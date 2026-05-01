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'न्यूनतम वेतन 69000, फिटमेंट फैक्टर 3.83 और...', 8वें वेतन आयोग से NFIR ने रखीं क्या मांगें ?

एनएफआईआर ने 8वें वेतन आयोग के सामने कर्मचारियों का पक्ष रखा ( ETV Bharat )