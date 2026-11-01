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रायबरेली में गंगा एक्सप्रेस-वे पर पलटी मिनी बस, 11 घायल; मथुरा-वृंदावन से लौटते समय हादसा

रायबरेली में गंगा एक्सप्रेस-वे पर पलटी मिनी बस. ( Photo Credit: ETV Bharat )

रायबरेली: गंगा एक्सप्रेस-वे पर रविवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया. लालगंज कोतवाली क्षेत्र के ऐहार के पास तेज रफ्तार मिनी बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई. हादसे में महिलाओं और बच्चों समेत एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई.

जानकारी के मुताबिक, मिनी बस में सवार सभी लोग पश्चिम बंगाल के कोलकाता के रहने वाले हैं. यह सभी लोग मथुरा-वृंदावन में दर्शन करने के बाद वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे. इसी दौरान गंगा एक्सप्रेस-वे पर ऐहार के पास बस चालक को अचानक झपकी आ गई.