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फरीदाबाद में मिलेट महोत्सव 2026: सूरजकुंड में 27 नवंबर से सजेगा तीन दिवसीय मेला, जानें खासियत

Millet Festival 2026 ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: स्वस्थ खान-पान को बढ़ावा देने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से फरीदाबाद के सूरजकुंड मेला परिसर में 27 से 29 नवंबर तक तीन दिवसीय मिलेट महोत्सव का आयोजन किया जाएगा. इस महोत्सव में मोटे अनाज से तैयार पारंपरिक व्यंजनों से लेकर आधुनिक खाद्य उत्पादों तक की झलक देखने को मिलेगी. आयोजन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं. मेला परिसर में स्टॉल तैयार किए जा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत बनाने की तैयारी की जा रही है. खास बात यह है कि महोत्सव में आमजन के लिए प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रहेगा.

फरीदाबाद में मिलेट महोत्सव 2026: अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) अंजलि श्रोत्रिया ने बताया कि इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक करना, मोटे अनाज को रोजमर्रा के भोजन का हिस्सा बनाना और टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहित करना है. इसके साथ ही किसानों, ग्रामीण महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों और खाद्य उद्यमियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए एक बेहतर मंच उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने जिलावासियों के साथ-साथ प्रदेश और देश के किसानों, विद्यार्थियों, उद्यमियों तथा पर्यटकों से महोत्सव में भाग लेने की अपील की है.

देखें संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट (ETV Bharat) 100 से ज्यादा लगाए जाएंगे खाने के स्टॉल: इस आयोजन में 100 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे. इन पर बाजरा, ज्वार, रागी और अन्य मोटे अनाज से बने खाद्य पदार्थ, जैविक उत्पाद, पौष्टिक स्नैक्स, पेय पदार्थ और पारंपरिक व आधुनिक व्यंजन प्रदर्शित किए जाएंगे. महोत्सव के माध्यम से लोगों को मोटे अनाज के पोषण संबंधी महत्व और इसके इस्तेमाल के अलग-अलग तरीकों की जानकारी भी मिलेगी. सूरजकुंड मेला परिसर में 27 से 29 नवंबर तक तीन दिवसीय मिलेट महोत्सव का आयोजन होगा (Haryana Government) किसानों और छोटे खाद्य व्यापारियों को मिलेगी पहचान! हरियाणा पर्यटन विभाग की ओर से भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान (IIMR), कृषि विभाग, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (HSRLM) और कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. इससे किसानों और छोटे खाद्य कारोबारियों को अपने उत्पादों की पहचान बनाने के साथ नए बाजारों तक पहुंचने का अवसर मिलने की उम्मीद है. इस आयोजन में 100 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे (ETV Bharat)