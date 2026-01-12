ETV Bharat / state

रामगढ़ में अपराधियों का दुस्साहस, हथियार के बल पर लूट ले गए कीमती सामान

रामगढ़: जिले के सदर थाना क्षेत्र के छतरमांडू (चाहा) स्थित दयाल स्टील फैक्ट्री में गार्ड को हथियार के बल पर लुटेरों ने बंधक बना लिया. जिसके बाद स्टोर में रखे कीमती तांबा, पीतल के समान की लूट कर मौके से सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी चार पहिया वाहन में लोड कर फरार हो गए. वारदात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. हथियारबंद 8 से 10 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है.

दीवार तोड़कर फैक्ट्री में घुसे थे लुटेरे

लूटेरों ने सबसे पहले गार्ड भूषण महतो को पिस्टल के बल कब्जे में लिया था. भूषण महतो ने बताया कि सभी लुटेरे पीछे की दीवार को तोड़ कर फैक्ट्री परिसर में घुसे थे. सबसे पहले ड्यूटी पर तैनात गार्ड को पिस्तौल दिखाकर डराया धमकाया और सभी 8 गार्ड को हाथ पैर बांधकर बंधक बना लिया. उन्होंने कहा कि घटना के बाद किसी तरह हाथ की रस्सी खोल दरवाजे के वेंटिलेटर को तोड़ कर बाहर निकले और मालिक को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी.