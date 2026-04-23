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दंतेवाड़ा में खदान निरस्तीकरण की मांग तेज, NMDC CMD से मिले युवा, फर्जी ग्रामसभा से अनुमति का दावा

जानकारी के अनुसार, किरंदुल और भांसी क्षेत्र में प्रस्तावित एनसीएल की खदान क्रमांक 13 और 04 को लेकर लंबे समय से स्थानीय स्तर पर विरोध चल रहा है. युवाओं का आरोप है कि इन खदानों को शुरू करने के लिए फर्जी ग्रामसभा आयोजित कर दस्तावेज तैयार किए गए हैं, जबकि वास्तविकता में ग्रामीणों ने इसका विरोध किया था. उनका कहना है कि जंगलों की कटाई और खनन गतिविधियों से पर्यावरण को गंभीर नुकसान होगा, साथ ही स्थानीय जनजीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.

दंतेवाड़ा (किरंदुल–बचेली): लौह अयस्क खनन क्षेत्र में एक बार फिर स्थानीय युवाओं का आक्रोश खुलकर सामने आया है. फर्जी ग्रामसभा और दस्तावेजों के आधार पर खदान संचालन के आरोपों को लेकर युवाओं ने एनएमडीसी के चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर (सीएमडी) अमिताव मुखर्जी को ज्ञापन सौंपते हुए खदान क्रमांक 04 और 13 को तत्काल निरस्त करने की मांग उठाई है. दो दिनों तक चले हाई वोल्टेज घटनाक्रम के बाद आखिरकार तीसरे दिन युवाओं की मुलाकात सीएमडी से करवाई गई, जिसके बाद यह मुद्दा और अधिक गरमा गया है.

उग्र प्रदर्शन के बाद हरकत में आया प्रबंधन

सीएमडी से मिलने के लिए युवाओं ने दो दिनों तक लगातार प्रयास किए. पहले दिन वे किरंदुल स्थित सीआईएसएफ चेक पोस्ट पर शांतिपूर्ण धरने पर बैठ गए थे. प्रशासन और एनएमडीसी प्रबंधन की ओर से मुलाकात कराने का आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने धरना समाप्त कर दिया. हालांकि, दूसरे दिन भी जब मुलाकात नहीं करवाई गई तो युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने बचेली स्थित सीआईएसएफ चेक पोस्ट के सामने एनएमडीसी सीएमडी का पुतला दहन कर जोरदार नारेबाजी की. इस उग्र प्रदर्शन के बाद प्रबंधन हरकत में आया और तीसरे दिन सुबह युवाओं की मुलाकात सुनिश्चित की गई.

युवाओं ने सौंपे दस्तावेज

मुलाकात के दौरान माहौल काफी गंभीर और तनावपूर्ण रहा. युवाओं ने अपने साथ लाए दस्तावेजों और साक्ष्यों के माध्यम से सीएमडी के सामने पूरा मामला रखा. उन्होंने बताया कि किस तरह ग्रामीणों की सहमति के बिना और विरोध के बावजूद खदान परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है. फर्जी ग्रामसभा के जरिए अनुमति लेने का आरोप लगाते हुए युवाओं ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का खुला उल्लंघन बताया.

खदानों के दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग

सीएमडी अमिताव मुखर्जी ने समेत एनएमडीसी के अन्य अधिकारी स्पष्ट जवाब देने से बचते दिखे. इससे युवाओं का आक्रोश और बढ़ गया. ज्ञापन में युवाओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि खदान क्रमांक 04 और 13 को निरस्त नहीं किया गया तो वे आगे और उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे. उन्होंने यह भी मांग की कि इन खदानों से संबंधित सभी अनुमति दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जाए ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके.

और भी कई मांगें

इसके अलावा, युवाओं ने किरंदुल नगर को धूलमुक्त बनाने, खनन से फैल रहे प्रदूषण को नियंत्रित करने और स्थानीय नागरिकों को बेहतर जीवन सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई. उन्होंने कहा कि किरंदुल और बचेली में कार्यरत शासकीय कर्मचारियों के लिए उचित आवास व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए.

इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि क्षेत्र में खनन परियोजनाओं को लेकर असंतोष गहराता जा रहा है. यदि समय रहते इन मुद्दों का समाधान नहीं किया गया तो यह आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है.