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भारत का संकटमोचक अन्न मध्य प्रदेश में जीवित, सूखा और फूड क्राइसिस करता है छूमंतर

शहडोल : देश में एक ओर जहां कम बारिश के चलते खाद्य अन्न संकट की चर्चा है, तो वहीं, दूसरी ओर एक ऐसे अनाज की भी चर्चा है, जिसे संकटमोचक कहा जाता है. 'मिलो' एक ऐसा अनाज है, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है और अकाल और भुखमरी के दौर में भारत के लिए संकटमोचक बना था. मध्य प्रदेश के ट्राइबल बेल्ट में आज भी ये 'मिलो' अनाज जिंदा है, और पुराने लोग आज भी उसकी कहानी मुस्कुराते हुए बताते हैं. जानें क्यों इस अनाज को कहा जाता है संकटमोचक और क्या हैं इसके फायदे.

भोल्ली आगे कहते हैं कि तब उनकी उम्र महज 10 से 12 साल की रही होगी, वो अपने माता-पिता के साथ शहडोल जाते थे. गंज में लाइन पर लगते थे और उस दौर में मिलो अनाज अमेरिका से आता था. तब वे लोग सोसाइटी से मिलो अनाज लेकर आते थे और खाते थे. वे बताते हैं कि आज भी इस अन्न के बीज बचाकर रखते हैं और अपने घर में लगाते हैं और आज भी उसकी रोटियां बनाकर खाते हैं.

शहडोल जिला मुख्यालय से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर मजगवां गांव में जैसे ही ईटीवी भारत की टीम पहुंची तो, वहां की हरियाली देखने लायक होती है. इसी हरियाली के बीच मिलो की फसल भी लहलहा रही थी. टीम की मुलाकात मजगवां गांव के रहने वाले भोल्ली सिंह से हुई, भोल्ली सिंह मिलो का पौधा हमें दिखाते हैं और मुस्कुराने लगते हैं. जब हमने पूछा कि आखिर इस पौधे को देखकर आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो वह कहते हैं, '' ये वही अनाज है, जब देश में भीषण अकाल पड़ा था, अनाज का एक दाना नहीं उग रहा था, खाने के लाले पड़े थे, तब यही संकट मोचक बना था.''

अकाल में संकटमोचक बना था ये अन्न

अकाल के उस दौर को याद करते हुए भोल्ली सिंह कहते हैं, '' आज तो मेरी उम्र 60 के पार हो गई है लेकिन बचपन की वो यादें अभी भी नहीं भूली हैं, जब देश में भुखमरी की स्थिति बन चुकी थी, अकाल पड़ रहा था, अनाज का एक दाना नहीं उग रहा था, तब सोसाइटी से मिलो अनाज मिलता था उसे, महुआ, बाजरा, ज्वार ये सब पीसकर इसकी रोटियां खाते थे, दलिया बनाकर खाते थे. इसके अलावा ओदार कांदा, सेमर कांदा, चकौड़ा भाजी, ऐसी चीजों का सेवन करके लोग जिंदा रहते थे.''

जानें कैसे आदिवासियों के बीच आज भी जिंदा है मिलो (Etv Bharat)

भोल्ली सिंह कहते हैं, '' भले ही आज के दौर में हरित क्रांति आ चुकी है, तरह-तरह के अनाज उग रहे हैं, लेकिन उस दौर को हमने देखा है. इसलिए अनाज जब व्यर्थ होता है, तो आज भी हमें दर्द होता है. और इसीलिए आज भी गांव के कुछ आदिवासी किसान मिलो की खेती करते हैं. अमेरिका से जो मिलो आता था वो लाल कलर का ज्वार होता था. और आज भी इस गांव के ट्राइबल बेल्ट के कुछ किसानों के यहां लाल रंग का ज्वार देखा जा सकता है.''

आदिवासियों के बीच आज भी जिंदा है मिलो (Etv Bharat)

मिलो का क्या है इतिहास?

वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह कहते हैं, '' मिलो के इतिहास की बात करें तो मिलो मुख्यतः अकाल का ही भोजन था. 1960 के दशक में जब अकाल पड़ा था तो खासतौर पर 65-66 में जब लगातार 2 साल अकाल पड़े, तो हिंदुस्तान में कोई बफर स्टॉक नहीं था. लोगों के भूखों मरने की स्थिति थी. उस समय इसे अमेरिका से इंपोर्ट किया जाता था. यूएसए से गेहूं और मिलो मंगवाया जाता था. ये मिलो जो शब्द है यह एक्चुअली एनिमल ग्रेड ज्वार था, एनिमल ग्रेड का मतलब ये है कि ये अनाज वहां जानवरों को खिलाने के लिए उपयोग होता था. उस समय भी इसका काफी शोरगुल हुआ था, इसमें तरह-तरह के बीट्स थे, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उस समय इंडिया के बहुत अच्छे संबंध अमेरिका से नहीं थे, और हमारे पास समस्या ये थी कि खाने के लिए कुछ नहीं था, भुखमरी की स्थिति थी. तो ये जो शब्द मिलो आया है ये एक तरह से ऐसा ज्वार था जो बहुत निम्न क्वालिटी का ज्वार था.''

मिलो की फसल दिखाते कृषि वैज्ञानिक (Etv Bharat)

कृषि वैज्ञानिक आगे बताते हैं, '' उस समय तो ऐसी स्थिति थी कि ये देश में पहुंचते ही पोर्ट से सीधे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक पहुंचाया जाता था. हमारे पास अनाज का तो कोई बफर स्टॉक उस दौर में था नहीं, खाद्यान्न के नाम पर कोई भी चीज नहीं थी, ये मिलो की हिस्ट्री है, और अमेरिका की कुछ ऐसी पॉलिसी भी थी की सिर्फ एक महीने का ही अनाज एक बार में दिया जाता था. बस एक महीने में जितना कंज्यूम हो सके, उतना दिया जाता था, और इसी के साथ ग्रीन रिवॉल्यूशन कि कहीं ना कहीं एक पृष्ठभूमि भी भारत देश में तैयार हो रही थी.''

शहडोल में आज भी कुछ किसान उगाते हैं मिले (Etv Bharat)

मिलो की क्या-क्या खासियत?

जो मिलो अमेरिका से अकाल के उस दौर में भारत में आता था उस लाल ज्वार की खेती आज भी शहडोल जिले के कुछ आदिवासी किसान करते हैं और उस दौर को लेकर उस अनाज को याद भी करते हैं. कृषि वैज्ञानिक डॉ. बी.के प्रजापति बताते हैं, '' मिलो को हमारे क्षेत्र में ज्वार (Sorghum) बोलते हैं, मुख्य रूप से इस अनाज की उत्पत्ति पूर्वी अफ्रीका से हुई थी. हमारे देश में मिलो अनाज के उत्पादन की बात करें तो शहडोल जिले में इसकी दो तरीके की खेती होती है. एक लाल दाने का होता है, और एक सफेद दाने का होता है. लाल दाने का जो ज्वार होता है, उसकी खेती सदियों पहले हुआ करती थी लेकिन अब अधिकतर किसानों द्वारा इसकी खेती छोड़ दी गई है. जिले के कुछ गिने चुने आदिवासी किसानों की बाड़ी में आज भी ये देखने मिल जाती है. वहीं, कुछ आदिवासी इसके बीज को जिंदा रखने के लिए थोड़ी बहुत मात्रा में इसे लगा देते हैं और खाते हैं.

भारत का संकटमोचक अन्न मध्य प्रदेश में जीवित (Etv Bharat)

मिलो अनाज के ये हैं फायदे

मुख्य रूप से ये मोटा अनाज श्री अन्न के अंतर्गत आता है. यह मुख्य रूप से सूखा ग्रसित कम पानी वाली फसल है, यानी ये क्लाइमेट रेजिस्टेंस है, ये जलवायु अनुकूलित फसल है. जिन क्षेत्रों में कम बारिश होती है या कम उपजाऊ की भूमि होती है, वहां पर भी आसानी से इसकी खेती की जा सकती है. आप देखेंगे कि हमारे देश में साउथ से लेकर नॉर्थ इंडिया और सब सेंट्रल इंडिया हर जगह इसकी खेती की जा रही है. इसके फायदे के बारे में बात करें, तो इसमें मुख्य रूप से 10 से 12 पर्सेंट प्रोटीन होता है, जिसमें 7 से 8% फाइबर होता है. फाइबर की मात्रा ज्यादा होने के कारण कब्ज की समस्या में भी फायदेमंद होता है.

जानें मिलो फसल व अनाज के बारे में (Etv Bharat)

पोषक तत्वों से भरपूर हे मिलो

कृषि वैज्ञानिक बताते हैं, '' इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है. ऐस में शुगर वाले पेशेंट के लिए ये फायदेमंद होता है. शरीर को जब-जब आवश्यकता होती है तब-तब ये एनर्जी उपलब्ध कराने का कार्य करता है, इसके अलावा जिनको हृदय संबंधित बीमारियां होती हैं, आयरन की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, उनके लिए फायदेमंद होता है. इसके अलावा हड्डियों को मजबूत करने के लिए इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, की प्रचुर मात्रा में होती है. इसके अलावा इसमें जिंक, विटमिन B1, B3 की भी अच्छी मात्रा होती है.''

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मिलो अनाज की खेती भी आसान

कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि एक हेक्टेयर में उगाने के लिए लगभग 15 से 18 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है. इसके साथ ही इसका उपयोग पशुओं को चारे के रूप में भी किया जाता है. वे कहते हैं, '' इसको हम लोग चरी के रूप में जानते हैं. इंसानों के साथ-साथ पशुओं के आहार के रूप में भी ये बहुत उपयोगी है. आदिवासियों अंचल में विभिन्न प्रकार के फूड प्रसंस्करण करके विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाकर ग्रहण किया जाता है. खासतौर पर जिन क्षेत्रों में कम बारिश या पानी की समस्या है, वहां ये अनाज बहुत उपयोगी है. इस बार देशभर में सामान्य से कम बारिश होने की वजह से एक बार फिर मिलो अनाज की चर्चा है.