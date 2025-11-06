ETV Bharat / state

सावधान! न्यूनतम तापमान में और कमी आने की संभावना, आने वाले दिनों में 7 डिग्री पर जा सकता है पारा!

झारखंड में ठंड ने दस्तक दे दी है. नवंबर माह में न्यूनतम तापमान में और कमी आने की संभावना है.

minimum temperature likely to drop further in November month in Jharkhand
झारखंड का मौसम (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 6, 2025 at 4:52 PM IST

2 Min Read
रांचीः नवंबर माह के शुरुआती दिनों में ही सर्दी अपना रंग दिखाने लगी है. उत्तरी हवा की वजह से न्यूनतम तापमान में कमी देखी जा रही है. पिछले 20 घंटों के दौरान सिमडेगा के बानो में सबसे कम 13.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमाप रिकॉर्ड हुआ है.

झारखंड के ज्यादातर जिलों के न्यूनतम तापमान में -1.6 से -3.0 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है. इसकी वजह से दिन में भी सर्दी का एहसास हो रहा है. सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद गर्म कपड़ों की जरुरत महसूस होने लगी है.

राज्य के प्रमुख शहरों के तापमान की स्थिति

पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी रांची का न्यूनतम पारा 15.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. जमशेदपुर में 17.2 डिग्री सेल्सियस, डालटनगंज में 16.5 डिग्री सेल्सियस, बोकारो में 15.6 डिग्री सेल्सियस और धनबाद में 19 डिग्री सेल्सियस रहा है. खास बात है कि पिछले 24 घंटों में खूंटी में 14.7, लोहरदगा में 14.7, चाईबासा के जगन्नाथपुर में 14.8, लातेहार में 15.8 और हजारीबाग में 15.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा है.

आने वाले दिनों में तापमान की स्थिति

मौसम केंद्र रांची के मुताबिक आने वाले दिनों में सर्दी का सितम बढ़ने वाला है. एक अनुमान के मुताबिक 7 नवंबर से 13 नवंबर वाले सप्ताह में न्यूनतम तापमान 10 से 17 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. जबकि 14 नवंबर से 20 नवंबर वाले सप्ताह के बीच न्यूनतम तापमान के 7 से 16 डिग्री सेल्सियस तक जाने की उम्मीद है.

IMD द्वारा जारी मौसम अपडेट (ETV Bharat)

जाहिर है कि नवंबर माह में ही कड़ाके की ठंड से सामना होने की संभावना है. रही बात अधिकतम तापमान की तो मौसम केंद्र के मुताबिक 13 नवंबर तक 24 से 32 डिग्री जबकि 14 नवंबर से 20 नवंबर तक अधिकतम तापमान 15 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. जाहिर है कि नवंबर के तीसरे सप्ताह में हाड़ कंपानी वाली ठंड शुरु हो जाएगी. ऐसे में विशेष एहतियात बरतने की जरुरत है.

मौसम केंद्र का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों तक मौसम साफ रहेगा. सुबह के वक्त कोहरा या धुंध रहेगा लेकिन बाद में आसमान बिल्कुल साफ और शुष्क रहेगा.

