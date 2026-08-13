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​गड्ढे में टायर जाते ही डिवाइडर से टकराकर पलटी बस, मची चीख-पुकार, 5 यात्री घायल

जयपुर के मानबाग में बारिश के पानी से ढके गड्ढे के कारण मिनी बस अनियंत्रित होकर पलट गई.

यात्रियों से भरी बस बेकाबू होकर पलटी
यात्रियों से भरी बस बेकाबू होकर पलटी (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 13, 2026 at 7:05 AM IST

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जयपुर : शहर के जयसिंहपुरा खोर थाना क्षेत्र में बुधवार रात दिल्ली रोड स्थित मानबाग के पास यात्रियों से भरी एक मिनी बस अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और सड़क पर ही पलट गई. हादसे के वक्त बस में करीब 14 से 15 यात्री सवार थे, जिनमें से 5 लोग घायल हो गए. गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. हादसे के बाद हाईवे पर वाहनों का जाम लग गया, पुलिस ने क्रेन की सहायता से बस को साइड में हटवाकर यातायात को सुचारू करवाया.

जयसिंहपुरा खोर थाना अधिकारी रघुवीर सिंह ने बताया कि एक मिनी बस सावरियों को लेकर अचरोल से जयपुर की तरफ आ रही थी. इस दौरान मानबाग के पास सड़क पर गड्ढे में गिरने से बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई. बस पलटने के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई. ​मिली जानकारी के अनुसार, मिनी बस यात्रियों को लेकर अचरोल से जयपुर शहर की ओर आ रही थी. मानबाग तिराहे के पास सड़क पर एक बड़ा गड्ढा बना हुआ था, जिसमें हाल ही में हुई बारिश का पानी भरा था. पानी भरा होने के कारण बस चालक को सड़क का गड्ढा दिखाई नहीं दिया. जैसे ही तेज रफ्तार बस का टायर उस गड्ढे में गिरा, वाहन का संतुलन बिगड़ गया. बेकाबू हुई बस सीधे जाकर डिवाइडर से टकराई और पलट गई. बस पलटते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई और देखते ही देखते स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.

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मानबाग के पास अनियंत्रित होकर पलटी मिनी बस
मानबाग के पास अनियंत्रित होकर पलटी मिनी बस (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

​घटना की सूचना तुरंत जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस को दी गई. थानाधिकारी रघुवीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम बिना कोई वक्त गंवाए मौके पर पहुंची. बस के भीतर फंसे यात्रियों को कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया. हादसे में घायल हुए पांचों यात्रियों को तत्काल सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देने के बाद सभी घायलों की हालत स्थिर पाते हुए उन्हें डिस्चार्ज कर दिया.

​जयपुर-दिल्ली रोड पर हादसा
​जयपुर-दिल्ली रोड पर हादसा (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

स्थानीय निवासियों का कहना है कि मानबाग तिराहे के पास बारिश के दिनों में जलमहल के नाले का पानी सड़क पर बहने लगता है. सड़कों पर जलभराव और गहरे गड्ढे रोजाना हादसों को न्योता दे रहे हैं. हर मानसून में यह समस्या विकराल रूप ले लेती है, जिससे भीषण ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि दिल्ली रोड के गड्ढों को जल्द भरकर नाले के पानी की निकासी का स्थायी समाधान निकाला जाए, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे से बचा जा सके.

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