झारखंड में मौसम का हाल, सर्दी के सितम से लोग परेशान, सात जिलों का न्यूनतम पारा लुढ़का, शीतलहर जारी

रांची: झारखंड के तापमान में उतार चढ़ाव के बीच सर्दी का सितम जारी है. शीतलहर ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. ठंड का हाल ऐसा है कि सात जिलों का न्यूनतम तापमान 5.0 डिग्री के नीचे चला गया है. ज्यादातर जिलों में लोग दिन के वक्त भी सिहरन महसूस कर रहे हैं. राहत की बात है कि रविवार से अधिकतम तापमान में थोड़ा इजाफा होने की संभावना है, लेकिन रात के वक्त न्यूनतम पारा के 2 से 12 डिग्री के बीच रहने की संभावना जतायी गई है.

खूंटी, गुमला, सिमडेगा, हजारीबाग में हाड़ कंपाने वाली ठंड

मौसम केंद्र, रांची के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर-पश्चिमी हवाओं के चलने से पिछले 24 घंटों में सबसे कम तापमान खूंटी में रिकॉर्ड हुआ है. यहां बर्फीली हवा के चलने से न्यूनतम पारा 2.6 डिग्री पर चला गया है. गुमला में भी शीतलहर की वजह से पारा नीचले स्तर पर बरकरार है. यहां न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री दर्ज हुआ है. हालांकि 15 जनवरी के 0.8 डिग्री की तुलना में तापमान में थोड़ा सुधार हुआ है.

इसके अलावा सिमडेगा में 4.2 डिग्री, हजारीबाग में 4.6 डिग्री, डाल्टनगंज में 4.7 डिग्री, बोकारो में 4.7 डिग्री, लोहरदगा में 5.0 डिग्री, सरायकेला में 6.1 डिग्री, चाईबासा में 6.6 डिग्री, देवघर में 7.1 डिग्री, रांची में 8.2 डिग्री, लातेहार में 8.3 डिग्री, कोडरमा में 8.4 डिग्री, जमशेदपुर में 8.8 डिग्री और पाकुड़ में 9.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है.

चार जिलों के अलावा सभी जिलों का अधिकतम तापमान लुढ़का

मौसम केंद्र, रांची की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा तापमान चाईबासा में रिकॉर्ड हुआ है. यहां का अधिकतम पारा 26.8 डिग्री रहा है. दूसरे स्थान पर 26.1 डिग्री के साथ सरायकेला जिला है. डाल्टनगंज में 25.4 डिग्री जबकि पाकुड़ का तापमान 25.4 डिग्री है. शेष सभी जिलों में अधिकतम पारा 25.0 डिग्री से नीचे चला गया है.