रायबरेली में गंगा एक्सप्रेस-वे पर पलटी मिनी बस, 11 घायल; मथुरा-वृंदावन से लौटते समय हादसा
यह लोग मथुरा से प्रयागराज की तरफ जा रहे थे. यह सभी कोलकाता (पश्चिम बंगाल) के रहने वाले हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 10:27 AM IST
रायबरेली: गंगा एक्सप्रेस-वे पर रविवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया. लालगंज कोतवाली क्षेत्र के ऐहार के पास तेज रफ्तार मिनी बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई. हादसे में महिलाओं और बच्चों समेत एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई.
जानकारी के मुताबिक, मिनी बस में सवार सभी लोग पश्चिम बंगाल के कोलकाता के रहने वाले हैं. यह सभी लोग मथुरा-वृंदावन में दर्शन करने के बाद वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे. इसी दौरान गंगा एक्सप्रेस-वे पर ऐहार के पास बस चालक को अचानक झपकी आ गई.
बताया जा रहा है कि चालक के नियंत्रण खोने से बस अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी.
सूचना मिलते ही लालगंज कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस बल की मौजूदगी में घायलों को बस से बाहर निकालकर एंबुलेंस की मदद से उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया. हादसे में घायल महिलाओं और बच्चों समेत कई यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस और राहत टीम मौके पर बचाव कार्य में जुटी हुई है.
क्षेत्राधिकारी लालगंज सुजीत राय ने बताया कि लालगंज कोतवाली क्षेत्र के एहार में गंगा एक्सप्रेस-वे पर एक मिनी बस दुर्घटना में 11 लोग घायल हुए हैं. यह हादसा 490 किलोमीटर प्वाइंट पर हुआ है.
यह लोग मथुरा से प्रयागराज की तरफ जा रहे थे. यह सभी कोलकाता (पश्चिम बंगाल) के रहने वाले हैं. इन सभी को सीएचसी में उपचार के लिए भर्ती किया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
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