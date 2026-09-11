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केले के खेत में छिपी मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, झोपड़ी से निकला हथियारों का जखीरा.. तीन गिरफ्तार

कटिहार में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश, पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर पिस्टल, कारतूस व उपकरण बरामद किए. रिपोर्ट- मनीष कुमार ठाकुर

Mini gun factory
मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 11, 2026 at 8:42 AM IST

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कटिहार: बिहार के कटिहार जिले में अवैध हथियार निर्माण और कारोबार के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पोठिया थाना क्षेत्र के सतबेहरी चांदपुर बहियार में केला के खेत की आड़ में झोपड़ी बनाकर कथित मिनी गन फैक्ट्री संचालित किए जाने का खुलासा हुआ है. पुलिस ने छापेमारी कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया और हथियारों समेत निर्माण सामग्री बरामद की.

गुप्त सूचना पर हुई छापेमारी

कटिहार सदर डीएसपी विशाल आनंद के अनुसार, पोठिया थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि महंत बाबा स्थान के पास केला के खेत के बीच बनी झोपड़ी में अवैध हथियार बनाने का काम चल रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस ने वरीय अधिकारियों को अवगत कराया. पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम गठित कर उक्त स्थान पर छापेमारी की गई. झोपड़ी में मौजूद तीनों आरोपी को पकड़ लिया गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मो. रफीक आलम, मो. फिरोज और मो. बजीर के रूप में हुई है.

कटिहार सदर डीएसपी विशाल आनंद (ETV Bharat)

"पुलिस टीम के पहुंचते ही झोपड़ी में मौजूद तीनों आरोपी भागने लगे, हालांकि पुलिसकर्मियों ने पीछा कर तीनों को पकड़ लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मो. रफीक आलम, मो. फिरोज और मो. बजीर के रूप में हुई है."-विशाल आनंद, सदर डीएसपी, कटिहार

हथियारों का जखीरा बरामद

झोपड़ी की तलाशी में पुलिस ने ‘Made in USA’ लिखा एक पिस्टल, एक अर्द्धनिर्मित पिस्टल, एक बैरल, दो मैगजीन और छह जिंदा कारतूस बरामद किए. इसके अलावा दो अर्द्धनिर्मित मैगजीन भी मिलीं. ये सभी वस्तुएं मौके से जब्त कर ली गईं.

निर्माण उपकरण और सामग्री जब्त

हथियार निर्माण में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी बरामद हुए. इनमें दो गैस कटिंग मशीन, एक ड्रिल मशीन और तीन मोबाइल फोन शामिल हैं. रेती, सुग्गा, लोहे के टुकड़े, स्प्रिंग समेत अन्य सामग्री भी मौके से बरामद की गई.

Mini gun factory
मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ (ETV Bharat)

नेटवर्क का खुलासा जारी

पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अब यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस कथित मिनी गन फैक्ट्री में तैयार हथियारों की सप्लाई कहां और किन लोगों तक होती थी. आरोपियों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है.

आगे की जांच और महत्व

पुलिस यह भी जांच रही है कि इस अवैध कारोबार में और कौन-कौन जुड़े हैं, ऑर्डर कहां से आते थे तथा तैयार हथियारों की सप्लाई किस माध्यम से की जाती थी. तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी और हथियारों की बरामदगी को जिले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है.

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