कोरबा में अवैध उत्खनन पर खनिज विभाग का एक्शन, सीतामणी से 9 वाहन जब्त
कल कार्रवाई से बचने के लिए ट्रैक्टर संकरी गली में घुसा दिया गया था, जिससे बड़ी घटना होते-होते बच गई. राजकुमार शाह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 11, 2026 at 6:47 PM IST
कोरबा: प्रतिबंधित अवधि में रेत के अवैध उत्खनन के विरुद्ध खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. लगातार मिल रही शिकायतों के बाद खनिज विभाग ने शहर से लगे सीतामणी, राताखार रेत घाट में कार्रवाई का डंडा चलाया. शुक्रवार को 9 वाहनों पर विभाग ने कार्रवाई की. एक दिन पहले यानी गुरुवार को खनिज विभाग के जवानों से बचने के लिए एक ट्रैक्टर ने संकरी गली में वाहन की दिशा मोड़ दी थी, इसमें लोग बाल-बाल बच गए थे. गली में ट्रैक्टर घुसाने वाले ट्रैक्टर पर भी कार्रवाई की गई है.
अवैध उत्खनन पर खनिज विभाग का एक्शन
पूर्व में भी खनिज विभाग को शहर से लगे सीतामणी, भिलाईखुर्द और राताखार रेतघाट में अवैध खनन की शिकायतें मिलती रही हैं. लोगों का आरोप है कि खनिज विभाग के ढीले रवैए के कारण यहां अवैध उत्खनन को बढ़ावा मिल रहा है. लोगों ने बताया कि सीतामणी क्षेत्र में एक दिन पहले ट्रैक्टर ने संकरी गली में वाहन को घुसा दिया था, जिससे लोगों के बीच दहशत फैल गई थी. इस घटना में कई लोगों को चोटें भी आ सकती थी. गनीमत रही कि लोग बाल-बाल बच गए. लोगों ने बताया कि ट्रैक्टर को पकड़ने की कोशिश की जा रही थी. पकड़े जाने के डर से ड्राइवर ने संकरी गली में ट्रैक्टर को घुसा दिया था.
कल बाल-बाल बचे थे लोग
कल की घटना के बाद से आज सुबह से ही खनिज विभाग का अमला पूरी तरह से सक्रिय रहा, खासतौर पर शहर के करीब भिलाईखुर्द, सीतामणी और राताखार रेट घाटों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है. रेट घाट के भीतर उत्खनन में लगे वाहनों के साथ ही रेत का अवैध परिवहन करने वाले ट्रैक्टरों पर कार्रवाई की गई है.
विभाग का कहना है कि पकड़े गए ट्रैक्टर पर कार्रवाई की जा रही है, संबंधित वाहन मालिकों पर भी एफआईआर दर्ज करवाया जाएगा.
खनिज विभाग का बयान
खनिज विभाग के उपसंचालक प्रमोद नायक ने कहा, ''शुक्रवार को पूरे दिन शहर के समीप स्थित सीतामणी इलाके में कार्रवाई की गई है, 9 वाहनों को पकड़ा गया है. जिनके विरुद्ध खनिज विभाग के नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई है. इस वर्ष 175 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें लगभग 45 लाख रुपए वसूले गए हैं. एक दिन पहले ट्रैक्टर चालक ने संकरी गली में ट्रैक्टर को घुसा दिया था. इस प्रकरण में भी कार्रवाई की गई है. एफआईआर भी दर्ज करवाया जाएगा.''
पकड़े गए वाहनों को छोड़ने का बना दबाव
पकड़े गए वाहनों को छोड़ने का दबाव बनाने के लिए भी कुछ जनप्रतिनिधि खनिज विभाग के दफ्तर पहुंचे थे. खनिज विभाग के अफसर के मुताबिक अवैध कार्य में लगे वाहनों की पैरवी करने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी. उनकी लिखित शिकायत पुलिस से करने के बाद विभाग ने कही है.
इस साल 45 लाख की राशि वसूली गई
खनिज विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस वर्ष जनवरी से लेकर अगस्त तक की स्थिति में कुल 175 प्रकरण दर्ज किए गए हैं. यह सभी प्रकरण अवैध उत्खनन के विरुद्ध खनिज विभाग ने दर्ज किए हैं. जिसके विरुद्ध लगभग 45 लाख रुपए का राजस्व विभाग को प्राप्त हुआ है. विभाग का कहना है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी. हालांकि कई अवसरो पर अमला सीमित होने के कारण विभाग के जवान अवैध उत्खनन के विरुद्ध तत्परता से कार्रवाई नहीं कर पाते. खासतौर पर प्रतिबंधित अवधि में रेत का अवैध उत्खनन कर इसका परिवहन किया जाता है, 15 अक्टूबर तक रेत के उत्खनन पर प्रतिबंध रहता है.
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