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केले के खेत में छिपी मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, झोपड़ी से निकला हथियारों का जखीरा.. तीन गिरफ्तार

कटिहार: बिहार के कटिहार जिले में अवैध हथियार निर्माण और कारोबार के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पोठिया थाना क्षेत्र के सतबेहरी चांदपुर बहियार में केला के खेत की आड़ में झोपड़ी बनाकर कथित मिनी गन फैक्ट्री संचालित किए जाने का खुलासा हुआ है. पुलिस ने छापेमारी कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया और हथियारों समेत निर्माण सामग्री बरामद की.

गुप्त सूचना पर हुई छापेमारी

कटिहार सदर डीएसपी विशाल आनंद के अनुसार, पोठिया थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि महंत बाबा स्थान के पास केला के खेत के बीच बनी झोपड़ी में अवैध हथियार बनाने का काम चल रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस ने वरीय अधिकारियों को अवगत कराया. पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम गठित कर उक्त स्थान पर छापेमारी की गई. झोपड़ी में मौजूद तीनों आरोपी को पकड़ लिया गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मो. रफीक आलम, मो. फिरोज और मो. बजीर के रूप में हुई है.

कटिहार सदर डीएसपी विशाल आनंद (ETV Bharat)

"पुलिस टीम के पहुंचते ही झोपड़ी में मौजूद तीनों आरोपी भागने लगे, हालांकि पुलिसकर्मियों ने पीछा कर तीनों को पकड़ लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मो. रफीक आलम, मो. फिरोज और मो. बजीर के रूप में हुई है."-विशाल आनंद, सदर डीएसपी, कटिहार

हथियारों का जखीरा बरामद

झोपड़ी की तलाशी में पुलिस ने ‘Made in USA’ लिखा एक पिस्टल, एक अर्द्धनिर्मित पिस्टल, एक बैरल, दो मैगजीन और छह जिंदा कारतूस बरामद किए. इसके अलावा दो अर्द्धनिर्मित मैगजीन भी मिलीं. ये सभी वस्तुएं मौके से जब्त कर ली गईं.

निर्माण उपकरण और सामग्री जब्त