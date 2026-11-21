फरीदाबाद में मिलेट महोत्सव 2026: सूरजकुंड में 27 नवंबर से सजेगा तीन दिवसीय मेला, जानें खासियत
Millet Festival 2026: फरीदाबाद के सूरजकुंड में 27 नवंबर से तीन दिवसीय मिलेट महोत्सव की शुरुआत होगी. जानें क्या होगी इसकी खासियत.
Published : November 21, 2026 at 12:20 PM IST
फरीदाबाद: स्वस्थ खान-पान को बढ़ावा देने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से फरीदाबाद के सूरजकुंड मेला परिसर में 27 से 29 नवंबर तक तीन दिवसीय मिलेट महोत्सव का आयोजन किया जाएगा. इस महोत्सव में मोटे अनाज से तैयार पारंपरिक व्यंजनों से लेकर आधुनिक खाद्य उत्पादों तक की झलक देखने को मिलेगी. आयोजन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं. मेला परिसर में स्टॉल तैयार किए जा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत बनाने की तैयारी की जा रही है. खास बात यह है कि महोत्सव में आमजन के लिए प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रहेगा.
फरीदाबाद में मिलेट महोत्सव 2026: अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) अंजलि श्रोत्रिया ने बताया कि इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक करना, मोटे अनाज को रोजमर्रा के भोजन का हिस्सा बनाना और टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहित करना है. इसके साथ ही किसानों, ग्रामीण महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों और खाद्य उद्यमियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए एक बेहतर मंच उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने जिलावासियों के साथ-साथ प्रदेश और देश के किसानों, विद्यार्थियों, उद्यमियों तथा पर्यटकों से महोत्सव में भाग लेने की अपील की है.
100 से ज्यादा लगाए जाएंगे खाने के स्टॉल: इस आयोजन में 100 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे. इन पर बाजरा, ज्वार, रागी और अन्य मोटे अनाज से बने खाद्य पदार्थ, जैविक उत्पाद, पौष्टिक स्नैक्स, पेय पदार्थ और पारंपरिक व आधुनिक व्यंजन प्रदर्शित किए जाएंगे. महोत्सव के माध्यम से लोगों को मोटे अनाज के पोषण संबंधी महत्व और इसके इस्तेमाल के अलग-अलग तरीकों की जानकारी भी मिलेगी.
किसानों और छोटे खाद्य व्यापारियों को मिलेगी पहचान! हरियाणा पर्यटन विभाग की ओर से भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान (IIMR), कृषि विभाग, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (HSRLM) और कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. इससे किसानों और छोटे खाद्य कारोबारियों को अपने उत्पादों की पहचान बनाने के साथ नए बाजारों तक पहुंचने का अवसर मिलने की उम्मीद है.
अंतिम चरण में तैयारियां: महोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने के दौरान स्टॉल निर्माण का काम कर रहे ठेकेदार कृष्ण मुरारी ने बताया कि मेला परिसर में स्टॉल तैयार करने का काम लगभग पूरा हो चुका है. उनकी करीब 20 लोगों की टीम इस काम में जुटी हुई है. टीम को इस बार भी स्टॉल निर्माण की जिम्मेदारी मिली है. कृष्ण मुरारी के मुताबिक, उनकी टीम हर साल सूरजकुंड मेले के दौरान स्टॉल तैयार करने के लिए यहां आती है, लेकिन इस बार पहली बार आयोजित होने जा रहे किसान एवं मिलेट महोत्सव के लिए भी उन्हें काम सौंपा गया है. फिलहाल निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और निर्धारित समय तक सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी.
सुरक्षा के लिए CCTV और पुलिस की रहेगी तैनाती: आयोजन में आने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेला परिसर के अंदर और बाहर निगरानी के इंतजाम किए जा रहे हैं. अलग-अलग स्थानों पर सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं, ताकि पूरे परिसर पर नजर रखी जा सके. इसके अलावा पुलिस प्रशासन की भी तैनाती रहेगी. आयोजन स्थल के आसपास और परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं.
शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम बनेंगे आकर्षण: मिलेट महोत्सव में सिर्फ खान-पान और कृषि उत्पाद ही आकर्षण का केंद्र नहीं होंगे, बल्कि हर शाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा. इन कार्यक्रमों के जरिए हरियाणा की लोक संस्कृति और पारंपरिक कला को मंच देने की तैयारी है. इस तरह तीन दिनों तक सूरजकुंड में कृषि, स्वास्थ्य, ग्रामीण उद्यमिता और संस्कृति का संगम देखने को मिलेगा.
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