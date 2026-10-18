बनारस का हवा महल नहीं देखा तो क्या देखा? खींच लेगा गोल्डन टेंपल-अंकोरवाट मंदिर आकर्षण
वाराणसी को नवरात्र के समय में मिनी कोलकाता कहां जाता है. इस समय यहां लगभग 600 से ज्यादा पंडाल बने हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 11:17 AM IST
वाराणसी: महादेव की नगरी काशी आदि शक्ति मां जगदंबा की उपासना के रंग में रंग चुकी है. शहर के अलग-अलग क्षेत्र में माता के पंडाल सज चुके हैं. इस समय बनारस मिनी कोलकाता जैसा बन चुका है. कहीं जयपुर के हवा महल जैसा पंडाल तो कहीं बद्रीनाथ धाम जैसा पंडाल. कहीं अंकोरवाट के मंदिर की हू-ब-हू प्रतिकृति तैयार की गई है. इन पंडालों में मां दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं.
वाराणसी के हथुआ मार्केट में अंकोरवाट का मंदिर तैयार हो रहा है. यह पहली बार वाराणसी में तैयार किया जा रहा है. दुर्गा पूजा के आयोजक रवि अग्रहरि ने बताया कि ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रहा है कि विदेश में बने किसी सनातन धर्म के मंदिर को हम लोगों ने तैयार किया है. उन्होंने बताया कि हम लोगों ने कंबोडिया में बने अंकोरवट मंदिर की रूपरेखा को तैयार की है.
2 महीने में तैयार होता है पंडाल: उन्होंने बताया कि इसे तैयार करने में 2 महीने से ज्यादा का वक्त लगा है. सारे कारीगर बंगाल से आए हुए हैं. हम हर साल अलग-अलग थीम पर मां दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करते हैं. लगभग 51 सालों से हम लोग दुर्गा जी की भव्य प्रतिमा को स्थापित कर रहे हैं. इस बार भी हमने सबसे अलग करने की कोशिश की है.
सनातन धर्म इंटर कॉलेज में भक्तों को उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम की झलक देखने को मिल रही है. यहां भव्य बद्रीनाथ धाम की थीम पर पंडाल को तैयार किया गया है. इसे बनाने वाले कारीगर दिल्ली मुरादाबाद से हैं. लगभग 30 लाख से ज्यादा रुपए में इसे तैयार किया जा रहा है.
ललिता गौरी के रूप में विराजी मां दुर्गा: सनातन धर्म इंटर कॉलेज के आयोजक मुकेश जायसवाल कहते हैं कि हमारी समिति हर साल अलग-अलग थीम पर दुर्गा पूजा का पंडाल बनती है. इस बार बद्रीनाथ थीम पर पंडाल को तैयार किया गया है. पहले केदारनाथ और काशी विश्वनाथ थीम पर तैयार किया जा चुका है.
उन्होंने बताया कि इस पंडाल को तैयार करने में 30 से 35 कारीगर डेढ़ महीने लगे हैं. वर्तमान में इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि हमारे पंडाल में इस बार इलेक्ट्रॉनिक थीम पर मां दुर्गा की कहानी सुनाई देगी.
जिसमें मां ललिता गौरी के रूप में घंटासुर नाम के रक्षा का वध करेंगी. 5 मिनट का यह शो दिन भर में 200 बार चलाया जाएगा. ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु इसे देख सके. यहां मां दुर्गा की 30 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा विराजमान है.
हवा महल और गोंडल टेंपल का आकर्षण: वाराणसी के अर्दली बाजार में सोमनाथ मंदिर के अनुसार मां दुर्गा का पांडाल तैयार किया गया है. यह दिखने में बेहद सामान्य लेकिन बहुत खूबसूरत है. वाराणसी में जयपुर के हवा महल को भी तैयार किया गया है. इसकी पूरी थीम राजस्थान पर रखी गई है. इसे तैयार करने वाले कारीगर राजस्थान और बंगाल से बनारस आए हैं.
लगभग ढाई महीने से यह हवा महल को तैयार कर रहे हैं. इस हवा महल में बेहद बारीकी के साथ काम किया गया है. इसे हुबहू जयपुर के हवा महल के रूप पर तैयार किया गया है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहा है. यहां आने वाले लोग इसकी तस्वीरें को अपने कमरे में कैद कर रहे हैं. यहां पर लगाए गए स्टैच्यू व अन्य आकृतियां भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.
वाराणसी के शास्त्री नगर में हिरण्यकश्यप का वध करते हुए नरसिंह अवतार को दिखाया गया है. यह इलेक्ट्रॉनिक शो होगा, यहां पर लगभग 22 फीट ऊंची मां दुर्गा की प्रतिमा होगी. भव्य लाइटिंग के साथ यह दृश्य लोगों को खूब आकर्षित करेगा. अमृतसर के गोल्डन टेंपल के अनुसार गोल्डन टेंपल के पंडाल को भी तैयार किया गया है.
लगभग 600 पंडालो के साथ सजा बनारस: वाराणसी में पंडाल को तैयार करने वाले कारीगर कहते हैं कि वह लगभग दो महीने पहले ही बनारस आ चुके हैं. थर्माकोल का ज्यादातर काम पंडाल बनाने में होता है. उन्होंने बताया कि पंडाल बनाने का लगभग 80 फीसदी कम पूरा हो चुका है. 20 फीसदी काम एक-दो दिन में कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद यह पंडाल पूरी तरीके से बन जाएगा.
वाराणसी को नवरात्र के समय में मिनी कोलकाता कहां जाता है. इस समय यहां लगभग 600 से ज्यादा पंडाल बने हैं, जिसमें मां दुर्गा विराजमान हैं. यही बनारस में नवरात्रि की तस्वीर को पूरी तरीके से अलग कर देता है. हर चौराहे, हर मोहल्ले में दुर्गा पंडाल नजर आ जाएगा.
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