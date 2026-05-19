बिहार में तहखाने में चल रही थी मिनी गन फैक्ट्री, 20 फीट नीचे लगी थी लेथ मशीन.. 4 गिरफ्तार
पूर्णिया के धमदाहा में तहखाने में चल रही मिनी गन फैक्ट्री का STF व पुलिस ने खुलासा किया. 4 गिरफ्तार, 10 अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद. पढ़ें-
Published : May 19, 2026 at 12:10 PM IST
पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया जिले के धमदाहा थाना क्षेत्र के हरिपुर गांव में पुलिस की संयुक्त टीम ने एक मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. कोलकाता और पटना एसटीएफ की टीम ने पूर्णिया पुलिस के साथ मिलकर गांव के वार्ड नंबर 1 में एक मकान के अंदर बने तहखाने में छापेमारी की. इस दौरान भारी मात्रा में अर्ध-निर्मित अग्नि शस्त्र और मशीनरी बरामद की गई।
चार गिरफ्तार, मुंगेर का मास्टरमाइंड: छापेमारी में चार लोगों को हिरासत में लिया गया. इनमें मुंगेर के मो. आफताब आलम, मो. अनवर, हरिपुर के मिट्ठू कुमार और गब्बर मंडल शामिल हैं. मिट्ठू कुमार हाल ही में दूसरे प्रदेश से गांव लौटा था. पुलिस के अनुसार, इस फैक्ट्री का मुख्य मास्टरमाइंड मुंगेर निवासी सूरज कुमार है, जो तैयार पिस्टलों की सप्लाई दूसरे जिलों में करता था.
पत्तल बनाने के आड़ में अवैध धंधा: मकान के मालिक सामान्य रूप से पत्तल बनाने का काम करता था. इसी आड़ में पिछले छह महीनों से तहखाने में हथियार निर्माण चल रहा था. गांव वालों को इसकी कोई भनक तक नहीं थी क्योंकि फैक्ट्री पूरी तरह अंडरग्राउंड थी. जमीन से 20 फीट नीचे लेथ मशीन लगाई गई थी, जिससे आवाज बाहर नहीं निकल पाती थी.
10 अर्धनिर्मित पिस्टलों की बरामदगी: धमदाहा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संदीप गोल्डी के नेतृत्व में टीम ने तलाशी ली. मौके से 10 अर्धनिर्मित पिस्टल, 14 लोहे की प्लेटें, लेथ मशीन, कटर मशीन और अन्य सामग्री जब्त की गई. पूर्णिया के पुलिस अधीक्षक स्वीटी सहरावत को एसटीएफ टीम ने सूचना दी थी, जिसके बाद स्थानीय टीम गठित की गई.
गांव के लोगों को नहीं लगी भनक: जैसे ही सूचना गांव पहुंची, स्थानीय लोग हैरान रह गए और बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई. हरिपुर गांव के लोग दावा कर रहे हैं कि उन्हें केवल पत्तल बनाने का काम पता था. एसटीएफ की टीम के पहुंचने के बाद ही पूरा खेल सामने आया.
जल्द होगा पूरा साजिश का खुलासा: एसडीपीओ संदीप गोल्डी ने बताया कि पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है. पूछताछ में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन हथियारों की सप्लाई कहां-कहां और किन लोगों तक की जा रही थी. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर नजर रखी जा रही है और जल्द ही पूरे प्रकरण का खुलासा कर सनलिप्त अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा.
"अधीक्षक स्वीटी सहरावत के पास पटना एवं कोलकाता की एसटीएफ की टीम ने जब पहुंचकर इस बात की जानकारी दी तो उनके द्वारा मेरे नेतृत्व में टीम गठित की गई. जब गांव में पहुंचकर छापेमारी की तो यह खुलासा हुआ. अवैध रूप से चल रहे मिनी गन फैक्ट्री मकान के तहखाना में चल रहा था और उसके ऊपर पत्तल बनाने का काम चलता था. इस मामले में पुलिस ने चार लोग को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ कर रही है."-संदीप गोल्डी, एसडीपीओ, धमदाहा
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