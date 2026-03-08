छपरा में खनन इंस्पेक्टर पर हमला, महिला समेत कई पुलिसकर्मी घायल
छपरा में बालू माफियों ने पुलिस और खनन विभाग की टीम पर हमला किया है. महिला समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. पढ़ें..
Published : March 8, 2026 at 5:17 PM IST
छपरा: सारण जिले में बालू माफिया के हौसले काफी बुलंद है. वे किसी पर हमला करने से बाज नहीं है. रविवार को भी बालू माफिया ने सारण जिले के खनन विभाग के इंस्पेक्टर और उनके साथ की पुलिस टीम पर हमला कर दिया और कई जब्त वाहनों को छुड़ा ले गए. मामला शहर से सटे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जगदम कालेज ढाला के पास का है.
खनन विभाग की टीम पर बोला हमला: खनन विभाग और पुलिस की टीम अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी. जहां हमलावरों ने लाठी-डंडा और लोहे की रॉड से हमलाकर सरकारी वाहन को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया. इस हमले में खनन विभाग के निरीक्षण प्रदीप कुमार समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं.
पुलिस की गाड़ी पर बोला हमला: बताया जाता है कि सुबह के समय साढ़ा-ढाला की ओर से बालू लदा एक ट्रक गुजर रहा था. इसकी सूचना मिलने पर खनन विभाग के पदाधिकारी प्रदीप कुमार पुलिस बल के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी से उसका पीछा करते हुए जगदम कॉलेज ढाला के पास पहुंचे. इसी दौरान पहले से घात लगाए 15 से 20 की संख्या में मौजूद बालू माफियाओं ने टीम को घेर लिया और अचानक हमला बोल दिया.
कई पुलिसकर्मी जख्मी: स्थानीय लोगों के अनुसार हमलावरों ने लाठी-डंडों और लोहे की राड से खनन विभाग की स्कॉर्पियो गाड़ी पर हमला कर दिया. गाड़ी के शीशे और बॉडी को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया. अचानक हुए हमले से पुलिस और खनन विभाग की टीम कुछ देर के लिए संभल नहीं सकी।. जान बचाने के लिए टीम के सदस्य गाड़ी के अंदर ही शीशे बंद कर बैठे रहे.
जब्त गाड़ी लेकर भागे हमलावर: हमलावरों ने गाड़ी को चारों तरफ से घेरकर लगातार प्रहार किया, जिससे स्कार्पियो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. इस दौरान कई पुलिसकर्मियों को चोटें आईं. बताया जा रहा है कि महिला पुलिसकर्मियों को भी हमले में चोट लगी है. हमले के बाद सभी हमलावर मौके से ट्रैक्टर लेकर बीन टोलिया गांव की ओर फरार हो गए. घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल बन गया.
बालू माफियाओं के खिलाफ जारी रहेगा छापा: वहीं, घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाने के एसआई मृत्युंजय सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने आसपास के इलाकों में छापेमारी शुरू कर दी है और फरार हमलावरों की तलाश की जा रही है. घटना की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी निलेश कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.
"पुलिस अधिकारियों को हमलावरों की जल्द पहचान कर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. साथ ही इलाके की घेराबंदी कर बालू माफियाओं को पकड़ने के लिए अभियान तेज करने का निर्देश दिया है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की भी जांच कर रही है, ताकि हमले में शामिल लोगों की पहचान की जा सके. अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी."- निलेश कुमार, डीआईजी
ये भी पढ़ें: बिहार में खनन विभाग की टीम पर हमला, जब्त ट्रैक्टर छुड़ा ले गए बालू माफिया