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मिनी गोल्फ नेशनल में सरगुजा का कमाल, एक नहीं 3 गोल्ड पर निशाना, गोल्ड-सिल्वर-ब्रॉन्ज तीनों अपने नाम

संसाधनों की कमी के बावजूद सरगुजा के खिलाड़ियों का जलवा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

राष्ट्रीय सीनियर मिनी गोल्फ प्रतियोगिता 25 से 30 जून तक रायपुर में आयोजित की गई थी. इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए सरगुजा जिले के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. कई पदक अपने नाम किए साथ ही मिनी गोल्फ खेल को नई पहचान दिलाई है.

मिनी गोल्फ नेशनल में सरगुजा का कमाल, एक नहीं 3 गोल्ड पर निशाना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरगुजा: संभाग के खिलाड़ी अब अलग-अलग तरह के खेलों में भी नेशनल लेवल पर जलवा दिखा रहे हैं. मिनी गोल्फ जैसे खेल में भी सरगुजा के बच्चों ने कमाल का प्रदर्शन किया है. इस बार एक नहीं बल्कि तीन-तीन मेडल एक ही खेल में मिले है. मिनी गोल्फ नेशनल के अलग अलग इवेंट में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल लगा है. संसाधनों की कमी के बावजूद ये खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर जिले के साथ छत्तीसगढ़ का नाम भी रोशन कर रहे हैं.

इन खिलाड़ियों ने दिखाया जलवा

प्रतियोगिता में प्रीतम जायसवाल ने डबल इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया है. वहीं शिवानी सोनी ने सिंगल इवेंट में कांस्य पदक जीता और बृजदेव सिंह ने टीम इवेंट में रजत पदक जीता है. जबकि एंजल प्रीति टोप्पो एवं फरहान खान ने टीम इवेंट में कांस्य पदक हासिल कर छत्तीसगढ़ एवं सरगुजा जिले का मान बढ़ाया है.

भूतपूर्व सैनिक के बेटे को सिल्वर मेडल

मिनी गोल्फ में मैडल जीतने वाले ब्रजदेव ने बताया कि वे भूतपूर्व सैनिक के बेटे हैं, उनके पिता 1984 में भारत पकिस्तान और पाकिस्तान बांग्लादेश युद्ध में शामिल थे. उनके पिता को प्रधानमंत्री से अवॉर्ड भी मिल चुका है. पिता का निधन 2024 में हो गया था और माता जी शासकीय स्कूल में शिक्षिका हैं. ब्रजदेव अभी अम्बिकापुर में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं.

लोकल अंबिकापुर के ही रहने वाले प्रीतम को गोल्ड मेडल

प्रीतम जायसवाल को डबल इवेंट्स में गोल्ड मेडल मिला है. उन्होंने बताया कि वे लोकल अंबिकापुर महामाया पारा निवासी हैं. पिताजी मार्केट का बिजनेस करते हैं और बेटे को खूब सपोर्ट करते हैं.

2023 से मिनी गोल्फ खेलना शुरू किया हूं, झुंझुनूं राजस्थान में भी नेशनल में पार्टिसिपेट किया हूं.- प्रीतम जायसवाल, गोल्ड मेडल

राष्ट्रीय सीनियर प्रतियोगिता में कई मेडल जीते, अच्छे ग्राउंड की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

संसाधनों की मांग

राष्ट्रीय कोच राजेश प्रताप सिंह ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि खिलाड़ियों के निरंतर अभ्यास, अनुशासन एवं समर्पण का परिणाम है. सरगुजा में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है. यदि खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण, संसाधन एवं अवसर मिलते रहें तो वे राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे.

हमारे यहां संसाधन नहीं हैं क्योंकि मिनी गोल्फ के लिए कम से कम एक एकड़ जमीन चाहिए जहां संसाधन उपलब्ध हो तो प्रैक्टिस की जा सकती है- राजेश प्रताप सिंह, कोच

मिनी गोल्फ के लिए बड़े ग्राउंड की जरूरत है जो फिलहाल सरगुजा में नहीं है और ना ही संसाधन है इसके बाद भी जुगाड़ में प्रैक्टिस कर ये बच्चे कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं.