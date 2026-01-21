विश्व पटल पर चमक रहीं "मिनी ब्राज़ील" अलखपुरा की बेटियां, 7 का भारतीय फुटबॉल टीमों में चयन
अलखपुरा गांव की बेटियां फुटबॉल क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं. गांव की सात खिलाड़ियों का भारतीय टीमों में चयन हुआ है.
Published : January 21, 2026 at 4:42 PM IST
भिवानी: हरियाणा के भिवानी जिले का अलखपुरा गांव, जिसे अब "मिनी ब्राज़ील" के नाम से जाना जाता है, आज अपनी बेटियों की बदौलत विश्व पटल पर पहचान बना रहा है. कभी यह गांव बॉलीवुड अभिनेत्री मल्लिका शेरावत और आजादी से पहले के महान दानवीर सेठ छाजूराम लांबा के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसकी पहचान फुटबॉल खेलती बेटियों से हो रही है. फिलहाल इस गांव की सात बेटियों का चयन विभिन्न भारतीय फुटबॉल टीमों में हुआ है, जो गांव के लिए गर्व की बात है.
फुटबॉल बना बदलाव का माध्यम: अलखपुरा गांव में फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का जरिया बन गया है. गांव की लगभग हर बेटी फुटबॉल खेल रही है. कई बेटियां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत चुकी हैं और खेल कोटे से सेना, रेलवे व अन्य विभागों में नौकरी हासिल कर आत्मनिर्भर बन चुकी हैं. गांव की 30 से अधिक बेटियां सरकारी सेवाओं में चयनित होकर अपने परिवारों का सहारा बन चुकी हैं.
कोच सोनिका ने बताई संघर्ष की कहानी: फुटबॉल कोच सोनिका बिजारनिया ने बताया कि, “साल 2005 के आसपास गांव के सरकारी स्कूल के पीटीआई गोवर्धन शर्मा ने पहले लड़कों को कबड्डी खिलानी शुरू की थी. बाद में लड़कियां भी खेलने लगीं. लड़कों की परफॉर्मेंस खास नहीं रही, तो उन्होंने लड़कियों को फुटबॉल खिलाना शुरू किया. देखते ही देखते लड़कियों ने जिला और राज्य स्तर पर मेडल जीतने शुरू कर दिए. गांव की बेटियां अब तक 10 बार सुब्रतो कप में हिस्सा ले चुकी हैं."
7 बेटियों का भारतीय टीमों में चयन: कोच सोनिका ने आगे बताया कि, "फिलहाल अलखपुरा गांव की सात बेटियों का भारतीय टीमों में चयन हुआ है. संजू यादव का सीनियर भारतीय टीम में, पूजा जाखड़, मुस्कान, पारुल, हिमांशु और रितु का अंडर-20 टीम में, जबकि श्वेता का अंडर-17 टीम में चयन हुआ है. संजू यादव इस समय टर्की में हैं और बाकी खिलाड़ी अलग-अलग राज्यों में कैंप कर रही हैं. ये बेटियां नाम और दाम दोनों कमा रही हैं. अगर इन्हें आधुनिक संसाधन मिलें तो और बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं."
पूजा जाखड़ बनी मिसाल: कोच ने पूजा जाखड़ का उदाहरण देते हुए कहा, “पूजा के पिता का निधन हो चुका है. वह मात्र 18 साल की है, लेकिन अपने मेडल और स्कॉलरशिप के दम पर पूरे परिवार का पालन-पोषण कर रही है. ऐसी बेटियां पूरे समाज के लिए प्रेरणा हैं.”
खिलाड़ियों का सपना: फुटबॉल खेल रही और हाल ही में सेना में चयनित पायल ने बताया, “गांव की 200 से ज्यादा लड़कियां फुटबॉल खेलती हैं. जैसे-जैसे पहले मेडल आए, वैसे-वैसे हर घर की बेटियों का रुझान बढ़ता गया.” वहीं, खिलाड़ी अंजली ने कहा कि, “हमारा लक्ष्य गांव और देश का नाम रोशन करना और आत्मनिर्भर बनना है.”
