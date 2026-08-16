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मिनीमाता बांगो बांध के एक-एक कर 7 गेट खोले गए, जलस्तर पहुंचा 93 फीसदी, हसदेव नदी के तटीय इलाकों में अलर्ट

भारी बारिश के बाद अब बांधों का जलस्तर बढ़ने लगा है, कोरबा के मिनीमाता बांगो बांध के 7 गेट खोले गए हैं

MINIMATA BANGO DAM GATES OPEN
मिनीमाता बांगो बांध के एक-एक कर 7 गेट खोले गए, जलस्तर पहुंचा 93 फीसदी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 16, 2026 at 12:41 PM IST

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कोरबा: छत्तीसगढ़ के सबसे उंचे मिनीमाता बांगो बांध के गेट खोल दिए गए हैं. पिछले दिनों लगातार बारिश के बाद जलाशय में पानी की अत्यधिक आवक और जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के चलते प्रशासन ने फैसला लिया. बाढ़ नियंत्रण उपायों के तहत बांध के गेट खोले गए हैं. हसदेव नदी में कुल 27,786 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. जिसके चलते नदी किनारे बसे गांवों और निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. अब तक की स्थिति में बांध के कुल 7 गेट खोलकर पानी नदी में छोड़ा जा रहा है.

90 फीसदी से अधिक भरने के बाद नदी में छोड़ा जाता है पानी

वर्तमान में मिनीमाता बांगो बांध में ​93% से अधिक जलभराव हो चुका है. कैचमेंट इन इलाकों में लगातार बारिश के बाद लगातार जलस्तर अब भी लगातार बढ़ रहा है. ​आधिकारिक जानकारी के अनुसार, अबतक की स्थितिन में मिनीमाता बांगो बांध का जलस्तर 358.60 मीटर दर्ज किया गया था. जो कि बांध की कुल क्षमता का 93.65% है. जलाशय में भारी मात्रा में पानी की आवक होने के कारण सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से बांध के गेटों को खोलकर पानी को नियंत्रित किया जा रहा है.

कोरबा के मिनीमाता बांगो बांध के 7 गेट खोले गए हैं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फिलहाल कुल 7 गेट खोले गए

बांगो बांध परियोजना के ​कार्यपालन अभियंता एसके भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि बांध के कुल 7 गेटों को आंशिक रूप से खोला गया है. पानी के बेहतर नियंत्रण के लिए पानी नदी में छोड़ा जा रहा है जल स्तर कम नहीं हुआ तो पानी का नदी में छोड़ जाना जारी रहेगा.

इन गेटों से पानी छोड़ा जा रहा

  • ​गेट नं. 3: 0.40 मीटर
  • ​गेट नं. 4: 0.50 मीटर
  • ​गेट नं. 5: 0.50 मीटर ​
  • गेट नं. 6: 0.50 मीटर
  • ​गेट नं. 7: 0.50 मीटर
  • ​गेट नं. 8: 0.50 मीटर
  • ​गेट नं. 9: 0.40 मीटर
Minimata Bango Dam gates open
मिनीमाता बांगो बांध के एक-एक कर 7 गेट खोले गए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रशासन द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक, बांध के इन 7 गेटों से कुल 18,786 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. इसके अतिरिक्त, पावर प्लांट (हाइडल) के संचालन के माध्यम से 9,000 क्यूसेक पानी और छोड़ा जा रहा है. इस प्रकार बांध और पावर प्लांट से कुल मिलाकर 27,786 क्यूसेक पानी सीधे हसदेव नदी में प्रवाहित हो रहा है.

​तटवर्ती इलाकों में अलर्ट जारी

बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण हसदेव नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है. इसे ध्यान में रखते हुए जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन ने नदी के तटीय इलाकों में रहने वाले सभी नागरिकों, मवेशी चराने वालों और पर्यटकों से सतर्क रहने की अपील की है.

लगातार तीसरे वर्ष खोल बांगो बांध

2020 में बांध के गेट खोले गए थे. इसके बाद 2024 में बांगो बांध के गेट खुले, 2025 में भी गेट को खोला गया था. दशकों बाद ऐसा पहली बार हुआ है. जब लगातार तीसरे वर्ष बांगो बांध के गेट खोले गए हैं. ​ वर्ष 2020 में अगस्त के दूसरे सप्ताह में लगातार बारिश और जलस्तर 90% से अधिक पहुंचने के कारण पहले 3 गेट और बाद में 2 और गेट यानी कुल 5 गेट खोले गए थे.

इसके बाद 2022 और 2023 में गेट खोलने की जरूरत नहीं पड़ी थी. ​इसके पश्चात वर्ष 2024 में बांध के 6 गेट खोलने पड़े थे. जिससे हसदेव नदी में भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया था. वर्ष 2025 में ​सितंबर की शुरुआत में 4 तारीख को जलस्तर में लगातार वृद्धि होने के कारण बांध के 4 गेट दोपहर में खोले गए थे. जिससे लगभग 23,420 क्यूसेक पानी हसदेव नदी में छोड़ा गया था. ​

सितंबर का मध्य तीसरे सप्ताह में क्षेत्र में फिर से हुई लगातार बारिश के बाद जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए बांध के 3 गेट दोबारा खोले गए थे. अब लगातार तीसरे वर्ष 15 अगस्त 2026 को एक-एक कर बांध के 7 गेट खोल दिए गए हैं जिससे लगभग 30000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है.

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