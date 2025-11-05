ETV Bharat / state

गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, कपाल मोचन मेले का समापन

Kapal Mochan Mela Yamunanagar: कपाल मोचन मेले में श्रद्धालुओं ने गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व मनाते हुए सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई.

Kapal Mochan Mela Yamunanagar
Kapal Mochan Mela Yamunanagar (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 5, 2025 at 10:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

यमुनानगर: गुरु पूर्णिमा के साथ यमुनानगर में कपाल मोचन मेले का समापन भी हो गया. मंगलवार की रात 12 बजते ही आतिशबाजी शुरू हो गई. श्रद्धालुओं ने गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाते हुए सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई.

कपाल मोचन मेले का समापन: कपाल मोचन मेले के पांचवें और अंतिम दिन स्नान के साथ ही मेले का समापन भी हो गया. मंगलवार रात 12 बजते ही गुरु नानक देव की जयंती पर आसमान में आतिशबाजी के साथ प्रकाश पर्व की खुशियां मनाई गई. देश के कोने-कोने से पहुंचे श्रद्धालुओं ने सबसे पहले गऊ बच्छा घाट, ऋण मोचन और उसके बाद सूरजकुंड सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई. युवाओं से लेकर महिलाएं और बुजुर्ग लाखों की संख्या में इस मेले की पहचान बने.

श्रद्धालुओं ने शेयर किए अपने अनुभव: सतनाम नाम के श्रद्धालु ने बताया कि "मैं लगातार 65 साल से कपाल मोचन मेले में स्नान करने के लिए पहुंचता हूं. जब मैं 17 साल का था. तब से लगातार इस मेले में आ रहा हूं. तब हम जगाधरी से कपाल मोचन पैदल आते थे, लेकिन समय के साथ सुविधा बढ़ती चली गई और अब कपाल मोचन मेले में श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं होती."

गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी (Etv Bharat)

'कपाल मोचन में ठहरे थे गुरु नानक देव जी': रुबल सिंह नाम के श्रद्धालु ने बताया कि "गुरु नानक देव जी जब कार्तिक पूर्णिमा के दिन कपाल मोचन में ठहरे थे, तो उसे दिन से ही जगह और दिन का महत्व काफी बढ़ गया है. हम हर साल कपाल मोचन मेले में आते हैं और तीनों सरोवर में स्नान करते हैं. हम इस मेले में आने लगे हैं. हमारी इच्छाएं और मन्नतें सभी पूरी हो रही है" मेला प्रशासन ने दावा किया है कि हर बार की तरह इस बार भी आठ से दस लाख श्रद्धालु मेले में पहुंचे हैं.

ये भी पढ़ें- कुरुक्षेत्र से पाकिस्तान के ननकाना साहिब के लिए जत्था रवाना, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब संगत करेगी दर्शन, 13 नवंबर को होगी वतन वापसी

TAGGED:

KAPAL MOCHAN MELA YAMUNANAGAR
GURU NANAK DEV BIRTH ANNIVERSARY
कपाल मोचन मेला
यमुनानगर
KAPAL MOCHAN MELA YAMUNANAGAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

अमेरिका से डिपोर्ट हुए करनाल के रजत की कहानी, 60 लाख रुपए खर्च किए, पनामा का जंगल क्रॉस कर पहुंचे थे USA

Explainer : हरियाणा का "जामताड़ा" बना नूंह, साइबर ठगों की "जन्नत", पुलिस के लिए सिरदर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.