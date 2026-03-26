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बिहार में 70 हजार रुपए की घूस लेते माइनिंग डिपार्टमेंट के डाटा ऑपरेटर समेत 2 गिरफ्तार

घूसखोर डाटा ऑपरेटर रंगे हाथ गिरफ्तार ( ETV Bharat )