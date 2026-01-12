ETV Bharat / state

दुर्ग में खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, पतोरा-मुड़पार में अवैध क्रशरों पर कसा शिकंजा

दुर्ग में खनिज विभाग ने पतोरा और मुड़पार इलाके में बड़ी कार्रवाई की है.

Durg Mining Department Office
दुर्ग खनिज विभाग का कार्यालय (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 12, 2026 at 8:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: छत्तीसगढ़ में अधिकारियों के जनदर्शन कार्यक्रम का असर देखने को मिल रहा है. दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने हाल के दिनों में जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया था. इसमें उन्होंने जनता की शिकायतें सुनी थी. जनदर्शन कार्यक्रम अब आम नागरिकों की समस्याओं के तुरंत समाधान का एक प्रभावी मंच बनकर उभर रहा है.

ग्रामीणों की शिकायत पर दुर्ग कलेक्टर का निर्देश

जनदर्शन कार्यक्रम में पतोरा और आसपास के गांवों के ग्रामीण शामिल हुए थे. उन्होंने क्षेत्र में नियमों की अनदेखी कर संचालित स्टोन क्रशरों की शिकायत दर्ज कराई थी. ग्रामीणों ने बताया कि इन क्रशरों से पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंच रही है. धूल प्रदूषण बढ़ रहा है तथा खनन और पर्यावरणीय मानकों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है. इससे जनस्वास्थ्य और खेती दोनों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है. शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर अभिजीत सिंह ने खनिज विभाग को तत्काल जांच और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए. कलेक्टर ने खनिज विभाग को साफ हिदायत दी कि अवैध उत्खनन और पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन पर किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी.

दुर्ग में खनिज विभाग की कार्रवाई (ETV BHARAT)

खनिज विभाग ने लिया एक्शन

कलेक्टर के निर्देश पर दुर्ग खनिज विभाग की टीम ने पतोरा और मुड़पार क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया. जांच के दौरान पाया गया कि कई क्रशर संचालकों के पास पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं है और वे निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं. इसके बाद छत्तीसगढ़ खनिज परिवहन एवं भंडारण नियम 2009 तथा एमएमडीआर अधिनियम 1987 की धारा 21(5) के तहत केस दर्ज किया गया.

तीन क्रशर संचालकों को नोटिस जारी किया गया है और एक क्रशर को सील कर दिया गया है- दीपक मिश्रा, जिला खनिज अधिकारी, दुर्ग भिलाई

खनिज विभाग की इस कार्रवाई से दुर्ग के ग्रामीणों में संतोष देखा गया है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध क्रशर और अवैध उत्खनन के खिलाफ आगे भी एक्शन जारी रहेगा.

समितियों में करोड़ों रुपए का धान सूखा, शासन को बड़ा नुकसान, कांग्रेस ने बताया भ्रष्टाचार

वैशाली नगर में राजू खान को लेकर बीजेपी में विवाद, थाने में शिकायत हुई दर्ज

कोल लेवी घोटाला : सौम्या चौरसिया और निखिल चंद्राकर की संपत्ति कुर्क, 540 करोड़ का है घोटाला

TAGGED:

DURG ILLEGAL CRUSHERS
दुर्ग खनिज विभाग
दुर्ग में अवैध उत्खनन
दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह
MINES DEPARTMENT ACTION IN DURG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.