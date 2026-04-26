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बूंदी में खनन माफियाओं का दुस्साहस! ब्लास्टिंग से उड़ाई प्राचीन तालाब की दीवार, ग्रामीणों में भारी आक्रोश

वहीं, घटना को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है. लोईचा पंचायत के सरपंच राम रतन भील ने बताया कि गुवार और गरड़दा गांव के बीच स्थित यह ऐतिहासिक तालाब क्षेत्र में फैला हुआ है. यह तालाब रियासतकालीन धरोहर माना जाता है, जिसकी दीवार इतनी मजबूत थी कि वर्षों तक उसमें दरार तक नहीं आई. बरसात के दिनों में यह तालाब पानी संग्रहित कर आगे चूड़ियों की पुलिया तक पहुंचाता है, लेकिन खनन माफियाओं ने तलाब की प्राचीन दीवार को ब्लास्टिंग से उड़ा दिया गया.

बूंदी : जिले के नमाना क्षेत्र के गरड़दा गांव में अवैध खनन माफिया बेखौफ हो गए हैं. गांव के बीच अवैध खनन के लिए वहां स्थित प्राचीन राम तालाब बाग की मजबूत दीवार को विस्फोटक लगाकर उड़ा दिया. नमाना थाना प्रभारी माया बैरवा ने बताया कि ग्रामीणों से शिकायत मिली थी, जिस पर आरोपी को शांतिभंग में गिरफ्तार किया गया है. मामले की जांच जारी है. मामले में बूंदी खनिज विभाग के खनिज अभियंता सहदेव सारण ने बताया कि घटना की सूचना पर विभाग को सर्वे के लिए भेजा था. मामले की जांच की जा रही है.

उन्होंने बताया कि तालाब की दीवार के नीचे उच्च गुणवत्ता का पत्थर होने के कारण अवैध खननकर्ताओं की नजर इस पर पड़ी. योजना के तहत पहले दीवार में छेद किए गए और फिर विस्फोटक लगाकर जोरदार ब्लास्टिंग की गई, जिससे सदियों पुरानी दीवार का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया. इसके बाद खनन माफिया ने मौके पर पत्थर निकालने और सफाई का काम भी शुरू कर दिया. मामले को लेकर एक ओर जहां ग्रामीणों में आक्रोश है.

मौके पर गिरा मलबा (ETV Bharat Bundi)

ग्रामीण पुलिस थाने में खनन माफियाओं के खिलाफ रिपोर्ट तक दे चुके हैं. दूसरी ओर खनिज विभाग के अधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण तक कर लिया, लेकिन आज तक खनन माफियाओं के विरुद्ध न तो जुर्माना किया गया और न ही थाने में कोई शिकायत दर्ज करवाई गई, जबकि खनिज विभाग को पूरे मामले की जांच करवाकर मौके का पंचनामा तैयार कर खनन माफियाओं के विरुद्ध सख्त कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन ऐसे कुछ नहीं किया गया.

उच्च गुणवत्ता का पत्थर होने के कारण ब्लास्टिंग की (ETV Bharat Bundi)

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ब्लास्टिंग से उड़ाई दीवार तो उजागर हुआ अवैध खनन : खनन माफियाओं के हौसले किस हद तक जा सकते हैं, इसकी बानगी ऐतिहासिक तलाब की दीवार को ब्लास्टिंग से उड़ाने की घटना के बाद देखने को मिली. वहां, प्राचीन तालाब मौजूद है, लेकिन इसके चारों ओर बड़ी संख्या में अवैध खनन कर निकले गए बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं. लोईचा पंचायत के सरपंच राम रतन भील ने बताया कि घटना के बाद खनिज विभाग की सर्वेयर ईशा आवर्ड की ओर से उन्हें भी मौके पर बुलाया गया था, जहां खनन माफियाओं ने पूरे क्षेत्र में अवैध खनन का मामला सामने आया, लेकिन खनिज विभाग की सर्वेयर के मौके पर पहुंचने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है.