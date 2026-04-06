ETV Bharat / state

बरेली में खनन विभाग का लिपिक घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

बरेली: बरेली की एंटी करप्शन की टीम ने एक बार फिर भ्रष्टाचार की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई की है. इस बार यह कार्रवाई कलेक्ट्रेट परिसर में बने खनन विभाग के दफ्तर में की गई. इस क्रम में भ्रष्टाचार निवारण संगठन की बरेली टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खनन विभाग में कार्यरत एक लिपिक को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. दिनदहाड़े हुई कार्रवाई से कलक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया.

जानकारी के अनुसार, आरोपी महमूद रजा खां, खनन अधिकारी कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी लिपिक के पद पर तैनात था।महमूद को एक शिकायत के आधार पर ट्रैप टीम ने पकड़ा. आरोपी पर आरोप है कि उसने एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को छोड़ने और जुर्माने से संबंधित फाइल को आगे बढ़ाने के एवज में 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी.