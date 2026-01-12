दुर्ग में खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, पतोरा-मुड़पार में अवैध क्रशरों पर कसा शिकंजा
दुर्ग में खनिज विभाग ने पतोरा और मुड़पार इलाके में बड़ी कार्रवाई की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 12, 2026 at 8:17 PM IST
दुर्ग: छत्तीसगढ़ में अधिकारियों के जनदर्शन कार्यक्रम का असर देखने को मिल रहा है. दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने हाल के दिनों में जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया था. इसमें उन्होंने जनता की शिकायतें सुनी थी. जनदर्शन कार्यक्रम अब आम नागरिकों की समस्याओं के तुरंत समाधान का एक प्रभावी मंच बनकर उभर रहा है.
ग्रामीणों की शिकायत पर दुर्ग कलेक्टर का निर्देश
जनदर्शन कार्यक्रम में पतोरा और आसपास के गांवों के ग्रामीण शामिल हुए थे. उन्होंने क्षेत्र में नियमों की अनदेखी कर संचालित स्टोन क्रशरों की शिकायत दर्ज कराई थी. ग्रामीणों ने बताया कि इन क्रशरों से पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंच रही है. धूल प्रदूषण बढ़ रहा है तथा खनन और पर्यावरणीय मानकों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है. इससे जनस्वास्थ्य और खेती दोनों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है. शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर अभिजीत सिंह ने खनिज विभाग को तत्काल जांच और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए. कलेक्टर ने खनिज विभाग को साफ हिदायत दी कि अवैध उत्खनन और पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन पर किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी.
खनिज विभाग ने लिया एक्शन
कलेक्टर के निर्देश पर दुर्ग खनिज विभाग की टीम ने पतोरा और मुड़पार क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया. जांच के दौरान पाया गया कि कई क्रशर संचालकों के पास पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं है और वे निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं. इसके बाद छत्तीसगढ़ खनिज परिवहन एवं भंडारण नियम 2009 तथा एमएमडीआर अधिनियम 1987 की धारा 21(5) के तहत केस दर्ज किया गया.
तीन क्रशर संचालकों को नोटिस जारी किया गया है और एक क्रशर को सील कर दिया गया है- दीपक मिश्रा, जिला खनिज अधिकारी, दुर्ग भिलाई
खनिज विभाग की इस कार्रवाई से दुर्ग के ग्रामीणों में संतोष देखा गया है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध क्रशर और अवैध उत्खनन के खिलाफ आगे भी एक्शन जारी रहेगा.