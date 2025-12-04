ETV Bharat / state

हरियाणा का महेंद्रगढ़ रहा सबसे ठंडा जिला, आज फिर 11 जिलों में शीतलहर का अलर्ट, वायु की गुणवत्ता अभी भी 'खराब'

Haryana Weather Update: हरियाणा में शीतलहर का प्रकोप जारी है. मौसम विभाग ने आज फिर 11 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है.

Haryana Weather Update
Haryana Weather Update (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 4, 2025 at 9:57 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: हरियाणा में शीतलहर का प्रकोप जारी है. जिसके चलते तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. सुबह और शाम के समय ठंड का अहसास ज्यादा हो रहा है. जिससे लोगों को ज्यादा दिक्कत उठानी पड़ रही है. मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ स्क्रीय हो सकता है. जिसके बाद तापमान और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है.

हरियाणा के 11 जिलों में शीतलहर का अलर्ट: मौसम विभाग ने आज फिर हरियाणा के 11 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है. इनमें कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, कैथल, जींद, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा शामिल हैं. ठंडी हवाओं के चलते हरियाणा के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है.

हरियाणा का न्यूनतम तापमान: 4 दिसंबर 2025 को हरियाणा का न्यूनतम तापमान महेंद्रगढ़ में 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. ये सामान्य के मुकाबले 2.9 डिग्री कम रहा, जबकि बीते 24 घंटे के मुकाबले 0.2 डिग्री सेल्सियस कम रहा है. मौसम से सबसे ज्यादा बदलाव हिसार में हुआ है. यहां सामान्य के मुकाबले तापमान 5.3 डिग्री कम है.

हरियाणा का अधिकतम तापमान: हरियाणा के अधिकतम तापमान की बात करें तो बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान भिवानी में 24.9 डिग्री दर्ज किया गया. ये सामान्य से 2 डिग्री कम है. जबकि 2 दिसंबर के मुकाबले इसमें 1.3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है. हरियाणा के सभी जिलों का दिन का तापमान अब 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ चुका है.

हरियाणा में वायु प्रदूषण की स्थिति: हरियाणा में वायु प्रदूषण की बात करें, तो सूबे का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी का बना हुआ है. वीरवार यानी 4 दिसंबर 2025 को अंबाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 194 दर्ज किया गया. इसके अलावा बल्लभगढ़ का 208, भिवानी का 235, चंडीगढ़ का 174, चरखी दादरी का 297, दिल्ली का 298, फरीदाबाद का 207, फतेहाबाद का 246, गुरुग्राम का 284, जींद का 215, करनाल 236, कुरुक्षेत्र 201, मानेसर का 308, नारनौल का 187, पलवल का 119, पंचकूला का 97, पानीपत का 144, सिरसा का 158 और सोनीपत का 308 और यमुनानगर का एक्यूआई 149 दर्ज किया गया.

क्या है एक्यूआई? एक्यूआई यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा की शुद्धता को मापने का पैमाना है. एयर क्वॉलिटी इंडेक्स जब 0-50 होता है तो इसे 'अच्छी' श्रेणी में माना जाता है. 51-100 को 'संतोषजनक', 101-200 को 'मध्यम', 201-300 को 'खराब', 301-400 को 'अत्यंत खराब', 400-500 को 'गंभीर' और 500 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स को 'बेहद गंभीर' माना जाता है.

ये भी पढ़ें- शिमला से सर्द हुई हरियाणा की रातें, गुरुग्राम में 3.5 डिग्री रहा न्यूनतम तापमान, वायु प्रदूषण 'अत्यंत खराब'

TAGGED:

HARYANA WEATHER UPDATE
MINIMUM TEMPERATURE IN HARYANA
COLD WAVE YELLOW ALERT
हरियाणा का न्यूनतम तापमान
WEATHER UPDATE DECEMBER 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.