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बनारस का हवा महल नहीं देखा तो क्या देखा? खींच लेगा गोल्डन टेंपल-अंकोरवाट मंदिर आकर्षण

बनारस का हवा महल नहीं देखा तो क्या देखा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: महादेव की नगरी काशी आदि शक्ति मां जगदंबा की उपासना के रंग में रंग चुकी है. शहर के अलग-अलग क्षेत्र में माता के पंडाल सज चुके हैं. इस समय बनारस मिनी कोलकाता जैसा बन चुका है. कहीं जयपुर के हवा महल जैसा पंडाल तो कहीं बद्रीनाथ धाम जैसा पंडाल. कहीं अंकोरवाट के मंदिर की हू-ब-हू प्रतिकृति तैयार की गई है. इन पंडालों में मां दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं.

वाराणसी के हथुआ मार्केट में अंकोरवाट का मंदिर तैयार हो रहा है. यह पहली बार वाराणसी में तैयार किया जा रहा है. दुर्गा पूजा के आयोजक रवि अग्रहरि ने बताया कि ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रहा है कि विदेश में बने किसी सनातन धर्म के मंदिर को हम लोगों ने तैयार किया है. उन्होंने बताया कि हम लोगों ने कंबोडिया में बने अंकोरवट मंदिर की रूपरेखा को तैयार की है.

वाराणसी से प्रतिमा तिवारी की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) 2 महीने में तैयार होता है पंडाल: उन्होंने बताया कि इसे तैयार करने में 2 महीने से ज्यादा का वक्त लगा है. सारे कारीगर बंगाल से आए हुए हैं. हम हर साल अलग-अलग थीम पर मां दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करते हैं. लगभग 51 सालों से हम लोग दुर्गा जी की भव्य प्रतिमा को स्थापित कर रहे हैं. इस बार भी हमने सबसे अलग करने की कोशिश की है. सनातन धर्म इंटर कॉलेज में भक्तों को उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम की झलक देखने को मिल रही है. यहां भव्य बद्रीनाथ धाम की थीम पर पंडाल को तैयार किया गया है. इसे बनाने वाले कारीगर दिल्ली मुरादाबाद से हैं. लगभग 30 लाख से ज्यादा रुपए में इसे तैयार किया जा रहा है. बनारस का हवामहल. (Photo Credit: ETV Bharat) ललिता गौरी के रूप में विराजी मां दुर्गा: सनातन धर्म इंटर कॉलेज के आयोजक मुकेश जायसवाल कहते हैं कि हमारी समिति हर साल अलग-अलग थीम पर दुर्गा पूजा का पंडाल बनती है. इस बार बद्रीनाथ थीम पर पंडाल को तैयार किया गया है. पहले केदारनाथ और काशी विश्वनाथ थीम पर तैयार किया जा चुका है. वाराणसी में अंकोरवाट मंदिर की थीम पर पंडाल. (Photo Credit: ETV Bharat) उन्होंने बताया कि इस पंडाल को तैयार करने में 30 से 35 कारीगर डेढ़ महीने लगे हैं. वर्तमान में इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि हमारे पंडाल में इस बार इलेक्ट्रॉनिक थीम पर मां दुर्गा की कहानी सुनाई देगी. जिसमें मां ललिता गौरी के रूप में घंटासुर नाम के रक्षा का वध करेंगी. 5 मिनट का यह शो दिन भर में 200 बार चलाया जाएगा. ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु इसे देख सके. यहां मां दुर्गा की 30 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा विराजमान है. बनारस का अंकोरवाट मंदिर वाला पंडाल. (Photo Credit: ETV Bharat)