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राजस्थान में कश्मीर जैसा नजारा! किशनगढ़ का स्नो यार्ड बना पर्यटकों का फेवरेट, वेस्ट से बन गया बेस्ट लोकेशन

छुट्टी के दिनों में पर्यटकों की संख्या बढ़कर 5 से 6 हजार प्रतिदिन हो जाती है. सर्दियों में पर्यटकों की संख्या 10 हजार प्रतिदिन से भी अधिक पंहुच जाती है.

किशनगढ़ में स्नो यार्ड
किशनगढ़ में स्नो यार्ड (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 18, 2026 at 10:30 AM IST

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Updated : March 18, 2026 at 11:07 AM IST

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अजमेर : अजमेर में एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी किशनगढ़ में स्नो यार्ड मिनी स्विजरलैंड के नाम से विख्यात हो रहा है. यहां पर्यटकों के लिए निशुल्क एंट्री है. यहां लोग घूमने ही नहीं प्री वेडिंग शूट और फिल्मों की शूटिंग के लिए लिए भी आते हैं. खास बात यह है कि स्नो यार्ड को योजना के तहत विकसित नहीं किया गया था, लेकिन अब यह वेस्ट से बेस्ट जगह बन गई है. स्नो यार्ड के विकसित होने और पर्यटन स्थल बनने की भी दिलचस्प कहानी है.

आम दिनों में 2 से ढाई हजार पर्यटक स्नो यार्ड में आते हैं, जबकि शनिवार, रविवार और छुट्टी के दिनों में पर्यटकों की संख्या बढ़कर 5 से 6 हजार प्रतिदिन हो जाती है. सर्दियों में पर्यटकों की संख्या 10 हजार प्रतिदिन से भी अधिक पंहुच जाती है. यहां घूमने के लिए किसी तरह का कोई शुल्क या पार्किंग नहीं लगती. हालांकि, स्नो यार्ड में जाने के लिए गाड़ी नम्बर की एंट्री जरूर होती है. साथ ही वाहन चालक को प्रति व्यक्ति निशुल्क टिकट मिलता है.

किशनगढ़ का स्नो यार्ड बना पर्यटकों के लिए आकर्षण. (ETV Bharat Ajmer)

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ये सुविधाएं हैं उपलब्ध : स्नो यार्ड में एंट्री करते ही बच्चों के खेलने के लिए पार्क है. साथ ही एडवेंचर के लिए कई झूले भी लगे हैं. इन झूलों में सवारी करने के लिए शुल्क भी लगता है. स्नो यार्ड से आगे पार्किंग है और उससे आगे फूड कोर्ट है, जहां पर्यटकों के खाने पीने का पूरा इंतजाम सशुल्क है. फूड कोर्ट के आगे हेलीपैड है. यहां से आगे जाने पर दूर तक सिर्फ सफेद जमीन, सफेद टीले और इनके बीच बड़े गड्ढों में भरा पानी है, जो इस पूरे नजारे को सुंदर बना देता है. फिलहाल मार्च का महीना है और यहां पर्यटकों को आवाजाही हो रही है.

मिनी स्विजरलैंड के बारे में जानें
मिनी स्विजरलैंड के बारे में जानें (ETV Bharat GFX)

बर्फीली वादियों का होता है अहसास : स्नो यार्ड में पर्यटकों के लिए घोड़े की सवारी है, जीप सफारी है. स्नो यार्ड में चारों ओर शांत माहौल है. इस माहौल में पर्यटक यहां सुकून तलाशते हैं. अपने परिवार के साथ यहां बिताए पलों की यादें फोटो और वीडियो में कैद कर लेते हैं. यहां गड्ढों में भरा पानी जमीन और टीलों पर सफेदी पर्यटकों को आकर्षित करती है. यह नजारा बर्फीली वादियों जैसी ठंडक तो नहीं, लेकिन उसका अहसास जरूर करवाता है.

दूर-दूर तक सिर्फ सफेद जमीन, सफेद टीले
दूर-दूर तक सिर्फ सफेद जमीन, सफेद टीले (ETV Bharat Ajmer)

किशनगढ़ एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी : किशनगढ़ की मार्बल मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है. साथ ही बीते एक दशक में ग्रेनाइट का भी यहां बड़ा कारोबार होने लगा है. देश में ही नहीं विदेशों में भी किशनगढ़ मार्बल मंडी की धाक है. यहां से मार्बल का आयात और निर्यात दोनों ही होता है. खास बात यह है कि किशनगढ़ में एक भी मार्बल की खान नहीं है. मार्बल के कारोबार को देश और दुनिया तक पहुंचाने में यहां के लोगों की वर्षों की मेहनत और पुरुषार्थ है. स्नो यार्ड के बनने में किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन की अहम भूमिका है. स्नो यार्ड का संचालन मार्बल एसोसिएशन ही करता है.

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बड़ी संख्या में आते हैं पर्यटक
बड़ी संख्या में आते हैं पर्यटक (ETV Bharat Ajmer)

वेस्ट से कैसे बन गया बेस्ट : मार्बल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुरेश टांक ने बताया कि मार्बल मंडी क्षेत्र में मार्बल की कटाई, फिनिशिंग और प्रोसेसिंग की कई यूनिट्स (गैंगसा) और गोदाम हैं. प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण सुरक्षा औद्योगिक क्षेत्र में मार्बल उत्पादन से अपशिष्ट के रूप में निकलने वाली स्लरी के कारण गंभीर समस्या उत्पन्न होने लगी थी. ऐसे में निवारण के लिए 2005 में ईको फ्रेंडली डंपिंग यार्ड 322 बीघा भूमि पर बनाया गया.

मार्बल कटिंग, फिनिशिंग और प्रोसेसिंग यूनिट्स (गैंगसा) से निकलने वाला वेस्ट (स्लरी) डंपिंग यार्ड में डाली गई. धीरे धीरे-सफेद मार्बल का महीन वेस्ट डंपिंग यार्ड में चारों ओर फैलने लगा. बारिश के कारण सफेद स्लरी मिट्टी के ऊपर परत बन गई. मिट्टी के टीलों को भी सफेद मार्बल की महीन स्लरी ने ढक लिया. कुछ सालों बाद डंपिंग यार्ड का दृश्य ही बदल गया. दूर तक फैली सफेदी और गड्ढों में भरा बरसात का पानी बर्फीली वादियों की तरह लगने लगा.

एडवेंचर के लिए कई झूले भी हैं
एडवेंचर के लिए कई झूले भी हैं (ETV Bharat Ajmer)

मिनी स्विजरलैंड का अहसास : टांक ने बताया कि शुरुआत में मार्बल मंडी में आने वाले खरीदार डंपिंग यार्ड देखने आते थे. मार्बल मंडी में प्रदूषण की समस्या डंपिंग यार्ड से दूर हो गई. इससे पहले मार्बल की महीन धूल लोगों का स्वास्थ्य बिगाड़ रही थी. डंपिंग यार्ड में यही मार्बल की महीन धूल ने चारों और मिट्टी के ऊपर खासी मोटी परत बना ली है, जो लोगों को मिनी स्विजरलैंड का अहसास करवा रही है.

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स्नो यार्ड बनने के बाद अलग से बना डंपिंग यार्ड : डंपिंग यार्ड के स्नो यार्ड बनने के बाद मार्बल स्लरी के डालने के लिए 2009 में 532 बीघा भूमि अलग से आवंटित हो गई, जहां मार्बल और ग्रेनाइट की स्लरी डाली जाती है. मार्बल स्लरी का उपयोग गुजरात में टाइल्स बनाने में होने लगा था, लेकिन ग्रेनाइट की स्लरी को टाइल निर्माण के लिए ज्यादा मुफीद माना गया. लिहाजा मार्बल की स्लरी नए डंपिंग यार्ड में डाली जा रही है. वहीं, ग्रेनाइट की स्लरी को टाइल्स बनाने वाली कंपनियों को बेचा जा रहा है.

फोटो लेते पर्यटक
फोटो लेते पर्यटक (ETV Bharat Ajmer)

राजस्थान आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण: विगत एक दशक में स्नो यार्ड अजमेर आने वाले पर्यटकों की लिस्ट में शुमार हो गया. इसके अलावा अन्य राज्यों से तीर्थ नगरी पुष्कर, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, खाटू वाले श्याम बाबा, सालासर बालाजी, तेजाजी की निर्वाण स्थली सुरसुरा आने वाले श्रद्धालु अजमेर के पर्यटन स्थलों के साथ-साथ स्नो यार्ड जरूर आते हैं. स्नो यार्ड तक आने के लिए कोई बस नहीं है. अपने साधन से यहां पहुंचा जा सकता है. इसके अलावा अजमेर, पुष्कर या किशनगढ़ से टैक्सी किराए पर लेकर आना होता है. किशनगढ़ अजमेर हाईवे से करीब 3 किलो मीटर रूपनगढ़ रोड पर चलने के बाद मुख्य सड़क से आधा किलोमीटर किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन है. यहां से डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर स्नो यार्ड है.

खाने-पीने की भी व्यवस्था
खाने-पीने की भी व्यवस्था (ETV Bharat Ajmer)

प्री वेडिंग शूट के लिए है खास डेस्टिनेशन : शादी से पहले वर और वधू में प्री वेडिंग शूट का प्रचलन काफी बढ़ गया है. यहां राजस्थान से ही नहीं अन्य राज्यों से भी प्री वेडिंग शूट के लिए कपल आते हैं. यही वजह है कि प्री वेडिंग शूट के लिए आए युगल को यहां सुविधा भी दी जाती है. कपड़े बदलने के लिए रूम दिया जाता है. सुरक्षा के लिए गार्ड भी स्नो यार्ड में तैनात रहते हैं. प्री वेडिंग शूट के लिए 500 रुपए का शुल्क लिया जाता है. कई गानों की एल्बम, फिल्म की शूटिंग भी यहां हुई है. मशहूर सिंगर बादशाह, कॉमेडियन कपिल शर्मा, टाइगर श्रॉफ, सोनाक्षी सिन्हा समेत कई कलाकार यहां शूटिंग कर चुके हैं. एलबम और फिल्म शूटिंग के लिए यहां एसोसिएशन से स्वीकृति ली जाती है. साथ ही निर्धारित शुल्क भी एसोसिएशन को देना होता है.

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बर्फीली वादियों का होता है अहसास
बर्फीली वादियों का होता है अहसास (ETV Bharat Ajmer)

पर्यटकों को खूब भाया : मुंबई से शर्मिला पाटिल अपने पति एसएस पाटिल के साथ तीर्थराज पुष्कर में दर्शनों के लिए आए थे. वापस लौटते वक्त उन्हें पता चला कि किशनगढ़ में मिनी स्विजरलैंड है. ऐसे में इस जगह को देखने के लिए मन में जबरदस्त इच्छा हुई और आ गए. शर्मिला बताती हैं कि स्नो यार्ड को देखने के लिए वे काफी उत्साहित थी. यहां फोटो ग्राफी के लिए उन्होंने वाइट और ब्लू ड्रेस पहना. यहां मौसम भी अच्छा है और अहसास भी बेहतर है, बहुत खुशी हो रही है.

एसएस पाटिल बताते हैं कि पर्यटकों को यह खूबसूरत जगह जरूर देखनी चाहिए. यहां फोटो और वीडियो बनाने के लिए बेहतरीन जगह है. कश्मीर जैसा अहसास यहां होता है. महाराष्ट्र के नागपुर से खाटूश्याम, पुष्कर, सांवरिया सेठ और कोटा होते हुए जबलपुर के लिए निकले माधुरी के संग परिवार, रिश्तेदार और बच्चों समेत 22 लोग हैं. माधुरी बताती हैं कि राजस्थान बहुत ही अच्छा है. यहां इस तरह के जगह को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है. मार्बल की सफेदी चारों तरफ है, जो बर्फीली वादियों का अहसास करवा रही है. हमने काफी फोटो लिए हैं. बच्चों को भी यह जगह बहुत पसंद आई है. हमने सोचा भी नहीं था कि कश्मीर जैसा अहसास यहां हो सकती है.

Last Updated : March 18, 2026 at 11:07 AM IST

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