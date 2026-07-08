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ऊना जिला में ढाई महीने के लिए माइनिंग लीज की गई सस्पेंड, नदी-नालों को लेकर खनन विभाग ने जारी किया आदेश

ऊना: खनन विभाग द्वारा मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए 1 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक जिला ऊना की रिवर बैड वाली सभी खनन लीज को सस्पेंड कर दिया गया है. इसके साथ ही विभाग द्वारा सभी स्टोन क्रशर मालिकों को लिखित आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. हालांकि, जिला के तमाम नदी नालों में खनन करने के लिए दी गई लीज तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी गई है. जबकि पहाड़ी क्षेत्र के लिए यह आदेश लागू नहीं होगा. काबिले गौर है कि खनन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष खनन साइट्स की रेस्टोरेशन के चलते इन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है.

मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए खनन विभाग द्वारा जिला भर की नदी नालों में आवंटित की गई माइनिंग लीज को तुरंत प्रभाव से ढाई महीने के लिए रद्द कर दिया है. जिला भर में स्थापित किए गए स्टोन क्रेशर उद्योगों के प्रबंधकों और मालिकों को लिखित आदेश जारी करते हुए इसकी अलग से सूचना भी जारी कर दी गई है.