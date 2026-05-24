बलरामपुर में अवैध खनन और परिवहन पर खनिज विभाग की कार्रवाई, चैन माउंटेड मशीन और ट्रक जब्त
पकड़े गए वाहन मालिकों के खिलाफ छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 की धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई होगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 24, 2026 at 10:10 AM IST
बलरामपुर: जिला खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए, सनावल थाना इलाके के पांगन नदी से चैन माउंटेड मशीन और ट्रक को जब्त किया है. जिला खनिज विभाग को इलाके में लगातार हो रही अवैध खनन की शिकायत मिल रही थी. जिसके बाद खनिज विभाग ने अवैध रेत खनन करने वालों पर शिकंजा कसा. खनिज विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्राम पंचायत पचावल में संचालित रेत खदान का औचक निरीक्षण किया और रेत उत्खनन पट्टा की शर्तों के उल्लंघन पर कार्रवाई की.
अवैध खनन और परिवहन पर कार्रवाई
खनिज विभाग ने सनावल थाना क्षेत्र में पांगन नदी में निरीक्षण के दौरान विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर जांच की. जांच में एक चैन माउंटेड मशीन को रेत उत्खनन कार्य में संलिप्त पाए जाने पर पांगन नदी के किनारे ही सील करने की कार्रवाई की गई. विभाग द्वारा यह कार्रवाई उत्खनन पट्टा की शर्तों के उल्लंघन पाए जाने पर की गई है.
अवैध ईंट परिवहन कर रहा ट्रक भी जब्त
खनिज विभाग की टीम के द्वारा क्षेत्र में जांच के दौरान अवैध रूप से ईंट परिवहन करते पाए जाने पर एक ट्रक वाहन को भी जब्त किया गया है. जब्त वाहन को सनावल पुलिस थाना की अभिरक्षा में रखा गया है.
खनिज विभाग की चेतावनी, आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई
कार्रवाई के संबंध में खनिज विभाग अधिकारी राहुल गुलाटी ने जानकारी देते हुए बताया कि संबंधित वाहन मालिकों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 की धाराओं के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा जिले में अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी.
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