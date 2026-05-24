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बलरामपुर में अवैध खनन और परिवहन पर खनिज विभाग की कार्रवाई, चैन माउंटेड मशीन और ट्रक जब्त

अवैध खनन और परिवहन पर खनिज विभाग की कार्रवाई ( ETV Bharat )