बिहार में 70 हजार रुपए की घूस लेते माइनिंग डिपार्टमेंट के डाटा ऑपरेटर समेत 2 गिरफ्तार
विजिलेंस टीम ने माइनिंग डिपार्टमेंट के डाटा ऑपरेटर समेत 2 को रंगे हाथों दबोचा, मांगी थी 70 हजार की घूस
Published : March 26, 2026 at 7:02 AM IST
वैशाली : बिहार की विजलेंस टीम ने हाजीपुर में खनन विभाग के एक डाटा ऑपरेटर और उसके सहयोगी को 50,000 रुपये की घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. निगरानी विभाग की इस कार्रवाई से कार्यालय में हड़कंप मच गया है.
70 हजार की मांगी थी घूस : भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए निगरानी विभाग की टीम ने हाजीपुर में बड़ी दबिश दी. खनन विभाग में तैनात एक डाटा ऑपरेटर पर आरोप है कि उसने एक गिट्टी दुकान के लाइसेंस के बदले शिकायतकर्ता से 70 हजार की भारी भरकम रकम की मांग की थी.
डाटा ऑपरेटर और सहयोगी रंगे हाथ गिरफ्तार : 50 हजार पर बात बनी इसके बाद शिकायतकर्ता नें निगरानी के पास अपनी बात रखी और जिसके बाद रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया. जानकारी के मुताबिक डील 50,000 रुपये में तय हुई थी.
रिश्वत की रकम बरामद : जैसे ही डाटा ऑपरेटर राहुल कुमार रौशन और उसके सहयोगी प्रमोद कुमार ने रिश्वत की रकम अपने हाथ में ली पहले से जाल बिछाकर बैठी निगरानी विभाग की टीम ने उन्हें रंगे हाथों दबोच लिया. दी गई रिश्वत की रकम भी बरामद हो गई.
निगरानी डीएसपी ने की पुष्टि : कार्रवाई के बाद मौके पर मौजूद निगरानी डीएसपी ने पुष्टि की कि गुप्त सूचना के आधार पर यह जाल बिछाया गया था. आरोपियों के पास से घूस की पूरी राशि बरामद कर ली गई है. पटना निगरानी के DSP सदानंद कुमार ने बताया की पकड़े गए व्यक्ति में एक डाटा ऑपरेटर राहुल कुमार है और उनके एक सहयोगी प्रमोद कुमार को पैसे के साथ गिरफ्तार किया गया है. अब इन्हे जेल भेजा जा रहा है.
"घूसखोरी में दो लोग पकड़े गए हैं. एक व्यक्ति डाटा ऑपरेटर राहुल कुमार रौशन है जबकि दूसरा प्रमोद कुमार है जो कि उसका सहयोगी है. घूस की रकम बरामद कर ली गई है. ये गिट्टी दुकान के लाइसेंस के बदले 70 हजार रुपए की डिमांड की थी. आरोप पुष्ट होने के बाद निगरानी टीम की ओर से कार्रवाई की गई."- सदानंद कुमार, डीएसपी, निगरानी विभाग
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