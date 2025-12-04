ETV Bharat / state

हरियाणा का महेंद्रगढ़ रहा सबसे ठंडा जिला, आज फिर 11 जिलों में शीतलहर का अलर्ट, वायु की गुणवत्ता अभी भी 'खराब'

Haryana Weather Update ( Etv Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में शीतलहर का प्रकोप जारी है. जिसके चलते तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. सुबह और शाम के समय ठंड का अहसास ज्यादा हो रहा है. जिससे लोगों को ज्यादा दिक्कत उठानी पड़ रही है. मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ स्क्रीय हो सकता है. जिसके बाद तापमान और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है. हरियाणा के 11 जिलों में शीतलहर का अलर्ट: मौसम विभाग ने आज फिर हरियाणा के 11 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है. इनमें कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, कैथल, जींद, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा शामिल हैं. ठंडी हवाओं के चलते हरियाणा के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है. हरियाणा का न्यूनतम तापमान: 4 दिसंबर 2025 को हरियाणा का न्यूनतम तापमान महेंद्रगढ़ में 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. ये सामान्य के मुकाबले 2.9 डिग्री कम रहा, जबकि बीते 24 घंटे के मुकाबले 0.2 डिग्री सेल्सियस कम रहा है. मौसम से सबसे ज्यादा बदलाव हिसार में हुआ है. यहां सामान्य के मुकाबले तापमान 5.3 डिग्री कम है.