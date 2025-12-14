ETV Bharat / state

बूंदी में खनन माफियाओं की गुंडागर्दी! वन कर्मियों को लहूलुहान कर जेसीबी-ट्रैक्टर छुड़ा ले गए माफिया, मामला दर्ज

बूंदी : रामगढ़ टाइगर रिजर्व अवैध पत्थर खनन की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंची वन विभाग की टीम पर खनन माफियाओं के द्वारा जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है. कानून और प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए माफियाओं ने धारदार हथियारों से दो फॉरेस्ट गार्ड पर हमला किया, उन्हें गंभीर रूप से घायल कर 2 जेसीबी व 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ फरार हो गए. इस घटना ने टाइगर रिजर्व में धड़ल्ले से चल रहे अवैध खनन के काले खेल को भी उजागर किया है.

दई थाना प्रभारी कमलेश शर्मा ने बताया कि इस मामले में आरोपी महावीर गुर्जर, श्योजी गुर्जर और कालू गुर्जर सहित एक दर्जन अज्ञात खनन माफियाओं के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने, धारदार हथियारों से जानलेवा हमला करने और जप्त वाहनों को छुड़ाकर ले जाने के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए दबिशें शुरू कर दी है.

अवैध पत्थर खनन की सूचना पर पहुंची थी टीम : घटना के अनुसार रामगढ़ टाइगर रिजर्व के जैतपुर रेंज क्षेत्र में रात के अंधेरे में बड़े पैमाने पर अवैध पत्थर खनन किए जाने की पुख्ता सूचना वन विभाग को मिली थी. सूचना मिलते ही जैतपुर रेंजर जितेंद्र कुमार वर्मा के निर्देश पर चौकी से वन कर्मियों की टीम तत्काल मौके के लिए रवाना हुई. टीम में फॉरेस्ट गार्ड दिलीप सिंह नरूका और रघुवीर सिंह भी शामिल थे. मौके पर पहुंचते ही वन कर्मियों ने देखा कि दो दर्जन से अधिक खनन माफिया जेसीबी मशीनों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों की मदद से टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बेखौफ पत्थरों का दोहन कर रहे थे. वन कर्मियों द्वारा अवैध खनन रोकने और वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू करते ही माफियाओं में अफरा-तफरी मच गई.