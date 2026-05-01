'न्यूनतम वेतन 69000, फिटमेंट फैक्टर 3.83 और...', 8वें वेतन आयोग से NFIR ने रखीं क्या मांगें ?
आने वाले 8 से 10 महीनों में दिल्ली, मुंबई व अन्य प्रमुख शहरों में लगभग 10 से 15 और बैठकें होने की उम्मीद है.
Published : May 1, 2026 at 6:00 PM IST
नई दिल्लीः केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गठित 8वें वेतन आयोग की गतिविधियां अब रफ्तार पकड़ रही हैं. नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (NFIR) ने वेतन आयोग के सामने कर्मचारियों का पक्ष मजबूती से रखते हुए न्यूनतम वेतन को 18,000 से बढ़ाकर 69,000 रुपये करने की पुरजोर वकालत की है. हाल ही में आयोग की चेयरपर्सन जस्टिस (रिटायर्ड) रीता देसाई के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक में कर्मचारी नेताओं ने स्पष्ट किया कि बदलती अर्थव्यवस्था व पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच वर्तमान वेतन ढांचा अपर्याप्त है.
न्यूनतम वेतन का गणित: 18,000 से 69,000 रुपये की छलांग
एनएफआईआर के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. एम राघवैया ने ईटीवी भारत से बैठक के विवरण साझा करते हुए बताया कि फेडरेशन ने आयक्रॉयड फॉर्मूला और 15वीं इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के सिद्धांतों के आधार पर न्यूनतम वेतन की गणना की है. उन्होंने कहा कि अब फैमिली यूनिट को तीन के बजाय पांच सदस्यों के आधार पर गिना जाना चाहिए. इसमें पति, पत्नी व दो बच्चों के साथ-साथ बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल को भी शामिल किया गया है, क्योंकि यह सामाजिक व सरकारी जिम्मेदारी है. वर्तमान बाजार दर, सांख्यिकी व आंकड़ों के विश्लेषण के बाद हमने 69,000 न्यूनतम वेतन व 3.83 के फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव रखा है.
क्षेत्रीय परिस्थितियों पर जोर: रेलवे की चुनौतियां अलग
बैठक में एनएफआईआर के कार्यकारी अध्यक्ष बीसी शर्मा ने आयोग का ध्यान इस ओर खींचा कि रेलवे की कार्यप्रणाली अन्य सरकारी विभागों से पूरी तरह भिन्न है. उन्होंने कहा कि रेलवे में 230 से अधिक श्रेणियां हैं, जिनकी तुलना किसी अन्य कार्यालयी स्टाफ से नहीं की जा सकती है. एक स्टेशन मास्टर, ड्राइवर, ट्रैक मैन या सिग्नल स्टाफ की ड्यूटी 24 घंटे की सतर्कता व जोखिम भरी होती है. हमने आयोग से अनुरोध किया है कि प्रश्नावली जमा करने की शब्द सीमा व समय सीमा बढ़ाई जाए, जिससे प्रत्येक श्रेणी अपनी समस्याओं व वेतन विसंगतियों को विस्तार से रख सके.
पुरानी पेंशन स्कीम पर तल्ख तेवर
मजदूर दिवस के अवसर पर कर्मचारी हितों की बात करते हुए बीसी शर्मा ने पेंशन को लेकर सरकार के बोझ वाले तर्क को खारिज किया. उन्होंने कहा कि पेंशन कोई भीख नहीं बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है. रेलवे स्वयं अपना राजस्व अर्जित करती है. पेंशन फंड के लिए कर्मचारियों का पैसा सरकार के पास जमा रहता है. अकेले उत्तर रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का करोड़ों रुपया सरकार के पास है. कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन योजना के सभी लाभ बहाल किए जाएं. अंतिम आहरित वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिले. इसके साथ ही न्यूनतम पेंशन 15,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए.
कोरोना काल के 'फ्रीज डीए' की भरपाई की मांग
वेतन आयोग के सामने एक और गंभीर मुद्दा कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीनों के महंगाई भत्ते (DA) का उठाया गया है. कर्मचारी नेताओं ने मांग की है कि भले ही सरकार ने एरियर न दिया हो, लेकिन 8वें वेतन आयोग के नए वेतन ढांचे को तैयार करते समय उन तीन किश्तों को बेसिक पे में जोड़कर 'मल्टीप्लीकेशन फैक्टर' लागू किया जाना चाहिए. यदि ऐसा नहीं होता है तो निचले स्तर के कर्मचारियों को 25,000 रुपये से अधिक का मासिक नुकसान होगा.
मुख्य मांगें और आगामी रणनीति
|प्रमुख बिंदु
|प्रस्तावित मांग
|न्यूनतम वेतन
|69,000 रुपये प्रति माह
|फिटमेंट फैक्टर
|3.83 गुणा
|पेंशन
|OPS की बहाली, न्यूनतम 15,000 रुपये
|इंक्रीमेंट
|साल में दो बार वेतन वृद्धि
|प्रमोशन
|पूरी सेवा में कम से कम 5 प्रमोशन
|कम्यूटेशन
|15 साल के बजाय 11-12 साल में पेंशन बहाली
डॉ. एम राघवैया के मुताबिक, आयोग के साथ यह पहली विस्तृत बैठक थी. आने वाले 8 से 10 महीनों में दिल्ली, मुंबई व अन्य प्रमुख शहरों में लगभग 10 से 15 और बैठकें होने की उम्मीद है. आयोग वर्तमान में एनएफआईआर और जेसीएफ (Staff Side) द्वारा दिए गए सांख्यिकीय आंकड़ों का अध्ययन कर रहा है. रेलवे यूनियनों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे केवल वेतन वृद्धि नहीं, बल्कि एक ऐसा सम्मानजनक ढांचा चाहते हैं जो भविष्य की आर्थिक चुनौतियों का सामना कर सके.
ये भी पढ़ें: