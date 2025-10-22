झारखंड में न्यूनतम पारा लुढ़का, छठ के समय बदलेगा मौसम का मिजाज
झारखंड में बारिश की विदाई के बाद अब ठंड का सिलसिला शुरू हो गया है. दिन रात के तापमान में अंतर नजर आ रहा है.
October 22, 2025
Updated : October 22, 2025 at 10:29 AM IST
रांची: मानसून के लौटते ही मौसम में तेजी से बदलाव दिखने लगा है. सुबह और शाम के बाद ठंड का एहसास होने लगा है. गुमला जिला का न्यूनतम पारा 16.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है. हालांकि पिछले 24 घंटों में चाईबासा जिला में अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. खास बात है कि राज्य में अगले पांच दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है.
हालांकि अगले दो दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना है लेकिन छठ की तैयारी के बीच कहीं-कहीं बारिश के आसार बने हुए हैं.
पहले अर्घ्य के दिन बारिश होने की है संभावना
मौसम केंद्र के मुताबिक, 22 अक्टूबर को सुबह के समय कोहरे या धुंध के बाद मौसम साफ और शुष्क रहेगा लेकिन 23 अक्टूबर को शुष्क मौसम के बीच आंशिक बादल छाए रहेंगे. 24 अक्टूबर को दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों मसलन, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसांवा, सिमडेगा, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद में कहीं कहीं मेघगर्ज के साथ हल्के या मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है जबकि 25, 26 और 27 अक्टूबर को गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे के बारिश की संभावना है. खास बात है कि 27 अक्टूबर को अस्ताचलगामी भाष्कर को पहला अर्घ्य अर्पित होना है.
आने वाले दिनों में तापमान का हाल
22 अक्टूबर से अगले पांच दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. पिछले 24 घंटे में रांची में न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर में 21.6, डाल्टनगंज में 20.3, बोकारो में 22 और धनबाद में 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. अगले दो दिनों याती 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को अधिकतम औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है लेकिन 24 और 25 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 29 और 28 डिग्री के बीच रह सकता है.
