ETV Bharat / state

झारखंड में न्यूनतम पारा लुढ़का, छठ के समय बदलेगा मौसम का मिजाज

झारखंड में बारिश की विदाई के बाद अब ठंड का सिलसिला शुरू हो गया है. दिन रात के तापमान में अंतर नजर आ रहा है.

Concept Image
कॉन्सेप्ट इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 22, 2025 at 9:45 AM IST

|

Updated : October 22, 2025 at 10:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: मानसून के लौटते ही मौसम में तेजी से बदलाव दिखने लगा है. सुबह और शाम के बाद ठंड का एहसास होने लगा है. गुमला जिला का न्यूनतम पारा 16.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है. हालांकि पिछले 24 घंटों में चाईबासा जिला में अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. खास बात है कि राज्य में अगले पांच दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है.

हालांकि अगले दो दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना है लेकिन छठ की तैयारी के बीच कहीं-कहीं बारिश के आसार बने हुए हैं.

पहले अर्घ्य के दिन बारिश होने की है संभावना

मौसम केंद्र के मुताबिक, 22 अक्टूबर को सुबह के समय कोहरे या धुंध के बाद मौसम साफ और शुष्क रहेगा लेकिन 23 अक्टूबर को शुष्क मौसम के बीच आंशिक बादल छाए रहेंगे. 24 अक्टूबर को दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों मसलन, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसांवा, सिमडेगा, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद में कहीं कहीं मेघगर्ज के साथ हल्के या मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है जबकि 25, 26 और 27 अक्टूबर को गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे के बारिश की संभावना है. खास बात है कि 27 अक्टूबर को अस्ताचलगामी भाष्कर को पहला अर्घ्य अर्पित होना है.

आने वाले दिनों में तापमान का हाल

22 अक्टूबर से अगले पांच दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. पिछले 24 घंटे में रांची में न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर में 21.6, डाल्टनगंज में 20.3, बोकारो में 22 और धनबाद में 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. अगले दो दिनों याती 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को अधिकतम औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है लेकिन 24 और 25 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 29 और 28 डिग्री के बीच रह सकता है.

ये भी पढ़ें- बारिश के बाद महंगे हुए फूल, दीपावली पर रांची में गेंदा, केला थंब की जोरदार खरीदारी

दीपावली के दिन झारखंड के इन जिलों में हल्की बारिश की संभावना, जानिए रांची में कैसा रहेगा दीपोत्सव के दिन मौसम?

धनबाद में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, SNMMCH के वार्ड में घुसा पानी

Last Updated : October 22, 2025 at 10:29 AM IST

TAGGED:

WEATHER REPORT JHARKHAND
MINIMUM TEMPERATURE DROP IN GUMLA
छठ के समय मौसम का मिजाज
गुमला में न्यूनतम पारा गिरा
WEATHER REPORT TODAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.