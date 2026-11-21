बिहार का 'मिनी सूरत', यहां मिलती है ₹30 से लेकर 30000 तक की साड़ी
Mini Surat of Bihar Sohasray: नालंदा की सोहसराय मंडी सूरत को पीछे छोड़ रही है. यहां देश भरसे व्यापारी व्यापार करने पहुंचते हैं. रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : November 21, 2026 at 8:47 PM IST
नालंदा: कपड़ा व्यवसाय के मामले में गुजरात के सूरत के बाद अगर बिहार में किसी मंडी की सबसे ज्यादा चर्चा होती है, तो वह नालंदा जिले का सोहसराय बाजार है. अपनी सस्ती दरों और विशाल थोक कारोबार की वजह से इस मंडी को 'मिनी सूरत' के नाम से जाना जाता है. आलम यह है, कि यहां मात्र 25 से 50 रुपए की शुरुआती कीमत से लेकर 30 हजार रुपए तक की महंगी साड़ियां उपलब्ध हैं.
नालंदा की मशहूर सोहसराय मंडी
साड़ी के लिए देश में सबसे बड़ा बाजार गुजरात के सूरत में माना जाता था, लेकिन अब नालंदा की सोहसराय मंडी सूरत को पीछे छोड़ रही है. यहां देश भर के विभिन्न राज्यों से व्यापारी यहां व्यापार करने पहुंचते हैं. यूपी, कोलकाता, झारखंड तक साड़ियां ले जाई जाती हैं. यहां सबसे सस्ती साड़ी आपको सिर्फ 30 रुपये में और सबसे महंगी साड़ी 30,000 तक मिल सकती है.
आजादी के बाद से लग रही है मंडी
स्थानीय व्यापारी मुकेश कुमार बताते हैं कि सोहसराय मंडी में 250 से 500 दुकानें हैं, जो थोक और खुदरा कीमतों में व्यापार करती हैं. यह मंडी सैकड़ों परिवारों का घर चलाती है. सैकड़ों परिवार पुश्तैनी तौर पर धंधा कर रहे हैं. यहां के लोग बताते हैं कि आजादी के बाद से ही यह मंडी लगती आ रही है.
प्रतिदिन 4 से 5 करोड़ रुपए का कारोबार
वर्तमान में सोहसराय कपड़ा मंडी में करीब 500 थोक व खुदरा दुकानें हैं, जिनसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 10 हजार लोगों के परिवार की रोजी-रोटी चल रही है. आम दिनों में यहां प्रतिदिन 4 से 5 करोड़ रुपए का कारोबार होता है, जो शादी-विवाह (लगन) और पर्व-त्योहार के सीजन में बढ़कर रोजाना 5 से 10 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है.
"सोहसराय मंडी में 250 से 500 दुकानें हैं, जो थोक और खुदरा कीमतों में व्यापार करती हैं, इनसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 10 हजार लोगों के परिवार की रोजी-रोटी चल रही है. आम दिनों में यहां प्रतिदिन 4 से 5 करोड़ रुपए का कारोबार होता है, लगन) और त्योहार के सीजन में रोजाना 5 से 10 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है."- मुकेश कुमार, स्थानीय व्यापारी
पांच दशक पुराना इतिहास
सोहसराय में कपड़ा उद्योग का इतिहास करीब पांच दशक पुराना है. साल 1970-75 के दौर में स्थानीय व्यवसायी स्व. हरि साव, स्व. कैलाश साव और स्व. रामचंद्र साव ने यहां थोक एवं खुदरा कपड़ा व्यवसाय की नींव रखी थी.
1994 के आसपास मिला 'मिनी सूरत' का नाम
सम्राट टेक्सटाइल के संचालक मुकेश कुमार बताते हैं कि शुरुआती दौर में यहां के व्यापारी सूरत से 'सेकंड का माल' थोड़ा डिफेक्टिव या सरप्लस लॉट मंगाते थे, जो बेहद सस्ता होता था. धीरे-धीरे दुकानें बढ़ती गईं और 1994 के आसपास पूरे राज्य में यह संदेश गया कि सोहसराय में सूरत जैसा सस्ता कपड़ा मिलता है, जिसके बाद इसे 'मिनी सूरत' का नाम मिल गया.
"शुरुआती दौर में यहां के व्यापारी सूरत से 'सेकंड का माल' थोड़ा डिफेक्टिव या सरप्लस लॉट मंगाते थे, जो बेहद सस्ता होता था. धीरे-धीरे दुकानें बढ़ती गईं और 1994 के आसपास पूरे राज्य में यह संदेश गया कि सोहसराय में सूरत जैसा सस्ता कपड़ा मिलता है, जिसके बाद इसे 'मिनी सूरत' का नाम मिल गया."- मुकेश कुमार, स्थानीय व्यापारी
कई राज्यों से पहुंचते हैं व्यापारी
मुकेश बताते हैं कि समय के साथ ट्रेंड बदला और सेकंड के माल की जगह फ्रेश और फैंसी कपड़ों ने ले ली. आज सूरत के अलावा कोलकाता, बनारस, बेंगलुरु और जयपुर की मंडियों से यहां सीधे माल आता है. सोहसराय मंडी की पहुंच सिर्फ बिहार के जिलों तक सीमित नहीं है, बल्कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और ओडिशा से भी व्यापारी यहां कपड़ा खरीदने आते हैं.
पूरे बाजार से सस्ता कपड़ा
बेगूसराय जिला मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर मंझौल गांव से कपड़ा खरीदने सोहसराय पहुंचे दुकानदार मिथिलेश कुमार ने बताया कि यहां पूरे बाजार से सस्ता कपड़ा मिलता है. वे हर 8 से 10 दिन पर यहां आते हैं और एक बार में 2 से 3 लाख रुपए का माल खरीदकर ले जाते हैं. लगन के दिनों में डिमांड इतनी रहती है कि हफ्ते में दो-दो बार आना पड़ता है.
"यहां पूरे बाजार से सस्ता कपड़ा मिलता है. वे हर 8 से 10 दिन पर यहां आते हैं और एक बार में 2 से 3 लाख रुपए का माल खरीदकर ले जाते हैं. लगन के दिनों में डिमांड इतनी रहती है कि हफ्ते में दो-दो बार आना पड़ता है."- मिथिलेश कुमार, रिटेल व्यापारी
दुकानदारों से मिलने पहुंचते हैं सूरत के कारोबारी
इस मंडी की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सूरत के बड़े कपड़ा कारोबारी खुद यहां के दुकानदारों से मिलने आते हैं. दीपावली और छठ की छुट्टियों में सूरत से सोहसराय पहुंचे सूरत के कपड़ा कारोबारी संजय कुमार ने बताया कि उनका सालाना 100 से 125 करोड़ रुपए का टर्नओवर है.
व्यापारियों से मिलकर बाजार का फीडबैक
संजय कुमार बताते हैं कि उनके यहां से पार्सल-टू-पार्सल सस्ता माल सोहसराय की दुकानों में आता है. वे हर साल दीपावली के बाद 5-7 दिनों के लिए बिहारशरीफ आते हैं और यहां के व्यापारियों से मिलकर बाजार का फीडबैक लेते हैं.
"मेरे यहां से पार्सल-टू-पार्सल सस्ता माल सोहसराय की दुकानों में आता है. हम लोग हर साल दीपावली के बाद 5-7 दिनों के लिए बिहारशरीफ आते हैं और यहां के व्यापारियों से मिलकर बाजार का फीडबैक लेते हैं."- संजय कुमार, सूरत के व्यापारी
लॉकडाउन के बाद डगमगाई मंडी की स्थिति
थोक व्यवसायी संजीव कुमार उर्फ राजू कुमार बताते हैं, कि कोरोना लॉकडाउन के बाद सोहसराय मंडी की स्थिति थोड़ी डगमगाई थी. लॉकडाउन के बाद कई जिलों में लोकल स्तर पर छोटी होलसेल मंडियां खुल गईं और सप्लायर दुकानों तक माल पहुंचाने लगे.
मनपसंद माल के लिए सोहसराय ही ठिकाना
संजीव ने आगे बताया कि इससे छोटे दुकानदारों ने एक दिन का समय बर्बाद कर और दुकान बंद कर सोहसराय आने के बजाय 5 रुपए महंगा ही सही, लोकल स्तर पर या पटना-मुजफ्फरपुर से कपड़ा लेना शुरू कर दिया.हालांकि, लगन के सीजन में जब दूसरी मंडियों में मनपसंद माल नहीं मिलता, तो व्यापारी वापस सोहसराय का ही रुख करते हैं.
ऑनलाइन फैशन का जमाना
संजीव कहते हैं कि अब धीरे-धीरे पुराने व्यापारियों का आना फिर से शुरू हो गया है. वहीं, कपड़ों की बढ़ती कीमतों पर वे कहते हैं, कि अब ऑनलाइन फैशन का जमाना है. पहले लोग 150 से 250 रुपए की साधारण साड़ी पहनते थे और कोई 'डोला सिल्क' का नाम नहीं जानता था. आज ग्राहक मोबाइल पर ऑनलाइन डिजाइन देखकर डिमांड करते हैं, जिससे फैंसी साड़ियों का रेट बढ़ गया है.
"अब धीरे-धीरे पुराने व्यापारियों का आना फिर से शुरू हो गया है. अब ऑनलाइन फैशन का जमाना है. पहले लोग 150 से 250 रुपए की साधारण साड़ी पहनते थे और कोई 'डोला सिल्क' का नाम नहीं जानता था. आज ग्राहक मोबाइल पर ऑनलाइन डिजाइन देखकर डिमांड करते हैं, जिससे फैंसी साड़ियों का रेट बढ़ गया है."- संजीव कुमार, थोक व्यवसायी
लोगों की पहली पसंद सोहसराय
बिहार शरीफ से मनसा पूजा और शादी के सीजन के लिए साड़ी व चुनरी खरीदने आईं गृहिणी हेमलता सिन्हा मानती हैं, कि पहले की तुलना में अब महंगाई का असर कपड़ों पर साफ दिखता है, लेकिन वैरायटी और किफायत के मामले में सोहसराय आज भी लोगों की पहली पसंद बना हुआ है.
"पहले की तुलना में अब महंगाई का असर कपड़ों पर साफ दिखता है, लेकिन वैरायटी और किफायत के मामले में सोहसराय आज भी लोगों की पहली पसंद बना हुआ है."- हेमलता सिन्हा, खरीददार
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