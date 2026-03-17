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1000 टेस्टिंग के बाद छा गई मिलेट आइसक्रीम, एमपी-हरियाणा के सीएम से लेकर विदेशी मेहमान तक फैन

मिलेट्स से आईक्रीम बनाने का काम शुरू करने वाली प्रतिभा तिवारी ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी भोपाल की एक महिला उद्यमी ने मिलेट्स को नया स्वाद और पहचान देते हुए आइसक्रीम के रूप में ऐसा इनोवेशन किया है, जो अब बड़े शहरों में धूम मचा रहा है. खास बात यह है कि इस मिलेट आइसक्रीम को बाजार में उतारने से पहले 1000 से ज्यादा लोगों को टेस्ट कराया, जिनमें बच्चे, जनप्रतिनिधि और अंतरराष्ट्रीय मेहमान भी शामिल थे. जिसमें इसे शानदार प्रतिक्रिया मिली. इसका स्वाद चखने वालों ने इस आईसक्रीम को आम आइसक्रीम से ज्यादा स्वादिष्ट बताया. भोपाल से शुरू हुआ यह इनोवेशन अब दिल्ली और मुंबई के आउटलेट्स तक अपनी मजबूत पहचान बना चुका है. सीएम डॉ. मोहन यादव और नायब सैनी ने की तारीफ मिलेट्स से आईक्रीम बनाने का काम शुरू करने वाली प्रतिभा तिवारी बताती हैं कि कोदो, कुटकी और रागी जैसे मोटे अनाज से तैयार यह आइसक्रीम न केवल स्वाद में बेहतर है, बल्कि स्वास्थ्य के लिहाज से भी खास है. इसी का नतीजा है कि मिलेट्स आईसक्रीम की डिमांड दिनोंदिन बढ़ रही है. प्रतिभा ने बताया कि उनके आउटलेट पर आकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अलावा विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी इस आईसक्रीम का स्वाद ले चुके हैं. इनके साथ ही आस्ट्रेलियाई राष्ट्रपति एंथनी अल्बानीज की पत्नी जोडी हेडन भी मिलेट्स आईसक्रीम की तारीफ कर चुकी हैं. प्रतिभा तिवारी का आइडिया है मिलेट आइसक्रीम (ETV Bharat) छोटे स्तर से बड़ी पहचान तक का सफर बता दें कि प्रतिभा तिवारी ने करीब तीन साल पहले मिलेट्स को लेकर काम शुरू किया. शुरुआत में सीमित संसाधनों के साथ 5-6 लाख रुपए के निवेश से यह पहल शुरू हुई थी. धीरे-धीरे रिसर्च और प्रयोग के जरिए मिलेट से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट तैयार किए गए. आज कंपनी लगभग 28 प्रोडक्ट बना रही है, जिनमें मिलेट आइसक्रीम सबसे ज्यादा लोकप्रिय और इनोवेटिव प्रोडक्ट बनकर उभरी है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी चखा है आइसक्रीम (ETV Bharat)