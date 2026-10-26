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यूट्यूब देखकर हथियार बनाना सीखा और खड़ा कर दिया मिनी गन फैक्ट्री का कारोबार, अब बेटे के साथ गिरफ्तार

मोतिहारी में गन फैक्ट्री का उद्भेदन ( ETV Bharat )

मोतिहारी: बिहार की मोतिहारी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. रघुनाथपुर थाना क्षेत्र की गंडक कॉलोनी स्थित एक आवास पर छापेमारी कर पुलिस ने कथित मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है. कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में कट्टा-हथियार और कारतूस के साथ पिता और पुत्र को गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ में पता चला है कि आरोपी हरेन्द्र शर्मा ने यूट्यूब के माध्यम से हथियार बनाना सीखा है.

मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन

असल में 25 अक्टूबर 2026 को तुरकौलिया थानाध्यक्ष रंजीत कुमार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिला था. वीडियो में एक व्यक्ति विश्वकर्मा पूजा के दौरान हथियार के साथ पूजा करता हुआ दिखाई दे रहा था. वीडियो की जांच और सत्यापन के दौरान व्यक्ति की पहचान तुरकौलिया थाना क्षेत्र के जयसिंहपुर घरबारी टोला निवासी हरेन्द्र शर्मा के रूप में हुई.

मोतिहारी सदर एसडीपीओ दिलीप कुमार (ETV Bharat) आरोपी हरेन्द्र शर्मा वर्तमान में रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के गंडक कॉलोनी में अपना मकान बनाकर रह रहा था. मामले की जानकारी वरीय पुलिस पदाधिकारियों को दी गई. इसके बाद सदर एसडीपीओ दिलीप कुमार को सूचना देते हुए मामले के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस टीम गठित की गई. भारी मात्रा में हथियार बरामद

निर्देश मिलने के बाद पुलिस टीम ने रघुनाथपुर स्थित गंडक कॉलोनी के आवास पर छापेमारी की. तलाशी के दौरान पुलिस को हथियार और उसके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले उपकरण मिले. बरामद सामान में दो लोहे के देसी कट्टे, तीन अर्द्धनिर्मित कट्टे और कारबाइन जैसा एक अर्द्धनिर्मित हथियार शामिल हैं. इसके अलावे पांच जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए, जिन पर 8 एमएम केएफ लिखा हुआ है. आरोपी पिता-पुत्र गिरफ्तार (ETV Bharat)