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बलरामपुर में अवैध रेत उत्खनन पर खनिज विभाग का एक्शन, चैन माउंटेन मशीन जब्त

मई के महीने में 19 वाहनों को खनिज विभाग ने रेत का अवैध परिवहन करते पकड़ा है.

ILLEGAL SAND MINING IN BALRAMPUR
अवैध रेत उत्खनन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 27, 2026 at 8:24 PM IST

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बलरामपुर: अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ जिले में फिर कार्रवाई की गई है. खनिज विभाग की टीम ने रामचन्द्रपुर विकासखण्ड के ग्राम पंचायत धौली लिबरा में कार्रवाई की. टीम ने यहां संचालित रेत खदान का औचक निरीक्षण किया और कन्हर नदी के किनारे 1 चैन माउंटेन मशीन जो रेत उत्खनन में संलिप्त था, उसे जब्त कर जुर्माने की कार्रवाई की.

अवैध रेत उत्खनन पर खनिज विभाग का एक्शन

दरअसल, रामचंद्रपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पचावल स्थित पांगन नदी में वर्तमान में 3 खदान स्वीकृत एवं संचालित हैं. लेकिन पचावल रेत खदान में नियम के विपरीत मशीन से उत्खनन कार्य किया जा रहा था. जिस पर खनिज अमला द्वारा क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए पांगन नदी किनारे पोकलेन मशीन पाये जाने पर रेत उत्खनन में संलिप्तता के आधार पर जब्त किया गया.



जब्ती और जुर्माने की कार्रवाई

जिला खनिज अधिकारी ने कहा, पूर्व में जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पचावल स्थित पांगन नदी से गौण खनिज साधारण रेत का अवैध खनन हो रहा था. खनन कर रैम्पा बनाते हुए पाेए जाने पर वैध दस्तावेज मांगे गए. लेकिन खनन कर रहे लोग वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाए. जिसके कारण जेसीबी वाहन को जब्त किया गया और समझौता 100000 (एक लाख रुपये मात्र) चालान के माध्यम से शासकीय कोष में जमा कराया गया. ग्राम पचावल से ही गौण खनिज रेत का अवैध भण्डारण करते पाये जाने एवं वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण एक जेसीबी एवं हाइवा वाहन जब्त हुआ है. उसमें समझौता 42850 चालान के माध्यम से शासकीय कोष में जमा कराया गया.



मई महीने में 19 वाहन जब्त

खनिज विभाग के द्वारा बलरामपुर जिले के राजपुर, बरियों और शंकरगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत महान नदी एवं गलफूला नदी में मई के महीने में 19 वाहनों को खनिज रेत का अवैध परिवहन करते पकड़ा गया. इन वाहनों को जब्त कर राजपुर और बरियों थाना चौकी तथा पुलिस सहायता केन्द्र डीपाडीह के सुपुर्द किया गया है. जिले में अवैध परिवहन, अवैध उत्खनन अवैध भण्डारण को चिन्हांकित करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 152 प्रकरण दर्ज किये गए, जिसमें 142 प्रकरणों का निराकरण करते हुए 3502524 रूपये वसूली की गई. दस दर्ज प्रकरणों में नोटिस जारी किया गया है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 12 प्रकरण दर्ज किए गये हैं, जिसमें 6 प्रकरणों का निराकरण करते हुए कुल 178880 रुपये वसूली हुई है. 6 दर्ज प्रकरणों में नोटिस जारी किया गया है वर्तमान में अवैध परिवहन अवैध उत्खनन अवैध भण्डारण में निरंतर कार्रवाई जारी है.

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