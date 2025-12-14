ETV Bharat / state

बूंदी में खनन माफियाओं की गुंडागर्दी! वन कर्मियों को लहूलुहान कर जेसीबी-ट्रैक्टर छुड़ा ले गए माफिया, मामला दर्ज

बूंदी में खनन माफियाओं ने वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला कर दिया.

वन विभाग की टीम पर हमला
वन विभाग की टीम पर हमला (फोटो ईटीवी भारत बूंदी)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 14, 2025 at 7:17 AM IST

बूंदी : रामगढ़ टाइगर रिजर्व अवैध पत्थर खनन की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंची वन विभाग की टीम पर खनन माफियाओं के द्वारा जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है. कानून और प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए माफियाओं ने धारदार हथियारों से दो फॉरेस्ट गार्ड पर हमला किया, उन्हें गंभीर रूप से घायल कर 2 जेसीबी व 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ फरार हो गए. इस घटना ने टाइगर रिजर्व में धड़ल्ले से चल रहे अवैध खनन के काले खेल को भी उजागर किया है.

दई थाना प्रभारी कमलेश शर्मा ने बताया कि इस मामले में आरोपी महावीर गुर्जर, श्योजी गुर्जर और कालू गुर्जर सहित एक दर्जन अज्ञात खनन माफियाओं के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने, धारदार हथियारों से जानलेवा हमला करने और जप्त वाहनों को छुड़ाकर ले जाने के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए दबिशें शुरू कर दी है.

अवैध पत्थर खनन की सूचना पर पहुंची थी टीम : घटना के अनुसार रामगढ़ टाइगर रिजर्व के जैतपुर रेंज क्षेत्र में रात के अंधेरे में बड़े पैमाने पर अवैध पत्थर खनन किए जाने की पुख्ता सूचना वन विभाग को मिली थी. सूचना मिलते ही जैतपुर रेंजर जितेंद्र कुमार वर्मा के निर्देश पर चौकी से वन कर्मियों की टीम तत्काल मौके के लिए रवाना हुई. टीम में फॉरेस्ट गार्ड दिलीप सिंह नरूका और रघुवीर सिंह भी शामिल थे. मौके पर पहुंचते ही वन कर्मियों ने देखा कि दो दर्जन से अधिक खनन माफिया जेसीबी मशीनों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों की मदद से टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बेखौफ पत्थरों का दोहन कर रहे थे. वन कर्मियों द्वारा अवैध खनन रोकने और वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू करते ही माफियाओं में अफरा-तफरी मच गई.

वन कर्मियों पर टूट पड़े माफिया : रेंजर जितेंद्र कुमार ने बताया कि देखते देखते सभी खनन माफिया एकजुट हो गए और अचानक दोनों वन कर्मियों पर टूट पड़े. दिलीप सिंह नरूका के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया गया, जिससे वह मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़े. वहीं रघुवीर सिंह के शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोटें आईं हैं. अचानक हुए इस हमले से वन कर्मियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला.

हमले के बाद माफियाओं की बर्बरता यहीं नहीं रुकी. गंभीर रूप से घायल वन कर्मियों के मोबाइल फोन भी छीन लिए गए, ताकि वे मदद न बुला सकें. इसके बाद खनन माफिया जब्त की जा रही दो जेसीबी मशीनों और छह ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जबरन छुड़ाकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए. घायल अवस्था में दोनों वन कर्मियों को नैनवा अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जैतपुर रेंजर जितेंद्र कुमार वर्मा की ओर से दई थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है.

