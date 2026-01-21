ETV Bharat / state

विश्व पटल पर चमक रहीं "मिनी ब्राज़ील" अलखपुरा की बेटियां, 7 का भारतीय फुटबॉल टीमों में चयन

भिवानी: हरियाणा के भिवानी जिले का अलखपुरा गांव, जिसे अब "मिनी ब्राज़ील" के नाम से जाना जाता है, आज अपनी बेटियों की बदौलत विश्व पटल पर पहचान बना रहा है. कभी यह गांव बॉलीवुड अभिनेत्री मल्लिका शेरावत और आजादी से पहले के महान दानवीर सेठ छाजूराम लांबा के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसकी पहचान फुटबॉल खेलती बेटियों से हो रही है. फिलहाल इस गांव की सात बेटियों का चयन विभिन्न भारतीय फुटबॉल टीमों में हुआ है, जो गांव के लिए गर्व की बात है.

फुटबॉल बना बदलाव का माध्यम: अलखपुरा गांव में फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का जरिया बन गया है. गांव की लगभग हर बेटी फुटबॉल खेल रही है. कई बेटियां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत चुकी हैं और खेल कोटे से सेना, रेलवे व अन्य विभागों में नौकरी हासिल कर आत्मनिर्भर बन चुकी हैं. गांव की 30 से अधिक बेटियां सरकारी सेवाओं में चयनित होकर अपने परिवारों का सहारा बन चुकी हैं.

विश्व पटल पर चमक रहीं "मिनी ब्राज़ील" अलखपुरा की बेटियां

कोच सोनिका ने बताई संघर्ष की कहानी: फुटबॉल कोच सोनिका बिजारनिया ने बताया कि, “साल 2005 के आसपास गांव के सरकारी स्कूल के पीटीआई गोवर्धन शर्मा ने पहले लड़कों को कबड्डी खिलानी शुरू की थी. बाद में लड़कियां भी खेलने लगीं. लड़कों की परफॉर्मेंस खास नहीं रही, तो उन्होंने लड़कियों को फुटबॉल खिलाना शुरू किया. देखते ही देखते लड़कियों ने जिला और राज्य स्तर पर मेडल जीतने शुरू कर दिए. गांव की बेटियां अब तक 10 बार सुब्रतो कप में हिस्सा ले चुकी हैं."