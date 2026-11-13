गाजियाबाद में छठ महापर्व पर दिखेगा 'मिनी बिहार', हिंडन घाट पर उमड़ेगा श्रद्धालुओं का सैलाब; 79 घाटों पर तैयारियां पूरी

गाजियाबाद में छठ महापर्व पर दिखेगा 'मिनी बिहार', हिंडन घाट पर उमड़ेगा श्रद्धालुओं का सैलाब; 79 घाटों पर तैयारियां पूरी
गाजियाबाद में हिंडन छठ घाट पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से पूरा क्षेत्र मिनी बिहार में तब्दील हो जाता है.
Published : November 13, 2026 at 5:01 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में छठ महापर्व की तैयारी पूर्ण हो चुकी हैं. पूर्वांचल समाज की बड़ी आबादी होने के कारण गाजियाबाद में छठ पूजा का पर्व बेहद धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है. महापर्व के दौरान शहर के विभिन्न इलाकों में आस्था और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिलता है. खासकर हिंडन छठ घाट पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से पूरा क्षेत्र मिनी बिहार में तब्दील हो जाता है.
इस दौरान पारंपरिक लोकगीतों, छठी मैया के जयकारों और सूर्य उपासना के बीच पूरा वातावरण भक्ति में नजर आता है. गाजियाबाद में इस बार नगर निगम की ओर से 79 छठ घाटों पर छठ पूजा के आयोजन को लेकर विशेष व्यवस्थाएं की गई है. वहीं, विभिन्न सामाजिक और पूर्वांचल संगठनों की ओर से भी आयोजन को भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है.
करीब डेढ़ लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान
गाजियाबाद का हिंडन छठ घाट दिल्ली एनसीआर के सबसे बड़े छठ पूजा स्थलों में शामिल है. यहां छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नज़र आती है. हिंडन पुल से लेकर वैशाली, वसुंधरा होते हुए खोड़ा तक पहले इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सूर्य उपासना के लिए पहुंचते हैं. डूबते सूर्य को अर्घ देने के दौरान यहां करीब डेढ़ लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है. इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी के चलते हिंडन छठ घाट पर विशेष इंतजाम किए जाते हैं. घाट के आसपास के इलाकों में छठ पूजा की रौनक दिखाई देने लगती है. पूर्वांचल समाज के लोग परिवार के साथ घाट पहुंच कर पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार पूजा अर्चना करते हैं.
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पुरबिया जन कल्याण परिषद के राष्ट्रीय महासचिव राकेश तिवारी के मुताबिक, छठ महापर्व को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है. हिंडन घाट पर हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. ऐसे में पुलिस प्रशासन और नगर निगम के साथ समन्वय बनाकर विशेष व्यवस्थाएं की जाती है. हिंडन घाट पर श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और पूजा के बेहतर आयोजन को लेकर संगठन के पदाधिकारी स्थानीय लोगों के साथ लगातार संपर्क में है. घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो इसके लिए भी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है.
सभी 79 घाटों पर नगर निगम की टीमों की ड्यूटियां लगाई गई
छठ महापर्व के आयोजन को लेकर नगर निगम ने व्यापक स्तर पर तैयारी की है. शहर के विभिन्न इलाकों में स्थित घाटों की साफ-सफाई, सौंदर्यकरण, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े इंतजाम पूर्ण किए गए हैं. नगर आयुक्त विक्रमादित्य मलिक के मुताबिक, छठ महापर्व को भव्य और व्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए नगर निगम की ओर से लगातार कवायद की जा रही है. हिंडन छठ घाट सौंदर्यीकरण कराया गया है. इसके साथ ही नगरीय क्षेत्र के सभी 79 घाटों पर नगर निगम की टीमों की ड्यूटियां लगाई गई है.
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नगर आयुक्त ने आगे बताया कि सभी घाटों पर आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है. मुख्य आयोजन स्थल हिंडन छठ घाट है जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. इतनी बड़ी भीड़ को देखते हुए यहां विशेष इंतजाम किए जाते हैं. घाट पर बैरिकेडिंग के साथ नेट भी लगाया गया है. जिससे श्रद्धालुओं को पानी में जाने के दौरान किसी प्रकार का खतरा न हो. इसके अलावा पानी में सुरक्षा के लिहाज से अस्थाई पानी की लाइन भी बिछाई गई है. नगर निगम की टीमों को घाटों पर व्यवस्थाओं का निगरानी और जरूरत के अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस बार विशेष इंतजाम किए गए
हिंडन घाट पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस बार विशेष इंतजाम किए गए हैं. नगर निगम की ओर से घाट पर पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था की गई है. जिससे शाम के समय सूर्य को अर्घ देने के दौरान रोशनी की कमी ना हो. वस्त्र बदलने के चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं.
भीड़ के बीच परिवार के सदस्यों से बिछड़ने वाले लोगों की सहायता के लिए खोया पाया केंद्र भी स्थापित किया गया है. हिंडन छठ घाट पर निगरानी रखने के लिए नगर निगम द्वारा कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है. जहां से पूरे घाट की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी. श्रद्धालुओं को जरूरी सूचना देने और भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था भी रहेगी.
गाजियाबाद में छठ पर्व पर केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं है बल्कि यह पूर्वांचल समाज की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक एकजुट का भी प्रतीक बन चुका है. शहर में बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से आकर बसे परिवार बड़ी संख्या में महापर्व को मनाते हैं. यही वजह है की छठ के दौरान गाजियाबाद के कई इलाकों में बिहार जैसा माहौल दिखाई देता है. घरों में कई दिन पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती हैं.
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