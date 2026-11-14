अयोध्या से दर्शन कर लौट रहे गुजरात के श्रद्धालुओं की मिनी बस ट्रेलर से टकराई, 2 की मौत, 13 घायल
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फतेहाबाद थाना क्षेत्र में यह दर्दनाक हादसा हुआ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 1:19 PM IST
आगरा: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शनिवार सुबह मिनी बस और ट्रेलर की टक्कर हो गई. जिसमें एक ही परिवार के 2 सदस्यों की मौत हो गई जबकि, 12 से अधिक सवारियां घायल हैं. जिनका एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में उपचार चल रहा है.
मिनी बस सवार श्रद्धालु गुजरात के हैं. जो अयोध्या में रामलला के दर्शन करके वापस लौट रहे थे. तभी आगरा में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फतेहाबाद थाना क्षेत्र में यह दर्दनाक हादसा हुआ.
हादसा करीब 4 बजे फतेहाबाद क्षेत्र में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ. जिसमें मिनी बस अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रेलर में पीछे से जा घुसी. मिनी बस को धीरज पाटिल चला रहा था. हादसे की सूचना पर यूपीडा की रेस्क्यू टीम और फतेहाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची.
पुलिस और यूपीडा टीम ने कड़ी मशक्कत करके मिनी बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और एंबुलेंस की मदद से इलाज के लिए आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा. जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद प्रदीप पुत्र किशन (53) और जनक बेन (58) पत्नी कीरत सिंह को मृत घोषित कर दिया.
फतेहाबाद प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि हादसे में प्रदीप और जनक बेन की मौत हुई है. जो रिश्ते में देवर-भाभी हैं. इस हादसे में 13 यात्री घायल हुए हैं. जिनके नाम मनोहर, उमा बेन, पदम बेन, उर्वशी, किंटू कुमारी, कीरत सिंह, पृथ्वी सिंह, कृरूठा, बरसा बेन, रेणुका बेन और हिना बेन सहित अन्य शामिल हैं. जिन्हें एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है.
हादसे के बाद क्षतिग्रस्त वाहनों को एक्सप्रेस वे से हटवाकर यातायात सुचारू कराया. मामले में घायलों ने चालक धीरज पाटिल को झपकी आने की बात कही है. हादसे की वजह की जांच की जा रही है.
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