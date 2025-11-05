ETV Bharat / state

गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, कपाल मोचन मेले का समापन

यमुनानगर: गुरु पूर्णिमा के साथ यमुनानगर में कपाल मोचन मेले का समापन भी हो गया. मंगलवार की रात 12 बजते ही आतिशबाजी शुरू हो गई. श्रद्धालुओं ने गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाते हुए सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई.

कपाल मोचन मेले का समापन: कपाल मोचन मेले के पांचवें और अंतिम दिन स्नान के साथ ही मेले का समापन भी हो गया. मंगलवार रात 12 बजते ही गुरु नानक देव की जयंती पर आसमान में आतिशबाजी के साथ प्रकाश पर्व की खुशियां मनाई गई. देश के कोने-कोने से पहुंचे श्रद्धालुओं ने सबसे पहले गऊ बच्छा घाट, ऋण मोचन और उसके बाद सूरजकुंड सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई. युवाओं से लेकर महिलाएं और बुजुर्ग लाखों की संख्या में इस मेले की पहचान बने.

श्रद्धालुओं ने शेयर किए अपने अनुभव: सतनाम नाम के श्रद्धालु ने बताया कि "मैं लगातार 65 साल से कपाल मोचन मेले में स्नान करने के लिए पहुंचता हूं. जब मैं 17 साल का था. तब से लगातार इस मेले में आ रहा हूं. तब हम जगाधरी से कपाल मोचन पैदल आते थे, लेकिन समय के साथ सुविधा बढ़ती चली गई और अब कपाल मोचन मेले में श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं होती."