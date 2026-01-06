ETV Bharat / state

धमतरी में मिलेट्स महोत्सव, मिलेट मेन खादर वल्ली ने कहा- Millets खाएं डॉक्टरों से दूर रहें

मिलेट मेन पद्मश्री खादर वल्ली ने कहा कि मिलेट्स केवल भोजन नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन और आत्मनिर्भर खेती का आधार हैं.

MILLETS FESTIVAL
मिलेट्स महोत्सव धमतरी (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 6, 2026 at 9:22 AM IST

|

Updated : January 6, 2026 at 9:30 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: पोषण सुरक्षा, पारंपरिक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से धमतरी कलेक्ट्रेट में सोमवार को मिलेट्स महोत्सव का आयोजन पहली बार किया गया. जिसमें मिलेट मेन के नाम से प्रसिद्ध पद्मश्री सम्मानित डॉ. खादर वल्ली भी शामिल हुए. मिलेट महोत्सव प्रदर्शनी स्थल पर जिले में उत्पादित कोदो, कुटकी, रागी, जैविक चावल, दुबराज, देसी घी और कई तरह के खाद्य वस्तुओं को रखा गया.

"मिलेट्स खाए और स्वस्थ रहे"

मिलेट मैन के नाम से मशहूर पद्मश्री डॉ. खादर वल्ली ने किसानों, जनप्रतिनिधियों एवं आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि मिलेट्स केवल भोजन नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन और आत्मनिर्भर खेती का आधार हैं. डॉ. वल्ली ने कहा मिलेट्स हमारे स्वास्थ्य का अद्भुत रास्ता है. गेहूं चावल को छोड़कर हमें अपने पारंपरिक खाद्य पदार्थ मिलेट्स को खाना चाहिए. ये अच्छी बात है कि अब ज्यादातर रसोइयों में मिलेट्स पहुंच गए हैं. मिलेट्स खाने से हम अस्पतालों और डॉक्टरों से दूर रह सकते हैं. इसलिए मिलेट्स खाए और स्वस्थ रहे. मिलेट मैन ने कहा कि गेहूं चावल से बीमारियां हो रही है. खान पान सही होता है तो दवाइयों की कोई जरूरत नहीं पड़ती.

धमतरी में मिलेट्स महोत्सव में मिलेट मेन (ETV Bharat Chhattisgarh)

किसानों को मिलेट्स की खेती के लिए किया प्रेरित

डॉ. खादर वल्ली ने किसानों को बताया कि मिलेट्स की फसल- कम पानी, कम लागत और कम रासायनिक खाद में तैयार होती है. सूखा, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन जैसी परिस्थितियों में भी बेहतर उत्पादन देती है. पारंपरिक धान की तुलना में जोखिम कम और मुनाफा ज्यादा देती है. उन्होंने बताया कि कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा जैसे श्रीअन्न में फाइबर, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन एवं सूक्ष्म पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो मधुमेह, मोटापा, हृदय रोग और पाचन संबंधी समस्याओं में अत्यंत लाभकारी हैं.

Millet Main Khader Valli
धमतरी में मिलेट्स महोत्सव (ETV Bharat Chhattisgarh)

30 सालों से मिलेट्स के काम कर रहे मिलेट मैन

मिलेट मैन ने कहा कि वे पिछले 30 सालों से किसानों को मिलेट्स उगाने को लेकर प्रेरित कर रहे हैं और आगे भी किसानों और लोगों को मिलेट्स को लेकर जागरूक करते रहेंगे. किसानों से आह्वान किया कि वे रासायनिक खेती से हटकर प्राकृतिक एवं जैविक तरीके से मिलेट्स उत्पादन अपनाएं, जिससे स्वास्थ्य के साथ-साथ बाजार में बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके.

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि जिले में मिलेट्स को कृषि नवाचार का केंद्र बनाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि किसानों को बीज, प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है, उत्पादित मिलेट्स की खरीदी और बिक्री के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जा रही है. स्व-सहायता समूहों को मिलेट्स आधारित मूल्य संवर्धित उत्पाद (आटा, लड्डू, कुकी, स्नैक्स) से जोड़ा जा रहा है. उन्होंने किसानों से अपील की कि वे मिलेट्स को केवल फसल नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा और स्वस्थ भविष्य की खेती के रूप में अपनाएं.

Millet Main Khader Valli
मिलेट मेन पद्मश्री खादर वल्ली (ETV Bharat Chhattisgarh)
भर्ती परीक्षाओं में निष्पक्षता और पारदर्शिता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : सीएम साय
मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच का दावा
मार्कफेड का FRK टेंडर या चुनिंदा मिलर्स का खेल? कांग्रेस ने उठाए भ्रष्टाचार के गंभीर सवाल
Last Updated : January 6, 2026 at 9:30 AM IST

TAGGED:

DHAMTARI
MILLETS FESTIVAL
MILLET MAIN KHADER VALLI
BENEFITS OF MILLETS
MILLETS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.