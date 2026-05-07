वाराणसी में यूपी विधानसभा के तर्ज पर तैयार हो रहा मिनी सदन, अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी
एक दशक के इंतजार के बाद काशी को मिनी सदन की सौगात मिली है. प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वाराणसी दौरे पर इसका शिलान्यास किया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 7, 2026 at 3:50 PM IST
वाराणसी : उत्तर प्रदेश विधानसभा के तर्ज पर वाराणसी में नगर निगम का मिनी सदन तैयार किया जा रहा है. लगभग एक दशक के इंतजार के बाद काशी को इस मिनी सदन की सौगात मिली है. बीते दिनों प्रधानमंत्री ने अपने वाराणसी दौरे पर इसका शिलान्यास किया था, जिसके बाद अब इसका भूमि पूजन किया गया है.
बता दें कि, लगभग 97 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया जाएगा. अत्यधिक सुविधाओं से लैस इस मिनी सदन में एक छत के नीचे सभी प्रकार के विभाग मौजूद रहेंगे, जिससे आम जनता को, काम के लिए यहां वहां भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि एक बिल्डिंग में ही उन्हें सभी प्रकार की सुविधा मिल जाएंगी.
बताते चलें कि, आम जनता की सुविधा को देखते हुए ही इस मिनी सदन को बनाया जा रहा है. नए भवन की सबसे बड़ी विशेषता इसकी 'वन रूफ' कार्यप्रणाली होगी. इसके अंतर्गत जलकल विभाग, पार्षद सदन और अन्य सभी महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यालय एक ही छत के नीचे होंगे.
वर्तमान में अलग-अलग जगहों पर संचालित हो रही सेवाओं के एकीकरण से काशी की जनता को बड़ी राहत मिल सकेगी.
G+4 संरचना वाले इस भवन को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए G+7 तक विस्तार देने की क्षमता के साथ तैयार किया जाएगा.
इस भवन के निर्माण का लक्ष्य 12 महीने का रखा गया है, जोकि सशक्त और सुविधायुक्त काशी के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा.
₹97 करोड़ की लागत से बन रहा निगम का नया भवन
वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी ने बताया कि, एक दशक के बाद यह भवन बन रहा है. मैं प्रधामंत्री नरेन्द्र मोदी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनकी प्रेरणा से और मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के नेतृत्व में, नगर विकास मंत्री एके शर्मा के निर्देश पर और हमारे प्रभारी सुरेश खन्ना के विशेष योगदान से यह पूरा हो रहा है. हम लोगों ने इसके लिए फंड का प्रस्ताव दिया था, जिसे तुरंत रिलीज कर दिया गया.
यह भवन ₹97 करोड़ की लागत से बन रहा है. इसमें प्रशासनिक भवन रहेगा, हमारे सभी पार्षदों के बैठने के लिए स्थान रहेगा, सदन रहेगा. हमारे यूनियन का कार्यालय था, पुलिस ऑफिस था, पोस्ट ऑफिस था, जो पुरानी चीजें थीं वही रहेंगी.
नगर निगम की सभी सेवाएं एक ही भवन में होंगी संचालित
उन्होंने बताया कि, हम लोग इस भवन का स्ट्रक्चर G+4 बना रहे हैं. भविष्य में अगर कभी जरूरत पड़ी तो इसका विस्तार G+7 किया जा सकेगा. 12 महीने में यह सदन बनकर तैयार हो जाएगा.
हम लोगों का मानना है कि जनता की सुविधा के लिए हम क्या कर सकते हैं, वह हम करें. वाराणसी नगर निगम में नगर के अधिकारी बैठते हैं, पार्षद अलग बैठते हैं, मेयर यहां बैठता है और जलकल कमच्छा, भेलूपुर में बैठता है. एक साल बाद नगर निगम से संबंधित जितनी भी हमारी सेवाएं हैं, वे सभी एक ही जगह पर रहेंगी.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 28 तारीख को इस सदन का शिलान्यास किया था. करसड़ा में 1264 मीट्रिक टन कूड़ा पड़ा है, 60 करोड़ रुपये की लागत से उसके लिए शिलान्यास किया गया था.
उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक फंडिंग वाराणसी शहर में
मेयर ने बताया कि, 21 वार्डों में करीब 1400 करोड़ रुपयों का पीएम मोदी ने सीवर और पानी के पाइपलाइन का प्रोजेक्ट दिया. मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अगर कहीं एक शहर में सीवर और पानी के लिए फंडिंग हुई है, तो वो काशी है. यह इसलिए भी संभव हुआ है कि यह प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ और मंत्री एके शर्मा के कारण आज नगर का विकास हो रहा है.
नगर निगम का भूमि पूजन नारी शक्ति से कराए जाने पर उन्होंने कहा कि, हम लोगों का मानना है कि आधी आबादी हमारी शक्ति का केंद्र हैं. उन्हीं के द्वारा आज इसका भूमि पूजन कराया गया है. आज से इसका काम प्रारंभ हो रहा है.
पूरी तरीके से सोलराइज्ड होगा बनने वाला नया भवन
नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि, इसमें आज के समय पर 'गृहा' (GRIHA- Green Rating for Integrated Habitat Assessment) रेटिंग बिल्डिंग्स होती हैं, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल बिल्डिंग्स होती हैं, उनके सारे फीचर्स इस नए भवन में रहेंगे. चाहे इसके कंस्ट्रक्शन मैटेरियल की बात हो, वह एकदम एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होगा.
इसके साथ ही, ये पूरी सोलराइज्ड बिल्डिंग होगी, जिसकी अपने अंगर पावर जनरेशन की क्षमता होगी. साथ ही, स्काडा (SCADA) सिस्टम इनेबल्ड भी होगी, जिसके माध्यम से पूरे नगर के जितने भी हमारे कमांड एंड कंट्रोल मैकेनिज्म हैं, वो इसमें शिफ्ट होंगे.
मल्टीपल लिफ्ट के साथ दिव्यांगजनों का रखा जाएगा ध्यान
उन्होंने बताया कि, साथ ही साथ जनता की सुविधाओं के लिए आधुनिक कियोस्क लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से जनता अपनी शिकायत कियोस्क पर ही दे सकेगी.
मल्टीपल लिफ्ट्स इस पूरी बिल्डिंग में होंगी, जिससे हर फ्लोर पर जनता आसानी से पहुंच सके. दिव्यांगजनों को ध्यान में रखते हुए उनके हिसाब से रैम्प्स बनाते हुए और टेक्सटाइल पाथ बनाते हुए इस पूरी बिल्डिंग का निर्माण कराया जाएगा.
इसके साथ ही, रूफ-टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स भी इस बिल्डिंग में दिए जाएंगे, जिससे कि ये बिल्डिंग जल संरक्षण के लिए भी उदाहरण बन सके. हमारा लक्ष्य है कि एक साल के अंदर इस बिल्डिंग को तैयार कर नगर हित में इसे समर्पित कर दें.
नगर निगम के नए भवन में रहेंगी ये सुविधाएं
वाराणसी नगर निगम का नया भवन गंगा और काशी की थीम पर विकसित किया जा रहा है. इसका मुख्य भवन शिवलिंग की आकृति में डिजाइन किया गया है, जिससे यहां आने वाले हर व्यक्ति को काशी की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का अनुभव हो सके.
प्रथम चरण में इसे तीन मंजिला बनाया जाएगा. यहां एक विशाल सदन होगा, जिसमें 300 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी, जहां महापौर और पार्षदों के लिए अलग कक्ष और कांफ्रेंस हॉल की सुविधा होगी.
यह भवन स्मार्ट फीचर्स से लैस होगा. सुरक्षा और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भूमिगत पार्किंग, सीसीटीवी निगरानी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था होगी. परिसर के भीतर बैंक, पोस्ट ऑफिस, कैंटीन, पुलिस चौकी, सचिव दफ्तर, प्रशासनिक भवन, पशुपालन विभाग, इंजीनियरिंग विभाग की सुविधाएं रहेंगी.