हल्द्वानी के बड़े खनन कारोबारी ने की आत्महत्या, पारिवारिक विवाद में जान देने की आशंका

हल्द्वानी: नैनीताल जनपद के चोरगलियां थाना क्षेत्र से एक दुखद खबर सामने आई है. यहां एक खनन कारोबारी ने आत्महत्या कर ली है. शव के पास उनकी लाइसेंसी पिस्टल मिली है. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और परिवार में कोहराम मच गया. खनन कारोबारी की पहचान कमलेश बेलवाल के रूप में हुई है, जो क्षेत्र में खनन व्यवसाय से जुड़े हुए थे.

खनन कारोबारी ने गोली मारकर आत्महत्या की: चोरगलिया थाना क्षेत्र में एक खनन व्यवसाई द्वारा घरेलू कलह के चलते अपनी जान दे दी है. उनके शव के पास लाइसेंसी पिस्टल मिली है. शव खून से लथपथ मिला है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही घटना की जांच शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार, घटना सोमवार देर रात की बताई जा रही है.

पारिवारिक विवाद के बाद की आत्महत्या: चोरगलिया थाना क्षेत्र के गजेपुर निवासी कमलेश बेलवाल गांव में अपनी मां, पत्नी और बेटी के साथ रहते थे. देर रात परिवार से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. कुछ देर बाद परिजनों ने अचानक गोली चलने की आवाज सुनी तो वे मौके पर पहुंचे. कमरे में कमलेश बेलवाल गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े थे. आनन-फानन में परिवार के लोग उन्हें हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे. जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.