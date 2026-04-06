बरेली में खनन विभाग का लिपिक घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार
भ्रष्टाचार निवारण संगठन बरेली टीम ने खनन विभाग में कार्यरत एक लिपिक को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 5:52 PM IST
बरेली: बरेली की एंटी करप्शन की टीम ने एक बार फिर भ्रष्टाचार की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई की है. इस बार यह कार्रवाई कलेक्ट्रेट परिसर में बने खनन विभाग के दफ्तर में की गई. इस क्रम में भ्रष्टाचार निवारण संगठन की बरेली टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खनन विभाग में कार्यरत एक लिपिक को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. दिनदहाड़े हुई कार्रवाई से कलक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया.
जानकारी के अनुसार, आरोपी महमूद रजा खां, खनन अधिकारी कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी लिपिक के पद पर तैनात था।महमूद को एक शिकायत के आधार पर ट्रैप टीम ने पकड़ा. आरोपी पर आरोप है कि उसने एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को छोड़ने और जुर्माने से संबंधित फाइल को आगे बढ़ाने के एवज में 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी.
शिकायतकर्ता वेद प्रकाश निवासी ग्राम रौठा थाना किला ने इस संबंध में भ्रष्टाचार निवारण संगठन से शिकायत की थी. शिकायत की पुष्टि के बाद टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया और आरोपी को खनन अधिकारी कार्यालय परिसर से रिश्वत लेते समय रंगे हाथ दबोच लिया.
ट्रैप टीम का नेतृत्व निरीक्षक जितेंद्र सिंह ने किया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ थाना कोतवाली में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है. प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह ने प्रेस रिलीज जारी करके घटना का खुलासा किया है.