिया बार-बार तोड़ रहे हैं. इस बार भी इस पुल पर लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है. इसके बाद से लोगों को इस बात का भय सता रहा है कि कहीं तस्करों की इस हरकत का खामियाजा आम लोगों को ना भुगतान पड़े. कहीं बरसात से पहले यह पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त न हो जाए.

यहां बता दें कि खनन माफियाओं ने पूर्व में पुल के पिलर के नीचे से बालू का उठाव कर लिया था. जिसके कारण गिरिडीह जिला मुख्यालय और शहर से सटे उदनाबाद होते हुए गांडेय, जामताड़ा को जाने वाली सड़क पर उसरी नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया है. पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद विशेष प्रमंडल द्वारा पुल के दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाते हुए भारी वाहन के प्रवेश पर रोक लगा दी थी. हालांकि चंद महीने में इस बैरिकेडिंग को पत्थर माफियाओं ने तोड़ डाला.

संवाददाता अमरनाथ सिन्हा की रिपोर्ट और स्थानीय का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इसके बाद नवंबर में स्थानीय लोगों की शिकायत पर एसडीएम की मौजूदगी में फिर बैरिकेडिंग लगाई गई, लेकिन बालू-पत्थर की ढुलाई करनेवाले नहीं माने और फिर से बैरिकेडिंग तोड़ डाली. बताया जाता है कि अंधेरा होने के बाद इस पुल से भारी वाहनों का आवागमन शुरू हो जाता है.

उदनाबाद के पास उसरी नदी पर अवस्थित पुल पर लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़े जाने की सूचना मिली है. यह भी जानकारी मिली है कि कुछ लोग पत्थर लेकर इस पुल से गुजर रहे हैं. ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है. जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी”.-श्याम किशोर महतो, थाना प्रभारी, मुफस्सिल

ये भी पढ़ें-

अवैध माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई, कंप्रेसर लगा ट्रेक्टर समेत पोकलेन जब्त

गिरिडीह में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने की कार्रवाई, पोकलेन समेत तीन ट्रैक्टर जब्त

लातेहार के औरंगा नदी पर बने पुल का अस्तित्व संकट में, क्षतिग्रस्त हुआ पिलर, प्रभावित हो जाएंगे हजारों लोग

TAGGED:

MINING MAFIA BREACHED BARRICADES
DANGER LOOMS OVER USRI RIVER BRIDGE
MINING MAFIA IN GIRIDIH
गिरिडीह का उसरी नदी पुल
MINING MAFIA AUDACITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.