यूपी का ये हिस्सा खनिज के खजाने से मालामाल, लीथियम समेत कई धातुओं का भंडार, वैज्ञानिकों ने जताई ये संभावना
दुर्लभ खनिज भी मिलने की संभावना, देशभर के वैज्ञानिकों ने किया मंथन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 7:54 AM IST
लखनऊः यूपी से एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है. वैज्ञानिकों के दावों की मानें तो यह खबर प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है. यह खबर है यूपी में खनिज के खजाने की. यूपी का एक हिस्सा ऐसा है जहां वैज्ञानिकों ने लीथियम समेत कई तरह के खनिजों के भंडार की संभावना जताई है. वैज्ञानिकों ने इसे लेकर देशभर के वैज्ञानिकों से भी चर्चा की है. चलिए आगे जानते हैं इस बारे में.
कार्यशाला में चर्चा: दरअसल, सोमवार को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने लखनऊ में 'बुंदेलखंड क्रेटॉन की खनिज संभावनाएं महत्वपूर्ण खनिजों पर विशेष ध्यान' विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया. इस कार्यशाला में देशभर के विशेषज्ञों, नीति-निर्माताओं, शिक्षाविदों और शोध संस्थानों के प्रतिनिधियों ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया.कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जीएसआई के महानिदेशक असित साहा वर्चुअली जुड़े. उनके साथ एडीजी पीएसएस जोयेश बागची और रजिन्द्र कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
कार्यशाला में क्या विचार रखे: अपने संबोधन में असित साहा ने बुंदेलखंड क्रेटॉन को देश के लिए महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की खोज का एक प्रमुख क्षेत्र बताते हुए इसकी विशाल संभावनाओं पर प्रकाश डाला. उन्होंने राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन का उल्लेख करते हुए कहा कि आइसोटोपिक और उच्च-सटीक विश्लेषण जैसी उन्नत तकनीकों के जरिए संभावित खनिज भंडारों की पहचान को तेज करना समय की आवश्यकता है. साथ ही, उन्होंने जीएसआई और शैक्षणिक संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया.
दुर्लभ मृदा तत्व मिल सकते: एडीजी पीएसएस जोयेश बागची ने कहा कि बुंदेलखंड क्रेटॉन भू-वैज्ञानिक दृष्टि से जितना जटिल है, उतना ही संभावनाओं से भरपूर भी है. उन्होंने विशेष रूप से दुर्लभ मृदा तत्व (REE) खनिजों की उपस्थिति की ओर संकेत करते हुए वैज्ञानिक और तकनीक-आधारित अन्वेषण पद्धति अपनाने की आवश्यकता बताई.
तकनीकी सत्रों में बुंदेलखंड क्रेटॉन के टेक्टोनिक विकास, भू-वैज्ञानिक संरचना और धात्विक संभावनाओं पर गहन चर्चा हुई. विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि संरचनात्मक, भू-रासायनिक और भू-भौतिकीय आंकड़ों के समेकन से अन्वेषण रणनीतियों को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है और छिपे खनिज भंडारों की पहचान संभव है.
जीएसआई की स्थापना कब हुई: गौरतलब है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) की स्थापना 1851 में मुख्य रूप से रेलवे के लिए कोयला भंडारों की खोज के उद्देश्य से की गई थी. आज यह देश में भू-विज्ञान संबंधी जानकारी का प्रमुख स्रोत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतिष्ठित संगठन बन चुका है. जीएसआई का मुख्य कार्य राष्ट्रीय भू-विज्ञान डेटा का निर्माण और अद्यतन करना तथा खनिज संसाधनों का आकलन करना है.
क्या है बुंदेलखंड क्रेटॉन: बता दें कि बुंदेलखंड क्रेटॉन (Bundelkhand Craton) मध्य भारत का अत्यंत प्राचीन त्रिभुजाकार भूवैज्ञानिक ब्लॉक है. यह लगभग 26,000 से 29,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है. यह भारतीय शील्ड के पांच प्रमुख आर्कियन क्रेटनों में से एक है. इसे दुनिया के सबसे पुराने क्रेटनों में गिना जाता है. इस क्रेटॉन में कई तरह के खनिजों का भरपूर खजाना है.
बुंदेलखंड क्रेटॉन में यूपी के कौन से जिले आते
- झांसी
- ललितपुर
- जालौन
- बांदा
- चित्रकूट
- हमीरपुर
- महोबा
मध्य प्रदेश के ये जिले आते
- दतिया
- सागर
- छतरपुर
- टीकमगढ़
- पन्ना
- दमोह
- निवाड़ी
यूपी के प्रमुख खनिज
|चूना पत्थर
|सोनभद्र
|डोलोमाइट
|बांदा, सोनभद्र
|रॉक फॉस्फेट
|ललितपुर
|पाइरोफिलाइट, डायस्पोर, और बॉक्साइट
|चित्रकूट, बांदा
|सिलिका सैंड
|इलाहाबाद/प्रयागराज
इसके अलावा यूपी में पोटाश, बालू/मौरंग नदी तट, ग्रेनाइट, और स्टोन बैलास्ट का भी खनन होता है.
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