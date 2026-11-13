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गाजियाबाद में छठ महापर्व पर दिखेगा 'मिनी बिहार', हिंडन घाट पर उमड़ेगा श्रद्धालुओं का सैलाब; 79 घाटों पर तैयारियां पूरी

गाजियाबाद में हिंडन छठ घाट पर चल रही तैयारी ( Etv Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में छठ महापर्व की तैयारी पूर्ण हो चुकी हैं. पूर्वांचल समाज की बड़ी आबादी होने के कारण गाजियाबाद में छठ पूजा का पर्व बेहद धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है. महापर्व के दौरान शहर के विभिन्न इलाकों में आस्था और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिलता है. खासकर हिंडन छठ घाट पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से पूरा क्षेत्र मिनी बिहार में तब्दील हो जाता है.

इस दौरान पारंपरिक लोकगीतों, छठी मैया के जयकारों और सूर्य उपासना के बीच पूरा वातावरण भक्ति में नजर आता है. गाजियाबाद में इस बार नगर निगम की ओर से 79 छठ घाटों पर छठ पूजा के आयोजन को लेकर विशेष व्यवस्थाएं की गई है. वहीं, विभिन्न सामाजिक और पूर्वांचल संगठनों की ओर से भी आयोजन को भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है.