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अयोध्या से दर्शन कर लौट रहे गुजरात के श्रद्धालुओं की मिनी बस ट्रेलर से टकराई, 2 की मौत, 13 घायल

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे में ट्रेलर में पीछे से घुसी मिनी बस, देवर-भाभी की मौत ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शनिवार सुबह मिनी बस और ट्रेलर की टक्कर हो गई. जिसमें एक ही परिवार के 2 सदस्यों की मौत हो गई जबकि, 12 से अधिक सवारियां घायल हैं. जिनका एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में उपचार चल रहा है.

मिनी बस सवार श्रद्धालु गुजरात के हैं. जो अयोध्या में रामलला के दर्शन करके वापस लौट रहे थे. तभी आगरा में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फतेहाबाद थाना क्षेत्र में यह दर्दनाक हादसा हुआ.