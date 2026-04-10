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बरेली में मिनी बैंक संचालक की हत्या, होटल में हुआ था विवाद, बदमाशों ने बाइक से पीछा कर लोहे की रॉड से किया हमला

सतेंद्र मौके से बाइक लेकर निकल गए, लेकिन हमलावरों ने पीछा किया. रोडवेज के पास आरोपियों ने घेरकर हमला कर दिया.

लोहे की रॉड से वार कर उतारा मौत के घाट.
लोहे की रॉड से वार कर उतारा मौत के घाट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 7:27 PM IST

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बरेली : बहेड़ी क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई, जब अज्ञात विवाद के चलते बदमाशों ने एक मिनी बैंक संचालक की बेरहमी से हत्या कर दी. हमलावरों ने पहले होटल पर विवाद किया और फिर पीछा कर बीच सड़क पर लोहे की रॉड से सिर पर हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई.

शीशगढ़ थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव निवासी सतेंद्र कुमार कस्बे में एसबीआई की मिनी ब्रांच और सीएससी सेंटर संचालित करते थे. गुरुवार रात वह काम खत्म करने के बाद मोहम्मदपुर चौराहे के पास स्थित एक होटल पर भोजन करने पहुंचे थे. इसी दौरान वहां पहुंचे कुछ युवकों से उनका विवाद हो गया, जो देखते ही देखते गाली-गलौज और मारपीट में बदल गया.

बताया जा रहा है कि जान बचाने के लिए सतेंद्र मौके से बाइक लेकर निकल गए, लेकिन हमलावरों ने उनका पीछा किया. रोडवेज के पास आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और लोहे की रॉड से सिर पर कई वार किए. हमले में वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े.

घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां देर रात उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.

मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने मुख्य आरोपी अंकित और उसके दो साथियों के खिलाफ पहले हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था, जिसे अब हत्या की धारा में बदला जा रहा है. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि प्राथमिक जांच में आपसी विवाद के चलते घटना सामने आई है. नामजद आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है. जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले का खुलासा किया जाएगा.

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