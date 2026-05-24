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गिरिडीह में खनन माफियाओं का दुस्साहस: उसरी नदी पुल पर लगाई गई बैरिकेडिंग तोड़ी, मंडरा रहा बड़ा खतरा

गिरिडीह: जिले के उदनाबाद के पास उसरी नदी पर बने पुल को जमींदोज करने की मंशा में बालू और पत्थर माफिया जुटे हुए हैं. इसी मंशा के तहत बार-बार वही कर रहे हैं जिसकी मनाही है. सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस पुल पर लगाई गई बैरिकेडिंग को माफिया बार-बार तोड़ रहे हैं. इस बार भी इस पुल पर लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है. इसके बाद से लोगों को इस बात का भय सता रहा है कि कहीं तस्करों की इस हरकत का खामियाजा आम लोगों को ना भुगतान पड़े. कहीं बरसात से पहले यह पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त न हो जाए.

यहां बता दें कि खनन माफियाओं ने पूर्व में पुल के पिलर के नीचे से बालू का उठाव कर लिया था. जिसके कारण गिरिडीह जिला मुख्यालय और शहर से सटे उदनाबाद होते हुए गांडेय, जामताड़ा को जाने वाली सड़क पर उसरी नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया है. पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद विशेष प्रमंडल द्वारा पुल के दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाते हुए भारी वाहन के प्रवेश पर रोक लगा दी थी. हालांकि चंद महीने में इस बैरिकेडिंग को पत्थर माफियाओं ने तोड़ डाला.

संवाददाता अमरनाथ सिन्हा की रिपोर्ट और स्थानीय का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इसके बाद नवंबर में स्थानीय लोगों की शिकायत पर एसडीएम की मौजूदगी में फिर बैरिकेडिंग लगाई गई, लेकिन बालू-पत्थर की ढुलाई करनेवाले नहीं माने और फिर से बैरिकेडिंग तोड़ डाली. बताया जाता है कि अंधेरा होने के बाद इस पुल से भारी वाहनों का आवागमन शुरू हो जाता है.