बिहार में खनन विभाग की टीम पर हमला, बालू माफियाओं ने गार्ड को किया घायल
हमले में खनन विभाग की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई. घटना के बाद पुलिस और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने इलाके में छापेमारी अभियान चलाया.
Published : June 11, 2026 at 1:55 PM IST
बांका: बिहार के बांका में बालू माफियाओं की करतूत सामने आई है. यहां रजौन थाना क्षेत्र अंतर्गत राजावर पंचायत के कठरंग गांव में बुधवार देर रात अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची जिला खनन विभाग की टीम पर बालू माफियाओं के गुर्गों ने हमला कर दिया. इस हमले में एक सुरक्षा जवान गंभीर रूप से घायल हो गया.
खनन विभाग की गाड़ी क्षतिग्रस्त: मिली जानकारी के मुताबिक बालू माफियाओं के गुर्गों के इस हमले में खनन विभाग की स्कॉर्पियो गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई. घटना के बाद गुरुवार को पुलिस और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने इलाके में सघन छापेमारी अभियान चलाया.
गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई: दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर जिला खनन विभाग की टीम बुधवार की रात करीब दो से तीन बजे के बीच छापेमारी के लिए कठरंग गांव पहुंची थी. विभाग की स्कॉर्पियो में जिला खनन निरीक्षक, तीन सुरक्षा गार्ड और चालक सवार थे.
टीम पर हमला: बताया जाता है कि छापेमारी की सूचना मिलते ही दर्जनों बाइक सवार युवक लाठी-डंडे लेकर मौके पर पहुंच गए और टीम पर हमला कर दिया. इसके बाद हमलावरों ने स्कॉर्पियो पर ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे वाहन का पिछला शीशा टूट गया.
गार्ड पर बांस से हमला: वहीं इस दौरान सुरक्षा गार्ड मनीष कुमार जैसै ही वाहन से नीचे उतरे तो अपराधियों ने उन पर बांस से हमला कर दिया. हमले में उनके पैर में गंभीर चोट लगी, जिसके बाद स्थिति बिगड़ने पर खनन टीम किसी तरह वहां से निकलकर रजौन थाना पहुंची और पुलिस को घटना की जानकारी दी.
बेहतर इलाज के लिए रेफर: वहीं अपराधियों के हमले में घायल जवान को रजौन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें वहां से बेहतर इलाज के लिए बांका सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया.
गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई: घटना की सूचना पर गुरुवार सुबह एसडीपीओ इंद्रजीत बैठा समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और छापेमारी अभियान चलाया. फिलहाल पुलिस हमलावरों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है.
"घटना की जानकारी मिली है, हम मामले की जांच कर रहे है. मौके पर छापेमारी अभियान भी चलाया गया है. हमलावरों की पहचान की जा रही है. जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर आगे की कार्रवाई विधिसम्मत की जाएगी." - इंद्रजीत बैठा, एसडीपीओ
इसे भी पढ़ें
छपरा में खनन इंस्पेक्टर पर हमला, महिला समेत कई पुलिसकर्मी घायल
नवादा में बालू माफियाओं का हमला, छापेमारी टीम पर फायरिंग, जब्त ट्रैक्टर छुड़ाकर फरार