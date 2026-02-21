ETV Bharat / state

खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, वन दारोगा और वनकर्मियों को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश, जमकर की गुंडागर्दी

खटीमा: प्रदेश में खनन माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सितारगंज की रनसाली वन रेंज में अवैध खनन रोकने गए वन दारोगा और वनकर्मियों को खनन माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया. जब वो इस प्रयास में कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने वन दारोगा और वनकर्मियों की मौके पर जमकर धुनाई कर दी. वन विभाग के दारोगा की तहरीर पर सितारगंज पुलिस ने साधुनगर निवासी राजकुमार समेत तीन लोगों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है. वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

जनपद उधम सिंह नगर के सितारगंज के रनसाली रेंज में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब गश्त कर रही वन विभाग की टीम पर खनन माफियाओं ने हमला कर दिया. जानकारी के अनुसार वन दारोगा नंद किशोर पांडे, वन आरक्षी शक्ति सिंह और वन बीट अधिकारी भूपेंद्र कुमार के साथ आरक्षित वन क्षेत्र में गश्त कर रहे थे, जब गश्त टीम कैलाश नदी किनारे पर पहुंची तो आरक्षित वन क्षेत्र से तीन ट्रेक्टर ट्राली में अवैध खनन सामग्री भरी जा रही थी. वन दारोगा ने खनन माफियाओं से कागज दिखाने को कहा तो वो टीम को कागज नहीं दिखा पाए.