1000 टेस्टिंग के बाद छा गई मिलेट आइसक्रीम, एमपी-हरियाणा के सीएम से लेकर विदेशी मेहमान तक फैन
भोपाल से शुरू हुआ इनोवेशन दिल्ली और मुंबई के आउटलेट्स तक बना चुका है अपनी मजबूत पहचान. 3 साल में 2.25 करोड़ का टर्नओवर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 5:43 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल की एक महिला उद्यमी ने मिलेट्स को नया स्वाद और पहचान देते हुए आइसक्रीम के रूप में ऐसा इनोवेशन किया है, जो अब बड़े शहरों में धूम मचा रहा है. खास बात यह है कि इस मिलेट आइसक्रीम को बाजार में उतारने से पहले 1000 से ज्यादा लोगों को टेस्ट कराया, जिनमें बच्चे, जनप्रतिनिधि और अंतरराष्ट्रीय मेहमान भी शामिल थे. जिसमें इसे शानदार प्रतिक्रिया मिली. इसका स्वाद चखने वालों ने इस आईसक्रीम को आम आइसक्रीम से ज्यादा स्वादिष्ट बताया. भोपाल से शुरू हुआ यह इनोवेशन अब दिल्ली और मुंबई के आउटलेट्स तक अपनी मजबूत पहचान बना चुका है.
सीएम डॉ. मोहन यादव और नायब सैनी ने की तारीफ
मिलेट्स से आईक्रीम बनाने का काम शुरू करने वाली प्रतिभा तिवारी बताती हैं कि कोदो, कुटकी और रागी जैसे मोटे अनाज से तैयार यह आइसक्रीम न केवल स्वाद में बेहतर है, बल्कि स्वास्थ्य के लिहाज से भी खास है. इसी का नतीजा है कि मिलेट्स आईसक्रीम की डिमांड दिनोंदिन बढ़ रही है. प्रतिभा ने बताया कि उनके आउटलेट पर आकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अलावा विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी इस आईसक्रीम का स्वाद ले चुके हैं. इनके साथ ही आस्ट्रेलियाई राष्ट्रपति एंथनी अल्बानीज की पत्नी जोडी हेडन भी मिलेट्स आईसक्रीम की तारीफ कर चुकी हैं.
छोटे स्तर से बड़ी पहचान तक का सफर
बता दें कि प्रतिभा तिवारी ने करीब तीन साल पहले मिलेट्स को लेकर काम शुरू किया. शुरुआत में सीमित संसाधनों के साथ 5-6 लाख रुपए के निवेश से यह पहल शुरू हुई थी. धीरे-धीरे रिसर्च और प्रयोग के जरिए मिलेट से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट तैयार किए गए. आज कंपनी लगभग 28 प्रोडक्ट बना रही है, जिनमें मिलेट आइसक्रीम सबसे ज्यादा लोकप्रिय और इनोवेटिव प्रोडक्ट बनकर उभरी है.
1000 लोगों की टेस्टिंग से मिला भरोसा
प्रोडक्ट को बाजार में लाने से पहले प्रतिभा तिवारी ने करीब 1000 बच्चों, जनप्रतिनिधियों और अंतरराष्ट्रीय मेहमानों को आइसक्रीम टेस्ट कराई. इंटरनेशनल मिलेट ईयर और जी-20 जैसे आयोजनों में भी इसे सराहा गया. प्रतिभा तिवारी बताती हैं कि लोगों ने स्वाद में किसी तरह का अंतर महसूस नहीं किया, जिससे इस हेल्दी प्रोडक्ट को बाजार में उतारने का आत्मविश्वास मिला.
सेहत और स्वाद का अनोखा मेल
प्रतिभा तिवारी का कहना है कि कोदो, कुटकी और रागी जैसे मिलेट्स से तैयार यह आइसक्रीम पूरी तरह हेल्थ फोकस्ड है. इसमें नेचुरल फ्लेवर और कम प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है. बाजार में मिलने वाली सामान्य आइसक्रीम की तुलना में यह ज्यादा पौष्टिक और सुरक्षित मानी जा रही है, खासकर बच्चों के लिए. इसमें ऐसे कोई हानिकारक पदार्थ नहीं मिलाए गए हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो.
दिल्ली-मुंबई तक पहुंचा कारोबार
भोपाल से शुरू हुआ यह इनोवेशन अब दिल्ली और मुंबई के हाईटेक आउटलेट्स तक पहुंच चुका है. प्रतिभा का कहना है कि फिलहाल सॉफ्टी फॉर्म में बिक रही यह आइसक्रीम जल्द ही फैमिली पैक, कैंडी और कुल्हड़ फॉर्मेट में भी उपलब्ध होगी. जिससे आम उपभोक्ताओं तक इसकी पहुंच और आसान हो जाएगी. उनके अनुसार दिल्ली-मुंबई के बाद मिलेट्स आईसक्रीम का आउटलेट भोपाल में खोलने की तैयारी की जा रही है.
किसानों के साथ जुड़कर बढ़ रहा दायरा
प्रतिभा तिवारी के अनुसार उनकी कंपनी आज मध्य प्रदेश के 8 जिलों में करीब 1700 किसानों के साथ काम कर रही है. 20 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिला है. आने वाले समय में छिंदवाड़ा में प्रोसेसिंग प्लांट और बड़े स्तर पर प्रोडक्शन की तैयारी है. उनका लक्ष्य है कि मिलेट्स को रोजमर्रा के खानपान का हिस्सा बनाकर लोगों तक हेल्दी विकल्प पहुंचाया जाए.